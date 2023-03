"Let's Dance" 2023: Philipp Boy gehörte zu den deutschen Spitzen-Turnern

Philipp Boy war nicht nur Top-Kunstturner, sondern er trat - lange vor "Let's Dance" 2023 - schon mal in einer TV-Tanzshow auf. Hier kommt sein Porträt.

Die meisten von uns dürften Philipp Boy aufgrund seiner Sportlerkarriere kennen, denn die ist mehr als vorzeigbar. Doch wissen Sie auch, dass der "Let's Dance"-Kandidat auch auf eine Vergangenheit als Teilnehmer in einer etwas weiter zurückliegenden anderen RTL-Tanzshow verweisen kann? Doch bleiben wir zunächst beim Aktuellen: Die Übertragung der 16. Staffel von "Let's Dance" 2023 ging am 17. Februar 2023 los, und auch die Sendetermine sowie die Sendezeit hat RTL bereits veröffentlicht. Welcher der diesjährigen Profitänzerinnen Boys Trainerin und Mental-Tröstern sein wird? Es ist Patricija Ionel.

"Let's Dance" 2023: Kandidat Philipp Boy war ein erfolgreicher Kunstturner

Wer ist Philipp Boy? Starten wir ganz prosaisch mit seinem Steckbrief:

Name: Philipp Boy

Beruf: Turner Geburtstag: 23.07.1987

Turner 23.07.1987 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Schwedt /Oder

/Oder Größe: 172 cm

172 cm Haarfarbe: braun

braun Augenfarbe: braun

Philipp Boy ist in der Uckermark aufgewachsen. Seine Karriere als Turner startete er beim TSV Blau Weiß 65 Schwedt, sein Trainer war zu der Zeit Manfred Paschke. Später wechselte er den Verein - er ging zum SC Cottbus und tranierte dort unter der Leitung von Karsten Oelsch.

Eine Ausbildung zum Bankkaufmann brach er 2009 ab, um sich vollständig auf seinen Sport konzentrieren zu können. Bereits 2007 hatte er im Mannschaftsfinale der Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart Bronze gewonnen, bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking landete er mit der Mannschaft auf Platz 4. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften 2009 errang er Gold im Bodenturnen, am Pferd bekam er die Silbermedaille und erreichte im Mehrkampffinale den dritten Platz. Bei den Europameisterschaften 2010 in Birmingham gewann Boy mit der deutschen Mannschaft die Goldmedaille im Mannschaftsfinale und holte zusammen mit Fabian Hambüchen Bronze im Reck-Finale.

Derartige Höchstleistungen liefert man natürlich nicht im Nebenberuf ab. Da liegt es nahe, dass Boy sich schon früh der Sportfördergruppe der Bundeswehr angeschlossen hatte. Dieser Schritt gab seiner Karriere noch einmal einen richtigen Schub, wie er den Kollegen vom Tagesspiegel 2011 in einem Interview verriet. "Ich habe jetzt endlich genug Zeit für den Sport. Training bedeutet ja nicht bloß, dass man am Reck hängt, da gehört auch Physiotherapie dazu, der Kraftraum, undundund. Da kommen schon ein paar Stunden am Tag zusammen. Heute morgen bin ich zum Beispiel sieben Kilometer durch den Schnee gejoggt."

Am 1. Dezember 2012 hat Phillip Boy sich vom Turnsport verabschiedet. Er selbst nannte zur Begründung mentale Probleme nach einem Sturz vom Reck, der sich ein Jahr zuvor ereignet hatte. "Ich habe einfach zu viel über Risiken nachgedacht", sagte er dem Spiegel. Zuletzt hätten ihn auch "zahlreiche Verletzungen am Sprunggelenk, am Rücken, am Schlüsselbein und am Handgelenk" geplagt, meldete damals das Nachrichtenmagazin.

"Let's Dance" 2023: Kandidat Philipp Boy war nach seiner Sportler-Karriere auch im TV erfolgreich

" Let's Dance" 2023 hat im Hinblick auf Philipp Boy ein Prequel: 2016 trat er in der Fernsehsendung "Dance Dance Dance" bei RTL mit "Bene" Mayr als Tanzpartner auf. Im Finale siegten sie gegen Aneta Sablik und Menderes Bağcı.

Anfang 2018 war Boy in der dritten Staffel der Wettkampfshow "Ewige Helden" aktiv. Hinter Sascha Klein landete er auf dem 2. Platz.

Im Juni 2018 nahm Boy an der Wettkampfshow "Team Ninja Warrior Promi Special" teil, wo er zusammen mit Tanja Szewczenko, Jessica Paszka und Björn Otto das Team "Sporthelden" bildete. Dieses Team ging siegreich aus dem Contest hervor. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathon schaffte er es beim RTL "Ninja Warrior Germany Promi-Special" im November 2018 und November 2019 jeweils ins Finale und belegte in beiden Sendungen den 2. Platz.

Im November 2020 ließ er bei der Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" des Senders Vox die Hüllen fallen, um die Wichtigkeit von Krebsvorsorge zu illustrieren. 2022 schließlich siegte er beim RTL- "Turmspringen" in der Einzelwertung.