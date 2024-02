"Maischberger" gestern am 13. Februar 2024: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" gestern am 13. Februar 2024 diskutierten sechs Gäste über aktuelle Themen. Hier erfahren Sie, wer in der Talkshow dabei war und worum es ging.

Maischberger" hat sich gestern nach einer kleinen Pause zurückmeldet, es ging um zwei verschiedene Themen. Sechs Gäste hatte Moderatorin Sandra Maischberger am 13. Februar 2024 im Studio - darunter ESA-Astronaut Matthias Maurer.

Hier gibt es die Infos zur aktuellen Maischberger-Sendung vom Dienstag. Dabei geht es nicht nur um Gäste und Thema, sondern auch um die Sendezeit, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 13. Februar 2024

Zwei prominente Bundestagsabgeordnete, ein Astronaut und Journalisten bildeten die Talk-Runde bei "Maischberger" gestern Abend. Das sind die Gäste in der Übersicht, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Ralf Stegner ( SPD ): Bundestagsabgeordneter

Bundestagsabgeordneter Serap Güler ( CDU ): Bundestagsabgeordnete

Bundestagsabgeordnete Matthias Maurer : ESA-Astronaut

ESA-Astronaut Anja Kohl : ARD -Börsenexpertin

-Börsenexpertin Stefan Aust : Herausgeber der Welt-Gruppe

Herausgeber der Welt-Gruppe Kristina Dunz : stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland

Thema bei "Maischberger" gestern am 13. Februar 2024

SPD-Politiker Ralf Stegner (SPD) und CDU-Politikerin Serap Güler (CDU) diskutierten unter anderem über die schwächelnde Wirtschaft und die Unterstützung für die Ukraine. In der Ankündigung zur Talkshow werden beide zur Frage zitiert, wie wehrfähig Deutschland sein müsse. Ralf Stegner sagte demnach: "Deutschland muss keine militärische Führungskraft in der Welt sein." Serap Güler meint hingegen: "Wir müssen in der Lage sein, Krieg zu führen, ohne ihn führen zu müssen."

Um ein ganz anderes Thema geht es beim zweiten Gespräch: Sandra Maischberger hat den deutschen Astronauten Matthias Maurer im Studio. Die beiden sprechen unter anderem über den neuen Wettlauf zum Mond.

Die Journalisten Anja Kohl, Stefan Aust und Kristina Dunz begleiteten die Sendung. Sie kommentierten vor allem, diskutierten aber auch selbst.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV oder Live-Stream

Nachdem es in der vergangenen Woche keine neue Folge gegeben hatte, kehrte "Maischberger" am 13. Februar 2024 um 22.50 Uhr in der ARD zurück. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es die Talkshow auch in einem kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 13. Februar 2024 gibt es zwei Wiederholungen. Die laufen zu sehr unterschiedlichen Sendezeiten auf verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 791:

13.02.2024, 22.50 Uhr: ARD

14.02.2024, 01.50 Uhr: ARD

14.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem werden die "Maischberger"-Sendungen immer auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich dann nachträglich im Online-Stream sehen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Manchmal kommt es aber zu Ausfällen oder Verschiebungen bei der Sendezeit. Für die nächsten Wochen sind recht regelmäßige Sendetermine angekündigt:

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 23.05 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

(sge)