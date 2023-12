"Silber und das Buch der Träume": Start, Besetzung und Handlung der Romanverfilmung

"Silber und das Buch der Träume" erscheint als Amazon Original Film. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung und Handlung der Romanverfilmung.

Amazon Prime hat sich die Romanvorlage "Silber - Die Trilogie der Träume" geschnappt und einen Film daraus gemacht. "Silber und das Buch der Träume" ist die entsprechende Filmadaption der Geschichte rund um die gerade nach England gezogene Olivia Silber.

Die Verfilmung der Geschichte folgt dem Trend, dass Amazon derzeit verstärkt bereits bestehende Fantasy- und Sci-Fi-Welten auf die Bildschirme holt. Zuletzt hatte der Konzern eine "Fallout"-Serie zum gleichnamigen Videospiel-Megahit bekannt gegeben. Auch eine dritte Staffel der Fantasyroman-Verfilmung "Das Rad der Zeit" ist geplant. Nun reiht sich also auch "Silber und das Buch der Träume" in diesen Trend ein.

Wann geht der Film an den Start? Was ist die Handlung der Romanverfilmung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund um "Silber und das Buch der Träume" haben wir hier für Sie.

"Silber und das Buch der Träume": Start der Romanverfilmung im Stream bei Amazon Prime

Es ist bereits mehr als zehn Jahre her, dass das erste Buch der "Silber"-Trilogie erschienen ist. Nun kommt mit "Silber und das Buch der Träume" endlich auch eine Verfilmung der Geschichte ins Angebot der Streaming-Dienste. Als Amazon Prime Original ist der Film allerdings zunächst exklusiv nur Amazon-Kunden zugänglich. Diese können die Romanverfilmung ab heute, dem 8. Dezember 2023 streamen.

Besetzung bei "Silber und das Buch der Träume": Die Schauspieler im Cast des Films

Die Geschichte basiert auf den Romanen der deutschen Schriftstellerin Kerstin Gier. Neben der deutschen Schriftstellerin sind im recht internationalen Cast des Film allerdings noch einige weitere bekannte Gesichter aus der deutschen Kulturlandschaft mit dabei. Auch die Arbeit der deutschen Regisseurin Helena Hufnagel ist dem Publikum hierzulande gut bekannt, ebenso wie die der Produzentin Lena Schömann, die unter anderem auch "Fack Ju Göthe" mitproduzierte. Daneben sind auch noch einige namhafte Schauspieler Teil der Besetzung von "Silber und das Buch der Träume":

Jana McKinnon ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo")

("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") Chaneil Kular ("Sex Education")

Rhys Mannion ("It Is In Us All")

("It Is In Us All") Riva Krymalowski ("Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl")

Theó Augier Bonaventure ("XO")

Efeosa Afolabi ("One Shot")

"Silber und das Buch der Träume": Handlung des Films

Der Film orientiert sich voraussichtlich stark an der Handlung des ersten Buches der "Trilogie der Träume". Im Zentrum steht das Zusammentreffen der jungen Olivia "Liv" Silber mit dem mysteriösen Henry. Diesen trifft sie nur kurz nach ihrer Ankunft in England, wo sie von nun an mit ihrer Mutter Ann und ihrer kleinen Schwester Mia lebt. Henry zeigt Liv eine Welt, von der sie wohl sonst nie zu träumen gewagt hätte - und um Träume geht es auch. Denn Henry gehört einem geheimen Kreis an, der die Fähigkeit des luziden Träumens beherrscht. Das bedeutet, dass die Mitglieder dieser Geheimgesellschaft ihre Träume bewusst erleben und sogar in die Träume anderer eindringen können.

Trailer zu "Silber und das Buch der Träume"

Inzwischen gibt es auch einen offiziellen Trailer zu "Silber und das Buch der Träume". Diesen können Sie sich hier ansehen.