Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024: "Ich werde 110 Prozent und mehr geben!"

Sophia Thiel startet mit wenig Erfahrung aber viel Motivation in die Herausforderung "Let's Dance" 2024. Die wichtigsten Infos zur 28-Jährigen lesen Sie hier.

An Grundfitness sollte es Sophia Thiel bei " Let's Dance" 2024 auf jeden Fall nicht mangeln. Schon seit Jahren ist die 28-Jährige als Fitness-Influencerin und Content Creatorin auf Instagram und YouTube aktiv. Trotzdem hat Sophia jede Menge Respekt vor der neuen Herausforderung: "Da ich persönlich noch keine großen Erfahrungen im Bereich Tanzen gemacht habe, habe ich dementsprechend auch sehr großen Respekt vor 'Let’s Dance'", erzählt sie im Interview mit RTL.

In der Show muss sie sich vor allem den strengen Augen der Jury von "Let's Dance" stellen. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González werden in allen 12 Live-Shows die Leistungen der Kandidaten und Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2024 bewerten. Ehrgeiz bringt Sophia Thiel auf jeden Fall mit in die Show. Los ging es gemäß der Sendetermine von "Let's Dance" 2024 am 23. Februar 2024. Wer die Influencerin ist und welche Erwartungen sie an "Let's Dance" hat, lesen Sie hier.

Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024: Instagram, Workouts und Fitness

Sophia Thiel startete ihre Fitness-Karriere im Jahr 2012. Sie fing an, den Kraftsport intensiv als Hobby zu betreiben und machte dann irgendwann ihr Hobby zum Beruf. 2014 wagte Sophia den Schritt und begann ihre Reise auf ihrem YouTube Kanal zu filmen und zu begleiten. Bereits 2015 nahm sie an den ersten TV-Shows teil. Neben dem "TV-Total Turmspringen", war sie auch bei "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" dabei und war Bestandteil von "Fitness Diaries". Neben zahlreichen Büchern zum Thema Fitness und Gesundheit brachte sie auch kürzlich ihr aktuelles Fitnessprogramm "Healthy Inside Out" heraus. 2023 brachte sie außerdem ihre Skin-Care Linie "The Skinimalist" auf den Markt.

Steckbrief von Sophia Thiel:

Geburtsdatum: 13. März 1995

13. März 1995 Geburtsort: Rosenheim

Sternzeichen: Fische

Fische Wohnort: Berlin

Beruf: Sportlerin und Content-Creatorin

Sportlerin und Content-Creatorin Instagram : sophia . thiel

Der nächste Schritt in ihrer Karriere ist jetzt "Let's Dance 2024". Sie bringt zwar keine Tanz-Erfahrung, aber dafür jede Menge Motivation mit: "Ich freue mich schon sehr auf diese neue Herausforderung!" Vielleicht hat Sophia Thiel sogar noch ein Ass im Ärmel. "Ich habe mit 13 Jahren mal Bauchtanz gemacht, aber in wie weit mir das helfen wird, werden wir sehen", erzählt sie lächelnd im RTL-Interview.

"Let's Dance" 2024: Sophia Thiel früher und heute

Im Mai 2019 zog sich die Wahlberlinerin aus den sozialen Medien und der Öffentlichkeit zurück. Damals nannte sie lediglich "persönliche Gründe" für ihre Auszeit. Die verbrachte Sophia Thiel dann hauptsächlich in Los Angeles. Nach zwei Jahren meldetete sie sich dann wieder bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, sprach über die Schattenseiten ihres Trainings und machte ihre Essstörung bekannt. Im selben Jahr veröffentlichte sie dann das Buch "Come back stronger - Meine lange Suche nach mir selbst". Seitdem legt sie mehr Wert auf eine ausgewogene Ernährung und Mindfulness. In ihrem Podcast "4 Brüste für ein Halleluja" spricht sie zusammen mit Paula Lambert außerdem über Psychische Gesundheit. (lob)