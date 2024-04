"Shardlake" auf Disney+: Start und Handlung der Krimi-Serie

Am 1. Mai startet "Shardlake" auf Disney+. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Stream der Krimi-Serie.

Mit "Shardlake" startet im Mai eine neue Krimi-Serie auf Disney+. Das vierteilige Drama basiert auf dem ersten Roman der Shardlake-Reihe des britischen Schriftstellers C. J. Sansom. Die historischen Kriminalromane spielen im Tudor-England des 16. Jahrhunderts und drehen sich um den Protagonisten Matthew Shardlake, einen Anwalt, der bei seinen Abenteuern von treuen Weggefährten unterstützt wird.

Shardlake, dem die Buchreihe und nun auch die Serie ihren Namen verdankt, klärt im Zuge der religiösen Reformen Heinrichs VIII. verschiedene Verbrechen auf und versucht gleichzeitig, nicht in politische Intrigen verwickelt zu werden. Der erste Band der Shardlake-Reihe trägt den Titel "Dissolution" und erschien im Jahr 2003. Die Handlung spielt im Jahr 1537 während der Auflösung der Klöster und begleitet Shardlake bei der Aufklärung eines Mordfalls.

Wann genau erscheint die erste Folge von "Shardlake"? Worum geht es in der Serie und wie kann man die einzelnen Folgen im Stream verfolgen? Gibt es schon einen Trailer? Alle Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

"Shardlake": Start, Folgen und Stream der Krimi-Serie

Der Starttermin für "Shardlake" ist bereits bekannt: Ab dem 1. Mai erscheinen alle vier Episoden der Krimi-Serie zeitgleich auf der Streaming-Plattform Disney+ und sind anschließend dort verfügbar. Die Titel der einzelnen Folgen sind bislang noch nicht bekannt. "Shardlake" steht ausschließlich auf Disney+ zur Verfügung. Wer sich die Serie anschauen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Die günstigste Version kostet derzeit 5,99 Euro im Monat.

Das ist die Handlung von "Shardlake"

Wie in der Romanvorlage steht auch in der Serie "Shardlake" ein Mord im Fokus, den es aufzuklären gilt. Matthew Shardlake bekommt von Thomas Cromwell die Aufgabe, den Mord an einem seiner Beauftragten in einem Kloster in der abgelegenen, fiktiven Stadt Scarnsea zu untersuchen. Shardlake fängt daraufhin an, Beweise zu sammeln, um das Kloster zu schließen. Für Cromwell, der als rechte Hand von Heinrich VIII. fungiert, ist die Aufklärung des Mordfalls sowie die Schließung des Klosters unerlässlich, da sein politisches Überleben auf dem Spiel steht.

Shardlake selbst, der für seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn bekannt ist, steht seinem Auftraggeber und der Krone äußerst loyal gegenüber. Ein Versagen kommt für ihn nicht infrage. Cromwell besteht außerdem darauf, dass Shardlake auf seiner Reise nach Scarnsea von dem arroganten und ehrgeizigen Jack Barak begleitet wird. Vor Ort begegnen ihnen die Mönche in erster Linie mit Feindseligkeit, Misstrauen und Paranoia. Sie fürchten um ihre Zukunft und schrecken scheinbar vor nichts zurück, um ihren Orden zu erhalten. Passend zur Handlung lautet der Untertitel der Serie "Gott weiß, wer es war".

Der Cast von "Shardlake": Diese Schauspieler wirken in der Serie mit

Der Protagonist Matthew Shardlake wird in der Serie von dem britischen Schauspieler Arthur Hughes dargestellt. In den Rollen von Thomas Cromwell und Jack Barak sind derweil Sean Bean und Anthony Boyle zu sehen. Die Regie führte Justin Chadwick.

Hier einmal der Cast von "Shardlake" im Überblick:

Rolle Darsteller/in Matthew Shardlake Arthur Hughes Thomas Cromwell Sean Bean Jack Barak Anthony Boyle Abt Fabian Babou Ceesay Bruder Jerome Paul Kaye Alice Ruby Ashbourne Serkis Goodhap Matthew Steer Bruder Mortimus Brian Vernel Norfolk Peter Firth Bruder Guy Irfan Shamji Bruder Edwig David Pearse Bruder Gabriel Miles Barrow Bugge Mike Noble Joan Kimberley Nixon

"Shardlake", Staffel 1: Der Trailer

Auf YouTube gibt es bereits einen offiziellen Trailer zu "Shardlake". Hier bekommen Sie vorab einen ersten Eindruck von der Krimi-Serie:

Trailer zu "Shardlake"