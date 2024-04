Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" 2024: Die Kandidaten in Staffel 5

"Kampf der Realitystars" 2024 bei RTL2: Wer sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten in Staffel 5 vor.

Wer wird 2024 Nachfolgerin oder Nachfolger von Serkan Yavuz, dem "Realitystar 2023"? In dieser neuen Staffel von " Kampf der Realitystars" bei RTL2 stellen sich 23 Prominente verschiedenen Herausforderungen, die ihre Geschicklichkeit und ihren Grips heftig auf die Probe stellen. Der Sendestart der neuen Staffel war am Mittwoch, den 10. April 2024. Die Übertragung von "Kampf der Realitystras" 2024 übernimmt RTL 2 .

Die Realitystars kämpfen auch dieses Jahr wieder vor allem um die begehrte Sendezeit. Ein zentraler Aspekt ist die "Wand der Wahrheit", an der sie sich einem Reality-Check durch das Publikum unterziehen müssen. Hierbei wird überprüft, wie sie tatsächlich bei den Zuschauern ankommen. Zudem rangeln sie sich um Nominierungsschutz und setzen alles daran, Bestrafungen zu vermeiden. In den zehn Episoden müssen die Teilnehmer beweisen, dass sie das Zeug für das große Finale von "Kampf der Realitystars" haben, bei dem nur einer oder eine von ihnen ein Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Haus nehmen kann.

Beim "Kampf der Realitystars" müssen die Promis nicht nur ihre Muskeln anspannen, sondern auch taktische Spielzüge anwenden, um die Konkurrenz aus der Show zu drängen. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis 2022 ausgezeichnete TV-Show geht in die fünfte Runde. Moderatorin ist wie bisher Cathy Hummels und aufgezeichnet wird in einer Sala an einem thailändischen Strand.

"Kampf der Realitystars" 2024: Die Kandidaten in Staffel 5

Am Star-Strand versammelt sich eine bunte Mischung prominenter Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsbranche. Dazu zählen der " Promi Big Brother"-Sieger Ben Tewaag, die High-Society-Lady und Schauspielerin Jenny Elvers sowie der strahlende Reality-TV-Sonnenschein Tanja Tischewitsch. Die Liste setzt sich fort mit der ehemaligen " GNTM"-Teilnehmerin Elsa Latifaj und dem TikTok-Superstar Noah Bibble aka "noahbibbles". Ebenfalls dabei ist einTeilnehmer von "Prince Charming", Kevin Schäfer sowie der friesische Instagram-Star Keno Veith alias "deschwattenostfreesjung".

Die Liste der prominenten Gäste setzt sich fort mit Theresia Fischer, die dem Vernehmen nach die längsten Beine Deutschlands ihr Eigen nennt, gefolgt von der selbstbewussten "Big Brother"-Diva Valencia Stöhr. Maurice Dziwak, bekannt aus " Love Island" und " Sommerhaus der Stars", bringt ebenso Glamour mit wie Datingshow-Legende und Party-Prinz Calvin Kleinen. Die Riege der Stars wird weiter ergänzt durch die Dschungelcamp-Teilnehmerin und "Playboy"-Beauty Cecilia Asoro sowie den "Temptation Island VIP"-Kandidaten Aleks Petrovic. Der "Hot Bandito" Silva Gonzalez und der Ballermann-Star Isi Glück sorgen für zusätzliche Unterhaltung, während die kölsche Frohnatur Annemie Herren, Schwester des verstorbenen Willi Herren, die Atmosphäre auflockert.

Neben diesen bekannten Gesichtern gesellen sich auch die Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter, das "Köln 50667"-Urgestein Christoph Oberheide und die emotionale Reality-Kultfigur Gisele Oppermann zum illustren Kreis der Anwesenden. "Bachelor in Paradise"-Finalistin Colleen Schneider, "BullshitTV"-Mitgründer Chris Manazidis sowie die "Superzwillinge" Heidi und Heike Kapuste komplettieren die Liste der prominenten Gäste. Nicht zuletzt ist auch Nina Anhan, die Ehefrau des bekannten Rappers "Haftbefehl", Teil der Promi-Versammlung am Strand.

