"Joko und Klaas gegen ProSieben": Übertragung und Sendetermine von Staffel 7

Staffel 7 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" läuft aktuell. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Moderator gibt es hier.

Seit 2019 läuft "Joko und Klaas gegen ProSieben" regelmäßig - wie der Titel der Show schon verrät - auf Prosieben. Mittlerweile wurden sechs Staffeln der Spielshow mit insgesamt 48 Folgen ausgestrahlt. Das Konzept von "Joko und Klaas gegen ProSieben" besteht im Wesentlichen darin, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heuer-Umlauf als Team entweder gegen ausgewählte Gegner antreten oder eine von ProSieben gestellte Aufgabe bewältigen müssen.

Als Gegenspieler fungieren häufig bekannte Promis - bislang schickte der Sender 136 prominente Gegnerinnen und Gegner ins Rennen. In Staffel 7 dürften es noch einige mehr werden. 20 Siege gehen bisher auf das Konto von Joko und Klaas, 28-mal triumphierte ProSieben. Pro Folge von "Joko und Klaas gegen ProSieben" finden sechs Spiele und sowie ein Finale statt. Je mehr Spiele das Duo Winterscheidt/Heufer-Umlauf für sich entscheiden kann, desto besser stehen ihre Chancen für das Finale.

Wenn Joko und Klaas das Finalspiel gewinnen, haben sie am Tag nach der Ausstrahlung ab 20.15 Uhr eine Viertelstunde Live-Sendezeit ("Joko & Klaas LIVE"), die sie frei nach ihren Wünschen gestalten können. Verlieren sie jedoch gegen ihren Haussender, müssen sie sich einer von ProSieben gestellten Strafe unterziehen. Außerdem gibt es hier anlässlich der 50. Folge eine Veränderung des Spielkonzeptes: den Risikomodus.

Wann ist die siebte Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" gestartet? Was bedeutet der Risikomodus? Wie sieht es mit der Übertragung aus und wer übernimmt die Moderation? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Joko und Klaas gegen ProSieben": Start der 7. Staffel

Der Starttermin für Staffel 7 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" war am 9. April 2024. Wie immer ging es um 20.15 Uhr auf ProSieben los.

"Joko und Klaas gegen ProSieben": Sendetermine von Staffel 7

Laut ProSieben besteht Staffel 7 aus sechs neuen Folgen, die seit dem 9. April jeden Dienstagabend im regulären Programm des Senders zu sehen sind. Somit ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: 9. April 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

9. April 2024, 20.15 Uhr, Folge 2: 16. April 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

16. April 2024, 20.15 Uhr, Folge 3: 23. April 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

23. April 2024, 20.15 Uhr, Folge 4: 30. April 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

30. April 2024, 20.15 Uhr, Folge 5: 7. Mai 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6: 14. Mai 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Wo wird Staffel 7 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" übertragen?

Da die Spielshow auf ProSieben ausgestrahlt wird, gibt es die siebte Staffel genau wie ihre Vorgänger kostenlos im linearen TV zu sehen. Darüber hinaus können die einzelnen Folgen im kostenlosen Online-Stream bei Joyn verfolgt werden. Dort stehen sie im Übrigen auch nach der Ausstrahlung im Fernsehen auf Abruf zur Verfügung. Auch die Episoden der Staffeln 1 bis 6 können dort noch einmal angeschaut werden.

Wer moderiert die siebte Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben"?

Auch in Staffel 7 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" schlüpft Steven Gätjen in die Rolle des Moderators. Zu den Aufgaben des 51-Jährigen gehört es, Spiele und Regeln zu erklären, die Prominenten vorzustellen, die als Gegner von Joko und Klaas in Erscheinung treten sowie das humorvolle Entertainer-Duo im Zaum zu halten. Gätjen moderierte bereits einige weitere bekannte TV-Formate, darunter die Sendung "taff" (1999 - 2001), "Schlag den Star" (2011 - 2013) und "Schlag den Raab (2011 - 2015).

Staffel 7 von "Joko und Klaas gegen ProSieben": Risikomodus als Überraschung zum Jubiläum

Die siebte Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" feiert ihr Jubiläum mit einer besonderen 50. Folge. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben sich dazu etwas Einzigartiges gewünscht, dessen genaue Natur zunächst noch ein Geheimnis war. ProSieben und der Senderchef Hannes Hiller versprachen, ihren Wunsch zu erfüllen. Die Überraschung ist nun, nach der ersten Folge, bekannt und sieht folgendermaßen aus:

Die Besonderheit zur 50. Folge bietet Joko und Klaas nun die Wahl, entweder im bekannten Modus um 15 Minuten Live-Sendezeit zu spielen oder das Risiko zu suchen. Bei letzterem überlassen ihnen ProSieben als "Programmdirektoren" für einen ganzen Tag den Sender. Allerdings gibt es dabei einen Haken: ProSieben stellt 50 Versuche für alle Spielrunden inklusive des Finalspiels bereit. Wenn diese aufgebraucht sind, endet aber die Show und ProSieben gewinnt automatisch. Gelingt es jedoch Joko und Klaas mit bis zu 50 Fehlversuchen alle Spielrunden zu meistern, winken statt 15 Minuten ganze 24 Stunden Sendezeit am darauffolgenden Sonntag. Doch der Programmtag kann nur einmal im Laufe der Jubiläumsstaffel gewonnen werden.

Bereits in der ersten Folge gingen die beiden auf Risiko und verloren gegen ihren Sender. Dafür müssen sie eine Strafe hinnehmen: Für eine Woche mussten sie alle Werbetrenner im ProSieben-Programm in extravaganten Outfits präsentieren.