Nach der Ausstrahlung von "Let's Dance" 2023 lief nun die "Let's Dance Profi Challenge" 2023 im TV. Wer hat gewonnen? Alle Tänze, Profi-Paare und den Gewinner finden Sie hier.

Nach dem "Let’s Dance"-Finale 2023 gab es nun ein weiteres Dance-Highlight auf RTL: Die " Let's Dance Profi Challenge" 2023. Die Jury und das Publikum kürten Anna Ermakova zum "Dancing Star 2023". Platz zwei und drei belegten JuliaBeautx und Phillip Boy. Getanzt haben die Kandidaten jeweils gemeinsam mit ihren Profi-Tänzern, die sie durch die ganze Show begleiteten und ihnen die Tänze beibrachten.

Am vergangenen Freitag, dem 26. Mai, waren nun die Profis an der Reihe und konnten zeigen, dass Sie nicht nur gute Tanz-Lehrer, sondern auch echte Wirbelwinde auf dem Parkett sind – denn dieses Mal standen sie allein im Mittelpunkt. Besonders war in diesem Jahr, dass die Tanz-Paarungen gänzlich dem Zufall überlassen wurden, denn es wurde ausgelost, wer mit wem tanzt.

Außerdem gab es zwei Durchgänge: Nach dem Zwischenentscheid tanzten die drei Paare, die am meisten Publikumsstimmen erhalten haben, noch einmal. Nacheinander ging es für die Finalisten zum selben Song auf die Bühne, aber dafür mit unterschiedlichen Choreografien. In der Jury saßen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, die die Auftritte der Profi-Paare bewerteten – entschieden, wer bei "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" gewinnt, haben jedoch letztendlich die Zuschauer per Voting.

Wer hat die "Let's Dance Profi Challenge" 2023 gewonnen? Wer waren die Paare und wie welche Tänze haben sie sich ausgesucht? Das erfahren Sie hier.

Gewinner der "Let's Dance Profi Challenge" 2023: Wer hat gewonnen?

Das Gewinner-Paar darf nun das Opening der "Lets Dance"-Kennenlernshow 2024 mit seiner ganz eigenen Tanz-Choreo eröffnen. Sie erhielten außerdem einen sogenannten Bonus-Juryranking-Punkt, der in der kommenden Staffel "Let’s Dance" 2024 bis zur vierten Show eingelöst werden kann.

Gewonnen hat das Profi-Paar aus Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke. Der zweiten Platz belegten Kathrin Menzinger und Valentin Lusin, auf Platz drei landeten Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis.

Zsolt Sándor Cseke ist ein professioneller Tänzer, der ursprünglich aus Rumänien kommt. Er gewann zahlreiche Tanz-Turniere, darunter allein im Jahr 2022 den zweiten Platz beim "Professional Super Grand Prix Latin", den zweiten Platz bei der "Europameisterschaft Professional Division" sowie den dritten Platz bei der "Weltmeisterschaft PD Latein" - ebenso wie Malika Dzumaev. Die gebürtige Russin ist wie Zsolt größtenteils auf lateinamerikanische Tänze spezialisiert.

Schon seit 2015 tanzen Zsolt und Malika zusammen, aktuell sind die Mitglieder der Professional Division des Deutschen Tanzsportverbandes. Malika ist seit 2021 bei "Let's Dance" dabei, Zsolt seit 2022.

Die beiden freuten sich über den Sieg und fassten im Interview nach der Show ganz gut zusammen, mit welcher Leidschaft sie dafür gekämpft hatten: "Tanzen ist unser Leben". Im Anschluss sollte es eine Feier mit der ganzen "Let's-Dance-Familie" geben, wie Malika sie nennt. Das Paar freut sich aber auch, zurück nach Bremen zu kommen und sich ein Paar ruhige Tage zu machen. Interviewt wurden sie von Zsolts Tanzpartnerin aus "Let's Dance" 2023, JuliaBeautx, die er im Anschluss promt zu sich in Tanzschule Bremen einlud.

"Let's Dance Profi Challenge" 2023 Das waren die Paare und Tänze gestern

Diese Profi-Tänze wurden gestern von den Paaren aufgeführt:

Christina Luft und Isabel Edvardsson:

Tango, Contemporary, Rumba: Motto "Letzter Tanz"; Deniére Danse; Indila

Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis (Platz 3):

Slowfox, Cha Cha Cha, Paso Tango Fusion: Motto "Preis der Macht"; Red Right Hand, Gangsta's, Paradise, Higher; Nick Cave, 2wei, The Score

Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke (Gewinner):

Paso Doble, Samba: Motto "Das Schicksal"; Ucce, Bamboleo; Taalbi Brothers, Gypsie Kings

Patricija Ionel und Christian Polanc:

Contemporary & Ballroom Styles: Motto "Eclipse"; Crazy On You; Hidden Citizens

Kathrin Menzinger und Valentin Lusin (Platz 2):

Slowfox, Tango, Quickstep, Tap Dance, Jazz: Motto "Swing Time!"; The Old Fashioned Way, The Girl Hunt Ballett, I Got Rhythm; David Campbell, Fred Astair, Ruthie Henshall

Marta Arndt und Artur Balandin:

Rumba, Jive, Paso Doble, Freestyle: Motto "Elvis Meets Marilyn"; Shard, I wanna be loved by you, Hound Dog; Nick Cave, Marilyn Monroe, Austin Butler

Anna Salita und Evgeny Vinokurov:

Cha Cha Cha, Rumba: Moto "Be Different!"; Lividi Sui Goimti, I wanna be your slave, Torna a Casa, Beggin; Maneskin

Mariia Maksina und Massimo Sinató:

Paso Doble, Salsa, Flamenco, Samba, Freestyle: Motto "El Juego del Fuego!"; Ameksa (District 78 Remix); Taalbi Brothers



Ekaterina Leonova und Alexandru Ionel:

Tango, Paso Doble, Slowfox, Rumba, Contemporary: Motto "Vertrau mir"; In the end, Tommee Profitt