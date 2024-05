"Maischberger" heute am 8.5.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wer sind die Gäste bei "Maischberger" heute am 8.5.24? Und über welches Thema diskutieren sie? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen ARD-Talkshow.

Bei " Maischberger" heute Abend diskutieren sechs Gäste über aktuelle Themen. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zur Sendung vom 8.5.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Wir informieren dabei nicht nur über die Gäste und das Thema, sondern beantworten auch weitere Fragen: Wo gibt es die Übertragung? Wo läuft die Wiederholung? Und wie sehen die nächsten Sendetermine der Talkshow aus?

"Maischberger": Gäste heute am 8.5.24

Das Thema wird weiter unten genauer vorgestellt. Erst einmal bekommen Sie eine Übersicht über die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend, wie der Sender sie vorgestellt hat:

Gerhart Baum ( FDP ): ehemaliger Bundesinnenminister

ehemaliger Bundesinnenminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler ): bayerischer Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender

bayerischer Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender Tarek Al-Wazir (Grüne): ehemaliger Wirtschaftsminister von Hessen

ehemaliger Wirtschaftsminister von Béla Réthy : Sportjournalist

Sportjournalist Yasmine M'Barek : Zeit Online

Dagmar Rosenfeld : Welt am Sonntag

Thema bei "Maischberger" heute am 8.5.24

Sandra Maischberger spricht mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum unter anderem über die Radikalisierung in Deutschland. Der FDP-Politiker wird in der Ankündigung zur Sendung mit der Aussage zitiert, dass es einen Strom von rechtsextremistischen Tendenzen in Teilen des Bürgertums gebe. "Das sind nicht nur schlechtgelaunte Protestwähler, sondern die haben eine Affinität zur Botschaft der AfD."

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Hessens ehemaliger Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir diskutieren unter anderem über die Flaute der deutschen Wirtschaft und über die Energiewende in Deutschland. Hubert Aiwanger wird dabei mit dieser Aussage zitiert: "Die Hoffnung für unser Land ist wirklich, dass die selbstgerechten grünen Moralapostel aus der Mode kommen." Von Tarek Al-Wazir heißt es laut Sender: "Ich will niemandem das Steak oder die Wurst verbieten, aber manchmal ist die Gesellschaft schon weiter, als wir so denken."

Der Journalistinnen und Journalisten kommentieren die Diskussionen: Béla Réthy, Dagmar Rosenfeld und Yasmine M’Barek.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist heute am 8.5.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV läuft die Talkshow immer auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 8.5.24 lässt sich zweimal im Fernsehen nachholen. Sie läuft noch ein weiteres Mal in der ARD und außerdem auf tagesschau24.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 814 mit der Erstausstrahlung und den zwei Wiederholungen:

08.54.2024, 22.50 Uhr: ARD

09.05.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

10.05.2024, 03.30 Uhr: ARD

Alle "Maischberger"-Sendungen gibt es auch im Online-Stream als Wiederholung. Die Folgen lassen sich in der Mediathek der ARD aufrufen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist dienstags und mittwochs in der ARD zu sehen. Es kann immer wieder zu Pausen kommen, für die kommenden Wochen sind aber sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt - auch wenn sie nicht immer zur gewohnten Sendezeit um 22.50 Uhr starten. Das sind die nächsten Sendetermine:

Mittwoch, 08.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 14.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 28.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 04.06.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.06.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.06.2024, 23.35 Uhr

Mittwoch, 12.06.2024, 23.00 Uhr

