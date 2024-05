"Prominent getrennt" 2024: Sendetermine und Übertragung im Stream

Seit April 2024 läuft die dritte Staffel von "Prominent getrennt". Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendetermine sowie die Übertragung im TV und Stream.

Bei "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" treffen acht Prominente erneut auf die Person, die eigentlich der Vergangenheit angehören sollte: den Ex-Freund beziehungsweise die Ex-Freundin. Obwohl die einstigen Liebespaare in den meisten Fällen nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen sind, müssen sie sich in der Sendung bei gemeinsamen Spielen zusammenraufen und als Team funktionieren, um sich am Ende den Sieg zu sichern, der mit einer Prämie in Höhe von 100.000 Euro belohnt wird. Gewinnen kann natürlich nur eines der acht Ex-Paare.

Da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam in einer Villa in Kapstadt (Südafrika) untergebracht sind und die jeweiligen Ex-Partner außerdem in einem Bett schlafen müssen, gibt es mehr als genug Gelegenheiten, das Gespräch miteinander zu suchen und die gemeinsame Vergangenheit aufzuarbeiten. Dass dabei auch die eine oder andere alte Wunde aufgerissen wird, scheint unumgänglich.

Gedreht wurden die zehn neuen Episoden von "Prominent getrennt" 2024 im November und Dezember 2023. Es handelt sich dabei schon um die dritte Staffel des Reality-TV-Formats, das auf RTL+ ausgestrahlt wird. Wann und wie Sie die neuesten Folgen im Stream verfolgen können, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Seit wann läuft "Prominent getrennt" 2024?

Der Sender hatte den Start von "Prominent getrennt" 2024 für Mittwoch, den 3. April 2024, angekündigt. Seitdem werden die zehn neuen Folgen immer wöchentlich am Mittwoch zum Streamen bereitgestellt. Die finale Episode läuft am 5. Juni 2024. Danach stehen alle Folgen weiter online zum Abruf bereit.

"Prominent getrennt" 2024: Das sind die Sendetermine von Staffel 3

Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 3. April 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 10. April 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 17. April 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 24. April 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 1. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 8. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 15. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 22. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 29. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL+ Folge von "Prominent getrennt" - Mittwoch, 5. Juni 2024, 20.15 Uhr, RTL+

Übertragung von "Prominent getrennt" 2024 im TV und Stream

Wie schon die beiden Staffeln zuvor, läuft auch Staffel 3 von "Prominent getrennt" ausschließlich auf RTL+. Dementsprechend gibt es die neuesten Folgen der Show lediglich im Stream zu sehen, im Free-TV laufen sie nicht. Bei RTL+ handelt es sich um den hauseigenen Streamingdienst des Senders RTL. Um diesen nutzen zu können, muss man ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Ein solches Abo ist ab 6,99 Euro im Monat zu haben (Stand: Mai 2024). Aktuelle und weiterführende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Diese Paare gewannen bisher bei "Prominent getrennt"

Die erste Staffel von "Prominent getrennt" wurde im Jahr 2022 ausgestrahlt. Damals konnten Meike Emonts und Marcus Muth die "Villa der Verflossenen" als strahlende Sieger verlassen und das Preisgeld eintüten. Abgelöst wurden die beiden ein Jahr später von den Ex-Eheleuten Gloria und Nikola Glumac. Die ehemaligen "Temptation Island"-Teilnehmer gewannen 2023 die zweite Staffel von "Prominent getrennt" und näherten sich während der Dreharbeiten sogar wieder an. Ein Liebescomeback gab es für Gloria und Nikola letztendlich aber nicht.

Lesen Sie dazu auch

Diese acht Ex-Paare sind bei "Prominent getrennt" 2024 als Kandidaten dabei: