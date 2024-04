"Lena Lorenz" 2024: Darsteller in Staffel 10 - alle Infos zu Cast und Stab

"Lena Lorenz" 2024: Wer sind die Darsteller in Staffel 10? Wir liefern Ihnen hier alle Infos rund um Besetzung, Stab und noch ein bisschen mehr.

"Lena Lorenz" geht am 11. April 2024 weiter: In der zehnten Staffel mit ihren sechs Folgen steht Judith Hoersch erneut in der Hauptrolle als freiberufliche Hebamme, deren Praxis sich auf dem Bauernhof ihrer Mutter befindet. Während sie weiterhin ihrer Berufung nachgeht, sieht sie sich sowohl beruflichen als auch persönlichen Herausforderungen gegenüber. Wir geben Ihnen hier die Informationen zu Cast plus Stab - und noch ein bisschen mehr.

Cast: "Lena Lorenz" 2024: Darsteller in Staffel 10 - Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Dies sind die durchgehenden Rollen sowie ihre Darstellerinnen und Darsteller:

Rollenname Schauspielerin oder Schauspieler Lena Lorenz Judith Hoersch Eva Lorenz Eva Mattes Bastian Pfeiffer Raban Bieling Julia Obermeier Liane Forestieri Vinz Huber Michael Roll Schorschi Striebel Sebastian Edtbauer Dr. Stefan Keller Thomas Limpinsel Dr. Aimée Benzweiler Julia Bremermann Rob Manzini Seán McDonagh Gloria Grubinger Sylvia Haider Anna Prückl Sarah-Lavinia Schmidbauer Celine Gollert Paulina Rümmelein Martina Bechler Morena Hummel

"Lena Lorenz" 2024 - Wer war bei Staffel 10 hinter der Kamera aktiv?

Hier kommt der Stab der Produktion:

Funktion Name Buch Wiebke Jaspersen (Headautorin), Susanne Wagner , Hagen Moscherosch, Carolin Otto , Luci van Org , Aglef Püschel Regie Sebastian Sorger , Karola Meeder , Saskia Weisheit Kamera Markus Selikovsky, Stefan Ditner Schnitt Sabine Rottmann , Jens Müller , Oliver Gieth Szenenbild Jens Ove Sparig Kostüme Florian Noll , Stefanie Lohne Ton Vitus Bernrieder, Till Ulrich, Stephan Engl Musik Titus Vollmer , Arno Brugger , Tom Leonhardt Produktionsleitung Björn Grünler Herstellungsleitung Susanne Bergmann Produktion Ziegler Film GmbH Producer Sebastian B. Voß , Mirjam Weisflog Produzentin Barbara Thielen Redaktion Sophie Venga Fitz

Worum geht es 2024 in der 10. Staffel von "Lena Lorenz"?

Die Serie erzählt die Geschichten rund um die engagierte Hebamme Lena Lorenz, die von Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft, aber auch von Lebenskrisen und Schicksalsschlägen handeln. Dabei spielen Freundschaft, Zusammenhalt und Verbundenheit eine wichtige Rolle - symbolisiert durch den Lorenzhof, der als Mittelpunkt von Lenas Welt fungiert. Hier lebt sie in ihrer Wahlfamilie und betreibt eine Hebammenpraxis. Die enge Verknüpfung von Lenas Privatleben mit ihrem Beruf prägt das Format, da oft das eine ins andere übergeht. Die Serie behandelt auch die Suche nach dem richtigen Ausgleich, um Krisen zu bewältigen und die eigene Kraft zu erhalten.

Die Mischung aus Lebensnähe und einem Hauch von Eskapismus ist charakteristisch für die Reihe. Sie bietet sowohl Momente zum Lachen als auch zum Weinen, während sich die Figuren in realen Konfliktsituationen wiederfinden. Für viele Menschen ist die Welt von "Lena Lorenz" ein Ort der Sehnsucht nach Geborgenheit, Rückhalt und Lebendigkeit im Alltag.

In der neuen Staffel wird diese Welt erneut auf die Probe gestellt. Diesmal sind es nicht der Lorenzhof, sondern die Figuren selbst, die Veränderungen durchmachen: Lena und Rob rücken näher zusammen, während sich für Eva, Vinz und Aimée die Umstände spontan ändern. Wie wird sich das Zusammenleben auf dem Lorenzhof in Zukunft gestalten?