Bausa gegen Emilio Sakraya bei "Schlag den Star": Termin und Übertragung

Bei "Schlag den Star" konkurrieren Bausa und Emilio Sakraya um den Sieg. Wissenswertes rund um Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Termin erfahren Sie hier.

"Schlag den Star" zählt wie "Let's Dance" 2024 oder "Bauer sucht Frau" 2024 zu den Kultsendungen im deutschen Fernsehen. Am Samstag steht bereits die nächste Folge des Formats auf dem Programm, das einst von Stefan Raab ins Leben gerufen wurde. Das Prinzip der Show ist denkbar einfach: Zwei Prominente stehen sich in maximal 15 Duellen gegenüber. In verschiedenen Spielen versuchen dann beide Teilnehmer zu gewinnen, um am Ende die Show für sich entscheiden zu können. Das Preisgeld liegt bei 100.000 Euro. In der vergangenen Folge standen sich Leony und Stefanie Giesinger gegenüber. Am Ende konnte sich Leony durchsetzen.

Wann findet die neue Folge von "Schlag den Star" statt? Wie läuft die Übertragung der Show? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Duell zwischen Bause und Emilio Sakraya haben wir hier für Sie.

"Schlag den Star" - Bausa gegen Emilio Sakraya: Wann ist der Termin?

Die neue Folge von "Schlag den Star" wird - wie alle bisherigen Folgen auch - samstags ausgestrahlt - genauer genommen am Samstag, 3. Februar 2024.

"Schlag den Star": Bausa und Emilio Sakraya vorgestellt

In der neuesten Ausgabe von "Schlag den Star" treten Bausa und Emilio Sakraya gegeneinander an. Um sich einen Überblick zu den Prominenten verschaffen zu können, stellen wir Ihnen die beiden Kontrahenten kurz vor:

Bausa (35 Jahre)

Bausa ist ein deutscher Sänger und Rapper. Geboren wurde er 1989 in Saarbrücken. Besondere Beliebtheit erreichte er mit seinen Songs "Was du Liebe nennst" (2018), Mary (2019) oder "100km/h" (2023). Auf Spotify hat er knapp 5 Millionen monatliche Hörer, die er mit seiner Musik erreicht. Nun möchte er bei "Schlag den Star" antreten und sein Können unter Beweis stellen. Im Interview äußerte er sich ebenfalls dazu:

"Emilio wird sich heute Abend vorkommen wie in einem Film – nur ohne Happy End."

Emilio Sakraya (27)

Emilio Sakraya ist ein deutscher Schauspieler und Musiker, der am 29. Juni 1996 in Berlin geboren wurde. Als Schauspieler wirkte er bei Filmen, wie zum Beispiel "Rheingold" (2022), "One Night Off" (2021) oder "Kalte Füße" (2019) mit. Auch beim deutschen Tatort spielte er bereits mit. Für seinen Kontrahenten bei "Schlag den Star" hat Emilio Sakraya klare Worte übrig:

"Bausa? Der hat doch diese Sendung … Bausa sucht Frau, oder wie das heißt."

"Schlag den Star" - Bausa gegen Emilio Sakraya: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung von "Schlag den Star" übernimmt der Privatsender ProSieben. Pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird das Duell zwischen Bausa und Emilio Sakraya live im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Bei Joyn gibt es einen Live-Stream. Hier eine Übersicht zur Übertragung:

Was? "Schlag den Star" - Bausa gegen Emilio Sakraya

"Schlag den Star" - Bausa gegen Emilio Sakraya Wann? Samstag, 3. Februar 2024, 20.15 Uhr

Samstag, 3. Februar 2024, 20.15 Uhr Wo? ProSieben , Joyn

Gibt es eine Wiederholung von "Schlag den Star" - Bausa gegen Emilio Sakraya?

Wer am besagten Sendetermin verhindert ist oder die Sendung einfach gerne zu einem anderen Zeitpunkt ansehen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Die Wiederholung gibt es genau wie den Live-Stream auf der hauseigenen Plattform Joyn.