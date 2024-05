Gewinner bei "Let's Dance" 2024: Wer hat gewonnen?

Bei "Let's Dance" 2024 hat es sich ausgetanzt. Im Finale wurde nochmal so richtig das Tanzbein geschwungen, bis am Ende ein Sieger feststand. Wer hat gewonnen?

Am 24. Mai 2024 stand das Finale von " Let's Dance" 2024 an. Die besten Teilnehmer hatten die Möglichkeit auf den Sieg. Dass am Ende nur einer gewinnen kann, ist den Allermeisten klar. Was im Finale passierte und wer am Ende den Titel "Dancing Star" 2024 erhielt, erfahren Sie hier. Wer hat gewonnen? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Finale von "Let's Dance" 2024: Wer hat gewonnen?

Im Finale von "Let's Dance" 2024 standen sich Gabriel Kelly, Detlef D. Soost und Jana Wosnitza gegenüber. Am Ende konnte nur ein Kandidat "Let's Dance" 2024 gewinnen. Der diesjährige Gewinner ist Gabriel Kelly. Er führte mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev drei Tänze auf, die allesamt die Höchstpunktzahl der Jury erhielten. Bereits mit dem Jurytanz konnte Gabriel Kelly überzeugen. Für seine Samba erhielt er nicht nur 30 Punkte der Jury, sondern auch besonderes Lob von Joachim Llambi. Dieser war der Ansicht, dass dies die beste Samba aller 17 Staffeln war. Beim Lieblingstanz entschied sich Gabriel Kelly für den Tango, der ebenfalls von der Jury von "Let's Dance" 2024 mit 30 Punkten bewertet wurde. Zum Abschluss des Abends gab es noch den Final-Freestyle zu sehen - auch hierfür gab es die Maximalpunktzahl.

Gabriel Kelly gewinnt "Let's Dance" 2024. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Den zweiten Platz erreichte Jana Wosnitza, demnach erhielt Detlef D. Soost die Bronzemedaille. Hier gibt es eine Übersicht:

Platz 1: Gabriel Kelly

Platz 2: Jana Wosnitza

Platz 3: Detlef D. Soost

Gewinner von "Let's Dance" 2024: Das sagte er nach dem Sieg

Im Finale musste sich Gabriel Kelly zunächst mit der Samba beweisen. Danach war er sichtlich erleichtert und wollte genauso weitermachen. Seine Gage hat er wohl bereits verplant, denn er sagte mit einem zwinkerndem Auge, er möchte das ganze Geld dafür ausgeben, mit Malika weiterhin tanzen zu können und Privatstunden zu nehmen.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus?

Bis zum Ende der "Let's Dance"-Staffel ist es ein weiter Weg, auf dem einige Kandidaten bereits die Heimreise antreten mussten. Diese Teilnehmer sind bereits ausgeschieden:

Jana Wosnitza (Folge 12)

(Folge 12) Detlef D. Soost (Folge 12)

(Folge 12) Ann-Kathrin Bendixen (Folge 11)

(Folge 11) Lulu (Folge 10)

Mark Keller (Folge 10)

(Folge 10) Tony Bauer (Folge 9)

Biyon Kattilathu (Folge 7)

Sophia Thiel (Folge 7)

(Folge 7) Stefano Zarella (Folge 5)

(Folge 5) Lina Larissa Strahl (Folge 4)

(Folge 4) Eva Padberg (Folge 3)

(Folge 3) Tillman Schulz (Folge 2)

(Folge 2) Maria Clara Gropper (Folge 1)

Das sind die weiteren Sendetermine von "Let's Dance" 2024

Am 31. Mai 2024 schwingen die "Let's Dance" Profis 2024 nochmal das Tanzbein. Die "Profi-Challenge" erscheint eine Woche nach dem Finale und wird wie die restlichen Shows von "Let’s Dance" von RTL übertragen.

So läuft die Wiederholung von "Let's Dance" 2024

Sie haben das Finale verpasst, wollen dieses aber nachholen? Das ist über die RTL-Mediathek möglich. Dort ist die Folge für 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung in voller Länge kostenlos abrufbar. Ein Abo bei RTL+ war nur für den Live-Stream erforderlich, also für die gleichzeitige Übertragung im Streamingdienst.