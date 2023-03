"Let's Dance" 2023: Das sind die Tänze in Show 3

Welche Tänze zeigen die Kandidaten in Show 3 von "Let's Dance" 2023? Hier finden Sie die Vorschau auf die Sendung, die heute am 10. März 2023 auf RTL läuft.

Bei " Let's Dance" 2023 steht heute die Show 3 an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung werden dabei wieder unterschiedliche Tänze zeigen. Damit müssen sie dann sowohl die Jury von "Let's Dance" 2023 als auch das Publikum überzeugen. Wer am Ende die wenigsten Stimmen bekommt, scheidet nämlich aus.

Welche Tänze zeigen die Kandidaten von Let's Dance" 2023 heute in Folge 3? Hier bekommen die Übersicht zur Sendung, die am 10. März 2023 ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen ist.

"Let's Dance" 2023: Tänze in Show 3 heute am 10. März 2023

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten werden heute Abend gegeneinander antreten. Zuletzt hatte vor allem Anna Ermakowa überzeugt, während mit Model Alex Mariah Peter und Comedian Abdelkarim in den ersten Folgen schon zwei Promis gehen mussten. Was sind die Tänze in Show 3 heute? Diese Übersicht zeigt es:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke: Tango, "Tanguera" (Sexteto Mayor)

und Zsolt Sándor Cseke: Tango, "Tanguera" (Sexteto Mayor) Younes Zarou und Malika Dzumaev: Wiener Walzer, "Perfect" ( Ed Sheeran )

und Malika Dzumaev: Wiener Walzer, "Perfect" ( ) Sharon Battiste und Christian Polanc : Samba, "Mad Love" ( Sean Paul , David Guetta , Becky G)

und : Samba, "Mad Love" ( , , Becky G) Sally Özcan und Massimo Sinató : Slowfox, "La Vie En Rose" ( Edith Piaf )

und : Slowfox, "La Vie En Rose" ( ) Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Flowers" ( Miley Cyrus )

und Vadim Garbuzov: Cha Cha Cha, "Flowers" ( ) Ali Güngörmüs und Christina Luft : Charleston, "9 to 5" ( Dolly Parton )

und : Charleston, "9 to 5" ( ) Philipp Boy und Patricija Ionel: Rumba, "Ese Momento" ( Luis Enrique )

und Patricija Ionel: Rumba, "Ese Momento" ( ) Jens "Knossi" Knossalla und Isabel Edvardsson : Slowfox, "Love And Marriage" ( Frank Sinatra )

und : Slowfox, "Love And Marriage" ( ) Timon Krause und Ekaterina Leonova: Charleston, "Happy" (C2C, Derek Martin )

und Ekaterina Leonova: Charleston, "Happy" (C2C, ) Mimi Kraus und Mariia Maksina: Langsamer Walzer, "Für Immer Und Dich" ( Rio Reiser )

und Mariia Maksina: Langsamer Walzer, "Für Immer Und Dich" ( ) Natalia Yegorova und Andrzej Cibis : Tango, "A Evaristo Carriego" (Forever Tango)

und : Tango, "A Evaristo Carriego" (Forever Tango) Anna Ermakova und Valentin Lusin : Slowfox, "Oops I Did It Again" ( Britney Spears )

Aktuell gibt es ein paar Verletzungen bei Let's Dance 2023. So verriet Sally zuletzt, dass sie wegen einer angebrochenen Rippe nur mit Schmerzmittel tanzen könne. Ans Aufgeben denke sie aber nicht.

Übertragung und Wiederholung von Folge 3 bei "Let's Dance" 2023

Im Laufe der Sendetermine von Let's Dance" 2023 werden immer mehr Kandidatinnen und Kandidaten die Show verlassen. Die Folgen laufen aktuell immer am Freitag ab 20.15 Uhr. Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 übernimmt RTL.

Folge 3 vom 10. März 2023 wird in der Nacht auf Samstag ab 2.10 Uhr noch einmal im TV wiederholt. Eine Wiederholung gibt es außerdem online im Stream auf der Plattform RTL+. (sge)