Hier noch mal zur Übersicht die Liste:

Ben Tewaag : Gewinner von " Promi Big Brother "

: Gewinner von " " Jenny Elvers : High-Society-Lady und Schauspielerin

: High-Society-Lady und Schauspielerin Tanja Tischewitsch : Reality-TV-Sonnenschein

: Reality-TV-Sonnenschein Elsa Latifaj: Teilnehmerin bei " Germany's Next Top Model " ( GNTM )

" ( ) Noah Bibble ("noahbibbles"): TikTok-Superstar

Kevin Schäfer : Teilnehmer bei " Prince Charming "

: Teilnehmer bei " " Keno Veith ("deschwattenostfreesjung"): Instagram-Star aus Friesland

("deschwattenostfreesjung"): Instagram-Star aus Theresia Fischer : Bekannt für die angeblich längsten Beine Deutschlands

: Bekannt für die angeblich längsten Beine Valencia Stöhr : " Big Brother "-Diva

: " "-Diva Maurice Dziwak: Teilnehmer bei " Love Island " und " Sommerhaus der Stars "

" und " " Calvin Kleinen: Datingshow-Legende und Party-Prinz

Cecilia Asoro: Dschungelcamp-Teilnehmerin und "Playboy"-Beauty

Aleks Petrovic : Kandidat bei " Temptation Island VIP"

: Kandidat bei " VIP" Silva Gonzalez ("Hot Bandito"): Bekannter Ballermann-Star

("Hot Bandito"): Bekannter Ballermann-Star Isi Glück: Teilnehmerin aus dem Kölner Karneval

Annemie Herren: Schwester von Willi Herren

Lilo von Kiesenwetter: Promi-Seherin

von Kiesenwetter: Promi-Seherin Christoph Oberheide : Urgestein von " Köln 50667"

: Urgestein von " 50667" Gisele Oppermann : Emotionale Reality-Kultfigur

: Emotionale Reality-Kultfigur Colleen Schneider : Finalistin bei " Bachelor in Paradise "

: Finalistin bei " " Chris Manazidis : Mitgründer von "BullshitTV"

: Mitgründer von "BullshitTV" Heidi und Heike Kapuste : Bekannt als "Superzwillinge"

: Bekannt als "Superzwillinge" Nina Anhan: Ehefrau des Rappers "Haftbefehl"

Wer hat Staffel 4 von "Kampf der Realitystars" gewonnen?

Im Finale vom 14. Juni 2023 waren insgesamt acht Kandidaten und Kandidatinnen angetreten. Auf sie warteten zwei Finalspiele und natürlich die letzte "Stunde der Wahrheit". Im ersten Finalspiel mussten sich drei Kandidaten verabschieden, für zwei war nach dem zweiten Spiel Schluss. In der "Stunde der Wahrheit" blieben dann noch drei Kandidaten übrig. Wir haben noch einmal alle Final-Kandidaten auf einen Blick zusammengefasst.

Serkan Yavuz hat den "Kampf der Realitystars" 2023 gewonnen

Und dies sind die übrigen Finalteilnehmer der vergangenen Saison:

Sascha Sirtl (Zweiter, ausgeschieden in der "Stunde der Wahrheit)

Eva Benetatou (Dritte, ausgeschieden in der "Stunde der Wahrheit)

Bernd Kieckhäben (ausgeschieden im zweiten Finalspiel )

) Lukas Baltruschat (ausgeschieden im zweiten Finalspiel )

(ausgeschieden im zweiten ) Peggy Jerofke (ausgeschieden im ersten Finalspiel )

) Matthias Mangiapane (ausgeschieden im ersten Finalspiel )

(ausgeschieden im ersten ) Emmy Russ (ausgeschieden im ersten Finalspiel )

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Staffeln 1-3: