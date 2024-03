"Kitchen Impossible", am 10. März 2024: Wer hat in Folge 3 gewonnen?

Tim Mälzer stand in der dritten Folge der 9. Staffel von "Kitchen Impossible" Stefan Wiesner gegenüber. Hier finden Sie Infos zur Folge und wer sie gewonnen hat.

Der TV-Koch Tim Mälzer steht in der dritten Folge der neunten Staffel Stefan Wiesner gegenüber. Wie in jeder Folge reisen die Profis an Orte, die sie für einander ausgewählt haben. Dort erwartet sie jeweils eine mysteriöse schwarze Box mit einer heimischen Spezialität. Ihre Aufgabe ist es, diese so genau wie möglich nachzukochen.

Stefan Wiesners Gerichte sind von Natur und Kunst inspiriert. Seit seiner Jugend führt er das elterliche Restaurant "Rössli" und hat sich bereits 17 Gault-Millau-Punkte erkocht. Er bevorzugt rustikale Methoden und kocht am liebsten auf offenem Feuer. Extra für die dritte Folge hat Mälzer die Regel auferlegt, dass ausschließlich auf offenem Feuer gekocht wird. Doch mit Feuer kann man nicht vorsichtig genug sein. Deswegen absolvieren die beiden Köche ein Sicherheitstraining bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bargfeld-Stegen.

Doch wer hat die dritte Folge am 10. März 2024 gewonnen? Hier finden Sie Infos zur Folge.

"Kitchen Impossible": Gewinner in Folge 3

Für Wiesner geht es zunächst nach Südafrika. Als er dort auf dem Markt Gerichte probiert, die auf offenem Feuer zubereitet werden, fühlt er sich noch in seinem Element. Doch seine erste Aufgabe erwartet ihn bereits in seiner Box: "Indischer Ozean" heißt das Originalrezept von Küchenchef Wandile Mabaso. Das Gericht ist eine Kreation aus Meeresfrüchten, Kartoffelbällchen und fünf Soßen. Währenddessen ist Mälzer in Bukarest und skeptisch der rumänischen Küche gegenüber. Wiesners Aufgabe soll ihm eine Lehre sein. In seiner Box findet er eine Interpretation der rumänischen Küche vor - Gulasch aus drei Kulturen. Das Originalrezept stammt von Mihai Toader. Mälzer hat Pech und wählt für die Vorbereitung des Gerichtes tatsächlich die falsche Fleischsorte.

In der zweiten Runde geht es für Stefan Wiesner weiter nach Dublin. Er kann sein Glück kaum fassen als ihn Mälzer zum "Big Grill", dem größten Grillfestival Europas, schickt. Doch statt eines irischen Grillklassikers erwartet ihn in der Box ein Grillhühnchen mit jamaikanischem Einfluss. Das Gericht Jerk-Hähnchen mit Kochbanane und Kokosnuss-Bechamel ist ein Originalrezept von Nico Reynolds. In Wales erwartet währenddessen Tim Mälzer eine Sterneküche. Seine Aufgabe ist das Gericht Steinbutt im Muschel-Dashi und Chip mit Kaviar-Sauerrahm und eine Yuzu-Tarte. Mälzer wird an seine Grenzen gebracht, als er erkennt, dass er einige Zutaten nicht gekauft hat. Er muss schließlich improvisieren und mit Orangen, Zitronen und Limetten den Yuzu-Geschmack von der Tarte nachkochen.

Am Ende ist es ein knappes Rennen. Stefan Wiesner konnte zwar die große Herausforderung mit der Sterneküche bewältigen, aber beim einfachen jamaikanischen Hähnchen reichten seine Punkte nicht aus. Das Rennen endet mit 12,9 zu 12,7 Punkten für Tim Mälzer.

"Kitchen Impossible" 2024: Kandidaten in Folge 4

In der vierten Folge der neunten Staffel wird Tim Mälzer gegen Anton Schmaus antreten. Unter anderem wird es für Mälzer nach Schweden und für Schmaus nach Kenia gehen. Die 4. Folge ist für den 17. März 2024 zur Primetime um 20.15 Uhr auf VOX angesetzt. Die Übertragung von "Kitchen Impossible" im TV übernimmt auch 2024 der Sender VOX. Außerdem können Sie die Folgen auch auf RTL+ streamen.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible" 2024

Wie die vorherigen Staffeln hat auch die 9. Staffel insgesamt acht neue Folgen. Laut den Sendeterminen von "Kitchen Impossible" kommt ab Sendestart jeden Sonntag eine neue Folge. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine der Sendung auf einen Blick: