"Lego Masters 2023" gestern am 15.09.23: Wer ist raus in Folge 3?

Ein weiteres Team musste gestern die Show "Lego Masters 2023" verlassen. Was ist in Folge 3 passiert und wer ist raus? Alle Infos zur Sendung finden sie hier.

Auch in Folge 3 von " Lego Masters 2023" kämpften die Teams wieder ums Weiterkommen. Mit jede Menge handwerklichem Geschick versuchten die Teams alles, um die Jury mit ihren Baukünsten von sich zu überzeugen. Dabei entstehen echte Meisterwerke. Was die meisten nur aus dem eigenen Wohn- oder Kinderzimmer kennen, flimmert hier über die TV-Bildschirme. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich, der zertifizierte Lego-Modellbauer René Hoffmeister ist Teil der Jury. Für eines der Teams hat es gestern Abend jedoch nicht gereicht. Was ist in Folge 3 passiert und wer ist raus? Alle wichtigen Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

"Lego Masters" 2023: Wer ist gestern rausgeflogen am 15. September 2023?

Sechs Teams traten gestern gegeneinander an und wollten sich einen Schritt näher Richtung Sieg und 25.000 Euro Preisgeld kämpfen. Als erste Aufgabe wartete eine Spielzeugaufgabe auf die Teams, bei der mehrere Spielzeuge miteinander verknüpft werden sollten. Hier konnten Willi und Rudi am meisten überzeugen und sicherten sich den goldenen Stein. In der Hauptchallenge gab es dann eine noch größere Herausforderung. Die Teams sollten einen voll funktionsfähigen Flipper auf einer Grundplatte bauen, die sich auch noch rollen lässt. Zusatzpunkte gab es dafür, wenn die Kugel möglichst lange braucht, um bis unten zu gelangen. Die Teams haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, doch für eines reichte es trotz aller Mühe nicht. Der 33-jährige Michael aus Tengen und die 30-jährige Julia aus Gedern schieden gestern Abend aus der Show aus.

"Lego Masters" 2023: Wer ist raus in Folge 3?

Nach Folge 3 von "Lego Masters" sind jetzt schon sechs Kandidaten und somit drei Teams ausgeschieden. Hier finden sie einen Überblick:

Scherin (25) und Dennis (26) aus Bad Bramstedt

Christian (38) aus Gelnhausen & Jürgen (36) aus Griesheim

Welche Kandidaten und Teams sind bei "Lego Masters" 2023 weiterhin mit dabei?

Welche Kandidaten bei "Lego Masters" 2023 sind weiterhin dabei? Noch fünf Teams haben immernoch die Chance auf den Sieg und die 25.000 Euro Preisgeld.

Willi (25) und Rudi (25) aus München

Julian (22) aus Kelheim und Matthias (42) aus Hockenheim

Phil (42) aus Borken & Yvonne (40) aus Trossingen

"Lego Masters" 2023: Folge 3 von Staffel 5 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Lego Masters" 2023 im TV erfolgt immer Freitags um 20.15 Uhr auf RTL. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm wird es nicht geben. Wer jedoch eine Folge verpasst hat, kann sie trotzdem im Nachhinein noch ansehen. Dafür braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Bei RTL+ stehen alle Episoden zum Nachschauen zur Verfügung. Das Abo hierfür bekommt man ab 6,99 Euro im Monat.

Wann läuft die nächste Folge von "Lego Masters" 2023?

Wie bereits erwähnt, läuft "Lego Masters" immer Freitags um 20.15 Uhr auf RTL. Die nächste Folge wird also am kommenden Freitag, dem 22. September 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.