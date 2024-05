"Mord mit Aussicht": Sendetermine, Darsteller und Übertragung im TV oder Stream

"Mord mit Aussicht" ist zurück mit Staffel 5. Aber wann sind die Sendetermine? Wo werden die neuen Folgen übertragen? Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Die Crime-Comedy-Serie „Mord mit Aussicht“ hatte im Frühjahr 2022 ein Comeback und erzielte mit durchschnittlich sechs Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen gute Quoten. Kein Wunder also, dass die ARD eine fünfte Staffel mit neuen Folgen angekündigt hatte. Los ging es am 16. April 2024. Aber wann genau laufen die neuen Folgen? Welche Darsteller sind mit dabei und wo wird "Mord mit Aussicht" übertragen? Alle wichtigen Infos zur Serie lesen Sie hier.

"Mord mit Aussicht": Sendetermine

Insgesamt 13 neue Folgen wurden von der ARD offiziell angekündigt. Die ersten sieben Folgen werden seit Dienstag, dem 16. April 2024, im linearen Programm Das Erste der ARD veröffentlicht - jeweils dienstags um 20.15 Uhr. Ab dem Starttermin sind diese Folgen komplett in der ARD-Mediathek zum Streamen abrufbar - genau wie die bisherigen Staffeln 1 bis 4.

Für die restlichen sechs Folgen wurde noch kein genaues Datum bekanntgegeben. Fest steht nur, dass der zweite Teil der fünften Staffel im Herbst 2024 kommen soll. Hier finden Sie die Sendetermine der Sendung auf einen Blick:

Folge 1 "Furcht und Schrecken": Dienstag, 16. April 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 2 "Maibaum-Massaker": Dienstag, 23. April 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 3 "Die Bestechlichen": Dienstag, 30. April 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 4 "Der Prozess ": Dienstag, 7. Mai 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 5 "Operation Heilige Kuh": Dienstag, 14. Mai 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 6 " Hengasch Zwischenfall": Dienstag, 21. Mai 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 7 "Akte Waschbär": Dienstag, 28. Mai 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Folge 8: Termin wird noch bekannt gegeben

Folge 9: Termin wird noch bekannt gegeben

Folge 10: Termin wird noch bekannt gegeben

Folge 11: Termin wird noch bekannt gegeben

Folge 12: Termin wird noch bekannt gegeben

Folge 13:Termin wird noch bekannt gegeben

"Mord mit Aussicht": Wiederholung und Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird die fünfte Staffel von "Mord mit Aussicht" seit dem 16. April 2024 - jeweils dienstags ab 20.15 Uhr im Ersten. In der ARD-Mediathek sind sieben der neuen Folgen ab dem 16. April auf einen Schlag abrufbar. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde keine Wiederholung im linearen TV-Programm bekanntgegeben. Auch nach der Erstausstrahlung im TV wird die fünfte Staffel von "Mord mit Aussicht" jedoch in der Mediathek auf Abruf verfügbar sein.

Darsteller bei "Mord mit Aussicht"

Zum festen Cast bei "Mord mit Aussicht" gehören weiterhin Petra Kleinert, Michael Hanemann, Kai Schuhmann und viele mehr. Große Veränderungen wird es für die fünfte Staffel also nicht geben. Hier finden Sie eine Übersicht über die Darsteller der neuen Folgen:

Rolle Schauspieler Marie Gabler Kathrarina Wackernagel Heino Fuß Sebastian Schwarz Jennifer Dickel Eva Bühnen Heike Schäffer Pertra Kleinert Hans Zietonka Michael Hanemann Gisbert Cremer Kai Schuhmann Mehmet Özdenimen Cem Ali Gültekin Arthur Brandt Felix Vörtler Lydia Aubach Julia Schmitt Frau Runkelbach Friederieke Frerichs Pfarrer Puttermann Johannes Rotter

Worum geht es in "Mord mit Aussicht"?

In der fünften Staffel von "Mord mit Aussicht" sollte es für die Kommissarin Marie Gabler eigentlich zurück in die Großtadt nach Köln und zurück in ihr altes Leben gehen. Stattdessen muss sie in der kleinen Eifelgemeinde Hengasch bleiben. Langweilig wird es hier jedoch trotzdem nicht, denn das Idyll des Landkreises Liebernich täuscht. Das Polizeiteam wird mit Raub, Totschlag, Erpressung und Mord konfrontiert. Gemeinsam versuchen sie den Verbrechern auf die Spur zu kommen. (lob)