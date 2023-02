"Schlag den Star" - Moritz Bleibtreu gegen Johannes B. Kerner: Termin und Übertragung

Heute treten bei "Schlag den Star" Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner gegeneinander an. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Teilnehmer, Termin, Übertragung und Wiederholung.

100.000 Euro konnten Schauspieler Moritz Bleibtreu und Moderator Johannes B. Kerner bei "Schlag den Star" 2023 für den guten Zweck erspielen. Vor dem Wettkampf zeigten sich die beiden ob des eigenen Erfolgs zuversichtlich. "Außen harter Moderator, innen weicher Kerner", meinte Bleibtreu den Gegenspieler durchschaut zu haben. Kerner bescheinigte seinem Kontrahenten einen voraussichtlich "hervorragenden 2. Platz".

Den Abend moderierte jemand, der das Format gut kennt: Elton. Ron Ringguth kommentiert die einzelnen Wettkämpfe. Außerdem erhielten die Kandidaten musikalische Unterstützung von Elif mit "Warum lügst du?" und von Wincent Weiss mit "Bleiben wir".

Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu "Schlag den Star" zusammengefasst: Wer sind die Teilnehmer Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner, wann ist der Termin und wie kann man "Schlag den Star" im TV und Stream sehen? Wer hat gewonnen?

"Schlag den Star" auf ProSieben: Die Teilnehmer Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner vorgestellt

Das ist Schauspieler Moritz Bleibtreu

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu. Foto: Felix Hörhager, dpa

Aktuell läuft die Serie "Blackout" mit ihm in der Hauptrolle auf dem Partnersender Sat1: Den Schauspieler Moritz Bleibtreu kennt man aus vielen Film- und Kinoproduktionen, wie beispielsweise "Der Baader Meinhof Komplex" und "Knockin' on heaven's door". Der 51-Jährige gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands.

Das ist Moderator Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner machte für das ZDF das Quotenrennen am Mittwochabend. Foto: Arne Dedert, dpa

Johannes B. Kerner ist ein TV-Moderator, der sowohl eine eigene Talkshow ("Kerner") moderierte als auch für längere Zeit für "das aktuelle Sportstudio" des ZDF arbeitete. Beim öffentlich-rechtlichen Sender kommentierte er in dieser Funktion Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist nicht zum ersten Mal bei ProSieben zu sehen: 2018 nahm er im Team von Klaas Heufer-Umlauf am "Duell um die Welt" teil.

Wann ist der Termin von "Schlag den Star" 2023?

Die Show "Schlag den Star" lief gestern, am 4. Februar 2023. Beginn der Sendung war um 20.15 Uhr. Damit kam "Schlag den Star: Moritz Bleibtreu gegen Johannes B. Kerner" zur besten Sendezeit am Wochenende.

Wo läuft die Wiederholung von "Schlag den Star" - Moritz Bleibtreu gegen Johannes B. Kerner?

Üblicherweise veröffentlicht ProSieben die eigenen Shows immer in der Mediathek. Zu Wiederholungen im linearen TV ist nichts bekannt, doch es laufen regelmäßig alte "Schlag den Star"-Ausgaben bei dem Sender im Nachtprogramm. So kommt auch direkt im Anschluss an "Schlag den Star: Moritz Bleibtreu gegen Johannes B. Kerner" eine Folge der Show aus dem Jahr 2020.

"Schlag den Star" 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie üblich übernimmt ProSieben die Ausstrahlung von "Schlag den Star". Im Free-TV können Sie die Show also auf Ihrem Fernseher ohne Probleme empfangen, sollten Sie den entsprechenden Sender in der Senderliste haben. Auch die Übertragung von "Schlag den Star" im Stream ist kein Problem. Nach vorheriger Anmeldung beim Streamingdienst Joyn oder der ProSieben-Webseite kann man "Schlag den Star" auch auf dem Computer, Laptop oder Smartphone streamen.

Wer hat gewonnen?

Der Gewinner des Spieleabends ist Johannes B. Kerner. Nachdem Kerner im November 2018 beim "Duell um die Welt" auf dem höchsten Schornstein Europas, in 360 Meter Höhe, ein Hemd gebügelt hat, konnte er nun auch das Battle "Schlag den Star" deutlich für sich entscheiden.

Auf dem Schießstand, beim Fragenraten, im Legosteine-Bauen oder beim Basketball: Kerner hat von Anfang an die Nase vorne. Moritz Bleibtreu hat zwar die feineren Geschmacksnerven und gewinnt beim Wett-schmecken, kann nur schwer mithalten.

(AZ)