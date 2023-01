"Die Ross Antony Show" 2023: Gäste, Moderator und Übertragung

"Die Ross Antony Show" 2023: Wir liefern Ihnen alle Infos zur Übertragung, über die Gäste und den Moderator. Gibt es eine Wiederholung in der MDR-Mediathek?

Partyzeit im MDR! Ross Antony schüttet bei seiner Best-Of-Gala ein wahres Füllhorn an Schlagerstars aus, die schon einmal in seinen bisherigen fünf Shows zu Gast waren. Das mit dem Ausschütten ist natürlich nur symbolisch gemeint, und die Liste seiner Gäste ist ihrerseits ein echtes "Best Of". Am Samstag, 28. Januar 2023, geht die "Die Ross Antony Show" 2023 zur besten Lagerfeuer-Zeit über den Sender - um 20.15 Uhr.

"Die Ross Antony Show" 2023: Die Gäste im Überblick

Feuerherz

Olaf Berger

Berger Thomas Anders

Ute Freudenberg

Maite Kelly

DJ Ötzi

Peter Orloff

Francine Jordi

Bernhard Brink

Soteria

Jannis

KLUBBB3

Anita & Alexandra Hofmann

Vincent Gross

Stereoact

Die Draufgänger

Ben Zucker

Christian Lais

Julia Lindholm

Ireen Sheer

Inka

Die jungen Zillertaler

Olaf der Flipper

der Flipper Andy Borg

Christin Stark

Antonia aus Tirol

Frank Schöbel

Wer ist wohl der Moderator der "Ross Antony Show" 2023?

Bingo! Ross Antony, wer sonst? Der deutsch-britische TV-Moderator, Musical-Darsteller, Entertainer und Musiker wurde 1974 unter dem Namen Ross Anthony Catterall in Bridgnorth geboren. Dabei handelt es sich um eine Stadt in der britischen Grafschaft Shropshire, die in England liegt - nicht weit weg von Wales. Antony startete seine Karriere im Jahr 2006 als Mitglied der Band Bro'Sis. Deren Name steht für "Brothers and Sisters", also "Brüder und Schwestern".

Antony stammt aus einer Familie von Künstlern, er stand schon im zarten Alter von nur drei Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Später machte er noch eine richtig seriöse, dreijährige Ausbildung an der Guildford School of Acting for Music, Dance and Drama, die er 1995 mit einem Diplom krönte.

Nachdem er in seinem Heimatland bereits in diversen Musicals und Märchenstücken mitgewirkt hatte, setzte er seine Laufbahn in Deutschland fort - Stichworte sind "Hair", "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" oder auch "Tabaluga & Lilli".

Zu seinen Engagements als TV-Moderator zählen Shows wie "Die Lustigsten…" (RTL 2), "Meine Schlagerwelt - die Party mit Ross Antony" (MDR), "Rolling - Das Quiz mit der Münze" (Sat.1) und - seit 2021 "Die Ross Antony Show" beim MDR. "Mein Ziel ist immer, die Leute glücklich zu machen. Ich will, dass sie nach Hause gehen mit einem Lächeln im Gesicht und dass sie Spaß am Leben haben", sagte der seit 2017 mit dem Opernsänger Paul Reeves verheiratete Antony Ross in einem Interview.

"Ross Antony Show" 2023: Übertragung im TV und Stream

Für die Anhänger des konventionell-linearen Fernsehens ist die Sache ganz simpel: Einfach zur angegebenen Sendezeit - also Samstag, 28 Januar 2023, 20.15 Uhr - MDR einschalten, und schon kann es losgehen. Die Übertragung dauert bis 22.20 Uhr. Hätten Sie es lieber digital oder ganz generell auf einem anderen Endgerät? Kein Problem. Sie können die Schlager-Gala zeitgleich in der MDR-Mediathek verfolgen.

Gibt es eine Wiederholung der "Ross Antony Show" 2023 in der Mediathek?

Na klar! Alle Sendungen der ARD, also auch die des MDR, bleiben noch eine ganze Weile in der Mediathek des Senders für Sie abrufbereit. Wenn Sie mal ganz kurz Ihren Rundfunkbeitrag vergessen, ist dieser Service für Sie sogar kostenlos zu haben.