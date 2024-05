"Kampf der Realitystars" am 8. Mai 2024: Wer ist raus nach Folge 5?

Bei "Kampf der Realitystars" kämpfen zu Beginn 23 Promis um den Titel "Realitystar 2024". Was ist in Folge 5 passiert und wer musste die Show verlassen?

Am Mittwoch, dem 8. Mai 2024, wurde bei " Kampf der Realitystars" bereits die fünfte Folge der fünften Staffel ausgestrahlt. Wie bislang üblich wurden auch diesmal zwei neue Teilnehmer am thailändischen Star-Strand begrüßt und gesellten sich zu den bereits bestehenden Kandidaten. Insgesamt wohnen nun 23 Kandidaten und Kandidatinnen gemeinsam in einer Sala am Strand von Thailand und kämpfen in verschiedenen Spielen um den begehrten Titel "Realitystar 2024". Zusätzlich zum Titel lockt ein Preisgeld von 50.000 Euro auf den Gewinner oder die Gewinnerin. Was genau in Folge 5 passiert ist, wer ausgeschieden ist und welche Promis noch die Chance haben, "Realitystar 2024" zu werden, erfahren Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist raus in Folge 5?

In der letzten aufregenden Episode von "Kampf der Realitystars" in Thailand mussten gleich drei Promis die Show verlassen. Doch bevor in Folge 5 erneut die "Stunde der Wahrheit" anbrach und zwei weitere Teilnehmer ausschieden, warteten wieder einige knifflige Herausforderungen und natürlich wieder einige Streitereien auf die verbleibenden Kandidaten.

Eine Kandidatin überraschte vorzeitig mit einem freiwilligen Ausscheiden: Annemie Herren entschied sich, die Sala von sich aus zu verlassen. Doch das eigentliche Drama spielte sich in der fünften "Stunde der Wahrheit" ab. Hier musste die Gruppe mittels Goldmünzen über das Schicksal eines weiteren Teilnehmers abstimmen. Kevin Schäfer erhielt die meisten Münzen und musste daher die Sala verlassen. Gleichzeitig hatten die Neuankömmlinge Colleen Schneider und Gisele Oppermann die schwierige Aufgabe, einen weiteren Konkurrenten nach Hause zu schicken. Ihre Wahl fiel auf Tanja Tischewitsch.

Durch den freiwilligen Ausstieg besteht jedoch die Möglichkeit, dass einer der zuvor aussortierten Prominenten zurückkehren kann. Die Entscheidung, wer diese zweite Chance erhält, liegt allein bei den verbleibenden Teilnehmern. Wie sie sich einigen und welcher Promi die Gelegenheit auf ein Comeback erhält, wird in der kommenden Folge enthüllt.

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist raus?

Los ging die TV-Show mit 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei "Kampf der Realitystars". So langsam müssen sich immer mehr Promis von dem thailändischen Strand und von den 50.000 Euro verabschieden. Hier finden Sie eine Übersicht über die bisher ausgeschiedenen Kandidaten:

Noah Cremer

Valencia Stöhr

Ben Tewaag

Theresia Fischer

Keno Veith ("deschwattenostfreesjung")

("deschwattenostfreesjung") Silva Gonzalez ("Hot Bandito")

("Hot Bandito") Jenny Elvers

Annemie Herren

Kevin Schäfer oder Tanja Tischewitsch (Entscheidung in Folge 6)

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist noch dabei?

Am 12. Juni 2024 läuft das Finale von "Kampf der Realitystars" 2024. Bis dahin wird sich die Gruppe noch um einiges verkleinern. Mittlerweile sind nur noch 14 Kandidaten und Kandidatinnen im Spiel. Diese Teilnehmer sind noch dabei:

Cecilia Asor

Nina Anhan

Maurice Dziwak

Isi Glück

Heidi und Heike Kapuste

Calvin Kleinen

Lilo von Kiesenwetter

Elsa Latifaj

Chris Manazidis

Gisele Oppermann

Aleks Petrovic

Colleen Schneider

Christoph Oberheide

Kevin Schäfer oder Tanja Tischewitsch (Entscheidung in Folge 6)

"Kampf der Realitystars" 2024: Wiederholung von Folge 5

Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" findet immer mittwochs auf RTL2 statt. Die Wiederholung der aktuellen Episode im linearen TV-Programm erfolgt stets am Dienstag nach der Erstausstrahlung um 0.15 Uhr im Nachtprogramm des Senders. Zusätzlich sind die einzelnen Folgen auch auf dem Streamingportal RTL+ verfügbar, wo sie jederzeit nachgeschaut werden können.

Wann läuft die nächste Folge von "Kampf der Realitystars" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2024 wird wöchentlich eine neue Folge im TV ausgestrahlt. Die Zuschauer können sich dabei immer mittwochs um 20.15 Uhr auf neue Inhalte aus Thailand freuen.