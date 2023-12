"Klein gegen Groß" - Weihnachtsspecial: Gäste, Übertragung und alle Infos

Kurz vor Weihnachten läuft eine Sonderausgabe von "Klein gegen Groß" im TV und Stream. Alle Infos zu den Gästen zur Übertragung sowie zur Wiederholung gibt es hier.

Die ARD-Show "Klein gegen Groß" wird seit 2011 ausgestrahlt und seit jeher von Kai Pflaume moderiert. Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Kinder treten in ihren Talentbereichen, in denen sie sich also besonders gut auskennen, gegen prominente Gäste an. Die Kids müssen nicht unbedingt aus Deutschland kommen - man kann sich aus allen Ländern der Welt für die Show anmelden. Regelmäßig mit dabei sind Jürgen Vogel und Jan Josef Liefers.

Welche prominenten Gäste sind in der Weihnachtsediton von "Klein gegen Groß" dabei? Wann läuft die Spezialausgabe im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

"Klein gegen Groß": Sendetermin des Weihnachtsspecials

Während viele Weihnachtsausgaben bereits lange vor dem Fest ausgestrahlt werden, ist bei dem Spezial von "Klein gegen Groß" der Name tatsächlich Programm: Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, lief das Weihnachtsspecial der Show in der ARD. Los ging es wie immer um 20.15 Uhr.

Übertragung des "Klein gegen Groß"- Weihnachtsspecials im TV und Stream

Wie bereits erwähnt ist die ARD für die Übertragung von "Klein gegen Groß" verantwortlich. Neben der Ausstrahlung im linearen TV-Programm konnten Sie die Weihnachtssendung aber auch online im Stream verfolgen. Dazu konnte man zur genannten Sendezeit den Live-Stream der ARD aufrufen.

Gäste der "Klein gegen Groß"-Weihnachtsausgabe: Welche Promis sind dabei?

Als Stammgast der Sendung war Jan Josef Liefers auch beim Weihnachtsspecial von "Klein gegen Groß" dabei. Er hat seinen Schauspielkollegen Jürgen Vogel abgelöst, der zuvor als Dauerkandidat regelmäßig in der Kategorie "Klein gegen Vogel" zu sehen war. Nach der 45. Ausgabe der Sendung wurde die Rubrik zu "Klein gegen Jan Josef" umbenannt und nun bekommen es die Kids eben mit einer anderen deutschen Schauspiel-Legende zu tun.

Außerdem kommen alle sieben Jägerinnen und Jäger aus der Quiz-Show "Gefragt - Gejagt", die sich in der Show einem besonderen Duell stellen. Alle prominenten Gäste, die am 23. Dezember dabei waren, finden Sie hier im Überblick:

Martina Hill

Mario Barth

Thorsten Schröder

Nora Waldstätten

Wincent Weiss

Alexander Wurm

Ben Zucker

Michael Kessler

Johann Lafer

die Rennrodler und sechsfachen Olympiasieger Tobias Arlt und Tobias Wendl

und und die Tatort-Stars Harald Krassnitzer und Dietmar Bär

Wiederholung der Weihnachtsausgabe von "Klein gegen Groß" im TV und Stream

Im linearen Fernsehen ist keine Wiederholung des Weihnachtsspecials geplant. Allerdings können Sie die neueste Folge - genau wie alle vorherigen Folgen der Show - nach der Ausstrahlung am 23. Dezember in der Mediathek der ARD ansehen.

In der ARD-Mediathek können Sie sich übrigens auch mit dem Trailer zur neuesten Ausgabe von "Klein gegen Groß" einen ersten Eindruck von der Sendung machen.

"Klein gegen Groß"-Moderator Kai Pflaume

Bekannt wurde Kai Pflaume durch seine Rolle als Gastgeber in der Show "Nur die Liebe" zählt, die von 1993 bis 2011 im TV zu sehen war. Mittlerweile gehört der gebürtig aus Halle stammende Moderator zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Er hat mehrfach den deutschen Fernsehpreis moderiert und über die Jahre auch selbst einige Preise abgeräumt. Darunter die Goldene Kamera für die Doku-Reihe "Zeig mir die Welt".