"Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" in der ARD - Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Die ARD zeigt "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin". Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

"Praxis mit Meerblick" klingt zwar zunächst nach einem sehr idyllischen Szenario, doch der Schein trügt. Die ARD-Fernsehreihe erzählt die Geschichte von Nora Kaminski, die auf Rügen eine Arztpraxis betreibt. Im Laufe der vergangenen 19 Folgen ereigneten sich bereits einige zwischenmenschliche wie medizinische Notfälle. Die Jubiläumsfolge trägt nun den Titel "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" und fokussiert sich zum einen auf die Schwangerschaft der Ärztin Kaminski - zum andere wird aber auch die Geschichte einer Schauspielerin erzählt, die als Feriengast auf die Insel kommt und mit einer schwierigen Lebenssituation zu kämpfen hat.

Sie wollen wissen, wann und wo genau der Film im TV läuft und welche Schauspieler im Cast sind? Hier haben wir alle Informationen rund um Termin in der ARD, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung von "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin".

"Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" - Termin der Ausstrahlung in der ARD

Die TV-Ausstrahlung von "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" hat die ARD auf Freitag, den 19. April 2024, gelegt. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr startet der Film im Ersten.

TV-Ausstrahlung: Freitag, 19. April 2024, 20.15 Uhr, ARD

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

So läuft die Übertragung von "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" im TV und Stream

Wer "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" ansehen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen wird der Film am 19. April 2024 im linearen TV in der ARD gezeigt. Man muss also lediglich zur passenden Uhrzeit vor dem heimischen Fernseher Platz nehmen. Darüber hinaus wird das Programm der ARD parallel auch online im sendereigenen Livestream gezeigt - auch hier kann man also "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" am 19. April 2024 um 20.15 Uhr verfolgen.

Wer zum Sendetermin keine Zeit oder Lust hat, kann zudem auf die ARD-Mediathek zurückgreifen. Denn getreu dem Motto "online first" steht der Film hier schon bereits seit dem 17. April 2024 zum Ansehen zur Verfügung. Dort stehen vereinzelt auch alte Folgen der Filmreihe zum Ansehen bereit.

Darsteller in "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin": Diese Schauspieler sind Teil der Besetzung

Die Ärztin Nora Kaminiski wird seit Beginn der Filmreihe von Tanja Wedhorn verkörpert. Dazu kommt ihr Praxiskollege Dr. Hannes Stresow, der von Benjamin Grüter gespielt wird. Einen Gastauftritt in "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" hat Anne-Marie Lux, die die Schauspielerin Jennifer Larsson verkörpert. Das sind die wichtigsten Darstellerinnen und Darsteller im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Rolle Darsteller Nora Kaminski Tanja Wedhorn Dr. Hannes Stresow Benjamin Grüter Max Jensen Bernhard Piesk Dr. Maja Pirsich Anne Werner Dr. Heckmann Patrick Heyn Mandy Petersen Morgane Ferru Franziska Jäger Tina Amon Amonsen Michael Kubatsky Michael Kind Roswitha Wing Petra Kelling Jennifer Larsson Anne-Marie Lux Alina Becker Hanna Plass Bianca Vogler Katharina Heyer Eva Armin Bettina Hoppe Konrad Helmer Aleksandar Radenkovic Dr. Verena Knoll Friderikke-Maria Hörbe Lars Hinrichs Bo Hansen

Handlung von "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin": Darum geht es

Ärztin Nora Kaminski ist schwanger und das stellt sie vor neue Herausforderungen. Zum einen plagt sie die Frage, ob sie sich einer Pränataldiagnostik unterziehen soll - eine Frage, in die sie auch ihren Freund Max einbeziehen will. Zum anderen sollte sie sich aufgrund der Schwangerschaft eigentlich ausruhen. Doch das ist schwierig, wenn man nebenher noch eine Arztpraxis managen muss.

Zu Kaminskis Patientinnen in "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" gehört die Schauspielerin Jennifer, deren Leben gerade an verschiedenen Fronten bröckelt. So muss sie sich aktuell von einem Reitunfall erholen und gleichzeitig auch noch der Verlust ihrer Mutter verkraften, die vor Kurzem an Krebs gestorben ist. Zu allem Überfluss wird nun auch noch ein Knoten in ihrer Brust entdeckt. Hier ist nicht nur Kaminskis ärztliches Geschick, sondern auch menschliches Einfühlungsvermögen gefragt.

Wiederholung von "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin"

Wer die Erstausstrahlung von "Praxis mit Meerblick: Die Kämpferin" im linearen TV verpasst, bekommt am darauffolgenden frühen Morgen noch eine Möglichkeit, die Sendung nachzuholen: am Samstag, dem 20. April 2024, läuft sie um 1.25 Uhr nochmals in der ARD.

Wiederholung : Samstag, 20. April 2024, 1.25 Uhr

Darüber hinaus bietet die ARD-Mediathek auch die Möglichkeit, die Filmreihe zeitlos anzusehen.

(reil)