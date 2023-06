Ingrid Pavic ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023: Jetzt kann sie ihre Hunde wieder sehen

"Kampf der Realitystars" auf RTL2 läuft wieder, und 23 Promis steigen in den Ring. Ingrid Pavic ist keine Unbekannte auf dem deutschen TV-Bildschirm, doch sie flog als erste aus der Show. Wir haben alle Infos rund um Alter, Geburtsort - und ihre Vierbeiner.

RTL2 hat eine neue Runde im " Kampf der Realitystars" eingeläutet. Insgesamt 23 Kandidaten und Kandidatinnen treten bei "Kampf der Realitystars" 2023 an, um sich das Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern. Und natürlich den Titel des Gewinners beziehungsweise der Gewinnerin. Los ging es am Mittwoch, 12. April 2023. Zu insgesamt zehn Sendeterminen kann man einschalten und die Prominenten dabei beobachten, wie sie sich in verschiedenen Spielen und Herausforderungen beweisen. Immer wieder kommt es dann zur sogenannten Stunde der Entscheidung, in der Cathy Hummels, die auch 2023 wieder Moderatorin von "Kampf der Realitystars" ist, verkünden darf, wer ausscheidet und wer weitermachen darf. Es treten zwar 2023 neue Kandidaten am Strand von Thailand an - bei der Übertragung von "Kampf der Realitystars" bleibt aber alles beim Alten: der Sender RTL 2 übernimmt die Ausstrahlung.

Aus ist der Traum vom Siegertitel für Ingrid Pavic. Sie ist keine Unbekannte in der deutschen TV-Landschaft, denn schon seit mehr als 10 Jahren wirkt sie immer wieder in verschiedenen TV-Produktionen mit. Darunter sind zum Beispiel "taff", "Promi Big Brother" und "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika". Sie wollen mehr über die Kandidatin wissen? Wo sie geboren ist, wo sie wohnt und womit sie im bürgerlichen Leben ihr Geld verdient? Wir haben mehr Infos zu Geburtsort, Wohnort, Ausbildung - und auch dazu, wie sie das Preisgeld von 50.000 Euro ausgegeben hätte.

Die wichtigsten Informationen zu "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Ingrid Pavic

Name: Ingrid Pavic

Alter: "ewige 25" (nach eigenen Angaben)

Geburtsort: Kroatien

Wohnort: Bayern

Auf die Frage, was sie am Strand von Thailand am meisten vermissen wird, verkündete Pavic im Ankündigungsvideo von RTL 2 selbst: ihre Hunde. Die sieht sie jetzt früher wieder, als gedacht. Auf Instagram hat Pavic auch Bilder von den flauschigen Vierbeinern geteilt:

Dazu passend macht sie nach eigenen Angaben aktuell eine Ausbildung zur Hundetrainerin und Hundefrisörin - unter anderem auch, um die eigenen Vierbeiner besser versorgen zu können. Stand dann überhaupt noch zur Debatte, wofür sie das Preisgeld von 50.000 Euro eingesetzt, wenn sie den "Kampf der Realitystars" 2023 gewonnen hätte? Klar, wie zu erwarten: Das Geld hätte sie in die Tiere investiert. Allerdings nicht in ihre eigenen drei Hunde, sondern in ein Tierheim beziehungsweise den Tierschutz.

Ingrid Pavic bei "Kampf der Realitystars" 2023: In diesen Formaten hat sie schon mitgewirkt

In ihrem Vorstellungsvideo erkennt Pavic selbst an, dass sie schon in einigen TV-Formaten mitgewirkt hat. Überall mache sie allerdings nicht mit - es muss schon passen und Spaß machen. Und wenn es das nicht der Fall ist, muss sie auch nicht zwingend im TV auftauchen. Hier ist eine Auswahl aus ihren Auftritten in den letzten Jahren: