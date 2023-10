"Mit Herz und Holly" im ZDF: Sendetermine, Handlung und Übertragung

Zwischen Arztpraxis und Herzkino, das verspricht die ZDF-Serie "Mit Herz und Holly". Alle Infos zu den Sendeterminen, der Handlung und der Übertragung finden sie hier.

Im Herbst und Winter ist es wieder Zeit für echtes Herzkino. Passend dazu startet im November die ZDF-Reihe "Mit Herz und Holly" rund um ein ganz besonderes Frauenduo. Die Mischung aus Ärzte-Serie und Herzkino soll die Zuschauer vor die Bildschirme locken. Wann sind die Sendetermine, worum geht es und welche Schauspieler und Schauspielerinnen sind in den Filmen zu sehen? Alle Infos zu "Herz und Holly" finden Sie hier.

Übertragung von "Mit Herz und Holly" im TV und Stream

Der Startschuss für die neue Serie fällt am Sonntag, dem 12. November 2023, um 20.15 Uhr im ZDF. Wer es gar nicht abwarten kann, kann schon einige Zeit vorher auf die Filme in der ZDF-Mediathek zugreifen. Hier stehen beide Teile bereits vor offizieller Ausstrahlung im linearen TV-Programm zur Verfügung. Ab Samstag, dem 4. November 2023, um 10 Uhr können die Zuschauer und Zuschauerinnen auf die ersten zwei Teile zugreifen.

Sendetermine von "Mit Herz und Holly" im ZDF

Wie bereits erwähnt, läuft der erste Film am Sonntag, dem 12. November 2023, im ZDF. Die nächste Folge sollte dann direkt in der Woche drauf am 19. November 2023 ebenfalls um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Wie viele Folgen es insgesamt geben wird, ist noch nicht bekannt. Auch genauere Infos zu den Sendeterminen lassen auf sich warten. Sobald es dazu neue Informationen gibt, finden Sie diese selbstverständlich hier.

Handlung von "Mit Herz und Holly" im ZDF: Worum geht es in der Serie?

Zunächst wurden zwei Teile der Serie "Mit Herz und Holly" angekündigt, beide in Spielfilmlänge von 90 Minuten. Allgemein soll die neue Reihe vom ZDF eine Mischung aus Arzt-Serie und Herzkino werden. Eine Mischung, die schon oft für überdurchschnittliche Einschaltquoten und Erfolge gesorgt hat. In der ersten Folge "Diagnose Neustart" zieht die frischgebackene Medizinerin Dr. Holly Sass ins dörflichen Tangermünde und fängt einen Job in der Praxis von Landärztin Dr. Katrin Herz an. Sie ist überfordert von den vielen Patienten und Patientinnen und braucht dringend Unterstützung. Eigentlich ist Holly jedoch auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter und die Spur führte sie in das kleine Dorf Tangenmünde. Katrin vermittelt Holly jetzt einige Kontakte, die ihr bei der Suche weiterhelfen könnten.

Die zweite Folge heißt "Muttergefühle" und Holly betreut eine Patientin, die immer wieder unter Gedächtnisaussetzern leidet. Eines Tages vergisst sie ihr Baby auf einem Spaziergang. Daraufhin schaltet Holly die Behörden ein, was dazu führt, dass sich die Patientin nicht mehr von Holly untersuchen lassen möchte. Außerdem erscheint Hollys Stiefvater in Tangermünde und möchte die junge Ärztin bei ihren Patienten und auch bei der Suche nach ihrer Mutter unterstützen.

Besetzung von"Mit Herz und Holly": Diese Darsteller gehören zum Cast

In den beiden Hauptrollen spielen Inka Freidrich (Dr. Karin Herz) und Karoline Teska (Dr. Holly Sass). Im Interview erzählen sie, dass besonders die Thematik Stadt und Land, die ihre Charaktere verkörpern, die Serie zu etwas ganz besonderem machen. In weiteren Rollen werden Max Woelky, Birge Schade, Jaeckie Schwarz und Ercan Durmaz erwartet. Milena Maitz ist die ausführende Produzentin der Serie. Sie suchte unter anderem den Ort Tangermünde als Drehort aus. Es sei der malerischste Ort im Umkreis von Berlin, der noch nicht so oft bespielt wurde.