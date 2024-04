"Neuer Wind im Alten Land": Darsteller, Handlung und Übertragung des Herzkino-Formats

Mit "Neuer Wind im Alten Land" geht ein neues ZDF-Herzkino-Format an den Start. Alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller sowie die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

"Neuer Wind im Alten Land" - so lautet der Titel des neuen, zweiteiligen Herzkino-Formats, das bald an zwei Sonntagen im ZDF zu sehen ist. Von 1987 bis 2009 war die Reihe unter dem Namen "Der große ZDF-Sonntagsfilm" bekannt, seit 2009 heißt sie offiziell "ZDF-Herzkino". Unter dieser Rubrik laufen Fernsehfilme, die meist etwa 90 Minuten dauern und sich inhaltlich immer um Themen wie Familie, Liebe und Freundschaft drehen. Nicht selten basieren die Handlungen auf Romanvorlagen.

Autorinnen, die entscheidend zu dieser Reihe beigetragen haben, sind unter anderem Rosamunde Pilcher (seit 1997), Dora Heldt (seit 2009) und Kerstin Gier (seit 2017). Ende April wird mit "Neuer Wind im Alten Land" ein neuer Herzkino-Film im ZDF ausgestrahlt. Worum dreht sich die Handlung? Wer sind die Darsteller und wie sieht es mit der Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream aus? Alle Infos haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Neuer Wind im Alten Land": Das sind die Sendetermine

Die Sendetermine von "Neuer Wind im Alten Land" fallen auf zwei Sonntage, nämlich auf den 21. und 28. April 2024. Los geht es zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr. Wie bereits erwähnt, dauert ein Film ungefähr 90 Minuten. Für alle Ungeduldigen steht "Neuer Wind im Alten Land" schon ab Samstag, dem 13. April gegen 10 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbereit zur Verfügung.

Übertragung von "Neuer Wind im Alten Land": Gibt es eine Wiederholung?

Da es sich bei "Neuer Wind im Alten Land" um einen Fernsehfilm des ZDF-Herzkinos handelt, werden beide Teile kostenlos im linearen TV übertragen. Zudem können sie im Live-Stream der ZDF-Mediathek verfolgt werden. Über Wiederholungstermine ist derzeit nichts bekannt. Allerdings steht bereits fest, dass "Neuer Wind im Alten Land" auch nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek auf Abruf zur Verfügung steht.

Handlung von "Neuer Wind im Alten Land": Darum geht es

"Neuer Wind im Alten Land" dreht sich um die Starjournalistin Beke Rieper, gespielt von Felicitas Woll, die nach einem skandalösen Artikel einen Karriereknick erlebt und daraufhin Unterschlupf in ihrem Heimatort sucht. Im Alten Land findet sie eine Bleibe auf dem Obsthof ihrer Eltern und nimmt einen neuen Job beim Lokalblatt an. Nur vorübergehend, bis Beke weiß, wie es für sie weitergehen soll. Vor Ort trifft sie auch ihre alte Jugendliebe Paul wieder, der mittlerweile mit ihrer besten Freundin Elif verheiratet ist.

Der erste Teil des Films, der am 21. April im ZDF-Herzkino läuft, trägt den Titel "Beke wirbelt auf" und handelt von Bekes erstem Auftrag für die "Altländer Zeitung". Sie soll über einen Blechschaden auf der berüchtigten A26 berichten, der kürzesten Autobahn Deutschlands. Schnell findet sie heraus, dass mehrere Klagen eines grimmigen älteren Mannes namens Henning Beckmann den Weiterbau der A26 blockieren. Beke ist davon überzeugt, dass etwas Ernstes hinter Beckmanns ablehnender Haltung stecken muss und versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Derweil hat ihre Schwester Heide, die Bürgermeisterin des Alten Landes, ein intensives, wirtschaftliches Interesse an der Fertigstellung der Autobahn.

Im zweiten Teil, dessen Titel kurz "Gestrandet" lautet, wird Beke von ihrem Chef damit beauftragt, über die neue Funkanlage auf einem Frachter zu berichten. Dort begegnet sie Mia, einer jungen Frau, die sich als blinde Passagierin auf dem Schiff versteckt und ihr Gedächtnis verloren hat. Sie wird der Polizei übergeben und anschließend in einer Klinik untergebracht. Als sie von dort flüchtet, findet Beke sie und nimmt sie mit in ihr Heimatdorf. Ihr Interesse ist längst geweckt und sie will unbedingt mehr über Mias Schicksal herausfinden. Zudem taucht unerwartet Bekes Tochter Camilla auf, die befürchtet, schwanger zu sein.

Die Darsteller von "Neuer Wind im Alten Land"

Neben Felicitas Woll, die Beke Rieper verkörpert, sind in "Neuer Wind im Alten Land" auch Hildegard Schroedter und Volker Meyer-Dabisch zu sehen, die in die Rollen von Bekes Eltern Renate und Gerd schlüpfen. Ihre Jugendliebe Paul wird derweil von Steve Windolf gespielt.

Hier eine Übersicht der Rollen und Darsteller: