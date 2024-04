"Quatsch Comedy Show" 2024: Sendetermine, Gäste, Übertragung - alle Infos

"Quatsch Comedy Show" 2024: Wir liefern Ihnen hier alle Infos rund um Sendetermine, Gäste und Übertragung im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Tahnee und Khalid Bounouar laden Sie zur brandneuen Ausgabe von "Quatsch Comedy Show" auf ProSieben ein. In der aktuellen Comedy-Show-Serie begrüßen die beiden die Crème de la Crème der deutschen Stand-up-Comedians, etablierte Künstler und aufstrebende Talente. Die "Quatsch Comedy Show" bietet eine Vielzahl von Comedy-Elementen, von amüsanten Aktionen über Parodien bis hin zu musikalischen Einlagen und einer Prise Showbiz-Glamour. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Gäste und Übertragung.

"Quatsch Comedy Show" 2024: Die Sendetermine

Der Sender hat den Start der „Quatsch Comedy Show” für Mittwoch, 17. April 2024, angekündigt. Um 21.25 Uhr geht es auf ProSieben und bei Joyn zur Sache. Hier finden Sie die bekannten Sendetermine auf einen Blick:

Folge 1 am Mittwoch, den 17. April 2024 um 21.25 Uhr auf ProSieben

Folge 2 am Mittwoch , den 24. April 2024 um 21.25 Uhr auf ProSieben

Folge 3 am Mittwoch, den 1. Mai 2024 um 21.25 Uhr auf ProSieben

Gäste in der "Quatsch Comedy Show" 2024

ProSieben hat für die kommende "Quatsch Comedy Show" 2024 diese Stars am Comedy-Firmament nominiert:

Chris Tall : Bekannt für seinen schrägen, nicht immer ganz woken Humor und seine mitreißende Bühnenpräsenz

: Bekannt für seinen schrägen, nicht immer ganz woken Humor und seine mitreißende Bühnenpräsenz Cindy aus Marzahn : Comedy-Charakter, der für ihre schrägen Outfits und urkomischen Anekdoten bekannt ist

: Comedy-Charakter, der für ihre schrägen Outfits und urkomischen Anekdoten bekannt ist Ralf Schmitz : Meister der Improvisation und des Wortwitzes, der das Publikum mit seinem Charme und seiner Energie begeistert

: Meister der Improvisation und des Wortwitzes, der das Publikum mit seinem Charme und seiner Energie begeistert Mirja Boes : Vielseitige Comedienne, die mit ihrem spontanen und authentischen Stil überzeugt

: Vielseitige Comedienne, die mit ihrem spontanen und authentischen Stil überzeugt Guido Cantz : Erfahrener Entertainer, der mit seinem scharfen Verstand und seiner schlagfertigen Art für Lacher sorgt

: Erfahrener Entertainer, der mit seinem scharfen Verstand und seiner schlagfertigen Art für Lacher sorgt Abdelkarim : Comedian, der mit seinem pointierten Blick auf kulturelle Unterschiede und sein feines Gespür für Humor brilliert

: Comedian, der mit seinem pointierten Blick auf kulturelle Unterschiede und sein feines Gespür für Humor brilliert Mirja Regensburg : Talentierte Komikerin, die mit ihrem unverwechselbaren Charme und ihrer schlagfertigen Art das Publikum begeistert

: Talentierte Komikerin, die mit ihrem unverwechselbaren Charme und ihrer schlagfertigen Art das Publikum begeistert Michael Mittermeier : Ein Comedy-Veteran, der für seine intelligenten Beobachtungen und seine lebendige Präsenz auf der Bühne bekannt ist

: Ein Comedy-Veteran, der für seine intelligenten Beobachtungen und seine lebendige Präsenz auf der Bühne bekannt ist Ana Lucia : Aufstrebende Comedienne, die mit ihrem frischen und unkonventionellen Humor neue Maßstäbe setzt

: Aufstrebende Comedienne, die mit ihrem frischen und unkonventionellen Humor neue Maßstäbe setzt Sascha Grammel : Bauchredner und Comedian, der mit seinen skurrilen Figuren und seinem virtuosen Puppenspiel für großes Gelächter sorgt

: Bauchredner und Comedian, der mit seinen skurrilen Figuren und seinem virtuosen Puppenspiel für großes Gelächter sorgt Lisa Feller : Erfahrene Komikerin, die mit ihren pointierten Alltagsbeobachtungen und ihrem trockenen Humor das Publikum begeistert

: Erfahrene Komikerin, die mit ihren pointierten Alltagsbeobachtungen und ihrem trockenen Humor das Publikum begeistert Simon Pearce : Vielversprechender Stand-up-Comedian, der mit seinem originellen Stil und seiner kreativen Herangehensweise an Comedy überzeugt

Darüber hinaus werden Ingmar Stadelmann und Ilka Bessin regelmäßig in einem eigenen Segment zu sehen sein.

Übertragung von "Quatsch Comedy Show" 2024 im TV oder Stream

Für Zuschauer, die das lineare Fernsehen bevorzugen, ist es ein Kinderspiel: Einfach zur angegebenen Sendezeit die ProSieben-Taste auf der Fernbedienung drücken und in Echtzeit dabei sein, wenn die besten Comedians in Aktion treten. Aber selbst wenn Sie zum betreffenden Termin andere Pläne haben oder nach einer noch besseren Option suchen, gibt es eine elegante Lösung: Joyn, den Streaming-Dienst der Sendergruppe.

Der Basisdienst ist komplett kostenlos - alles, was Sie benötigen, ist eine einfache Registrierung. Wenn Sie jedoch zusätzliche Features wünschen, könnte das Premium-Abonnement Joyn Plus interessant für Sie sein. Sie können es sieben Tage lang kostenlos testen. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut den Angaben des Dienstes "mehr Serien und Shows bereits vor der TV-Ausstrahlung, mehr Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern" in HD-Qualität - und das ganz ohne lästige Werbeunterbrechungen (Stand: April 2024). Aktuelle und detaillierte Informationen zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Tickets für die „Quatsch Comedy Show“ gibt es auch. Produziert wird die neue Comedyshow von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit der Serious Fun GmbH.

"Quatsch Comedy Show" 2024: Gibt es eine Wiederholung?

Es werden auch lineare Wiederholungen von "Quatsch Comedy Show" 2024 im Programm von ProSieben geben - allerdings nach Mitternacht. Natürlich können Sie die Show noch eine ganze Weile bei Joyn streamen. Hier finden Sie die Termine der linearen Wiederholungen: