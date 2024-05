"Sing meinen Song" 2024: Die Sendetermine von Staffel 11

Johannes Oerding ist zum vierten Mal Gastgeber von "Sing meinen Song". Hier erfahren Sie alle Infos rund um die Sendetermine von Staffel 11 der Show.

"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" ist eine TV-Sendung, die seit April 2014 auf VOX ausgestrahlt wird. Das Format wurde von der niederländischen Show "Beste Zangers" inspiriert, die seit 2009 von TROS in den Niederlanden produziert wird. In Deutschland wird die Show von Bildergarten Entertainment produziert, zuerst unter Schwartzkopff TV-Productions bis 2021 und später unter Talpa Germany.

Das Konzept der Show ist unkompliziert: Musiker und Musikerinnen aus verschiedenen Genres kommen zusammen und interpretieren gegenseitig ihre Songs. In der vorherigen Staffel nahmen beispielsweise Künstler wie Clueso, SDP, Lotte oder Elif teil. Johannes Oerding war der Gastgeber der letzten beiden Staffeln. Die Aufnahmen für die Show fanden erstmals wieder im Ausland statt, seitdem die Corona-Lage das erlaubt, und zwar in Südafrika.

2024 läuft Staffel 11 von "Sing meinen Song". Unter den Teilnehmern sind "Juli"-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, "Broilers"-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko. Doch wann war der genaue Start der Show? Wie sehen die Sendetermine aus? Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Staffel 11 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2024.

Wann war der Start von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2024?

Die vergangenen zehn Staffeln haben alle im April oder Mai des jeweiligen Jahres begonnen. Auch in diesem Jahr blieb es dabei: Los ging es nämlich am 24. April 2024. Johannes Oerding fungiert in der 11. Staffel zum vierten Mal als Gastgeber von "Sing meinen Song".

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Die Sendetermine der Show für 2024

Die Folgen laufen seit dem Start wöchentlich. Die vergangenen Staffeln hatten jeweils acht Folgen, deren letzte Folgen den Duetten der Teilnehmer gewidmet waren. Auch in der 11. Staffel bleibt die Show ihrem Konzept treu. Hier finden Sie eine Übersicht über die Sendetermine:

Folge 1: 23. April 2024, Eva Briegel (JULI)

Folge 2: 30. April 2024, Tim Bendzko

Folge 3: 7. Mai 2024, Sammy Amara (BROILERS)

Folge 4: 14. Mai 2024, SPECIAL mit Peter Maffay

Folge 5: 21. Mai 2024, Emilio

Folge 6: 28. Mai 2024, Eko Fresh

Folge 7: 4. Juni 2024, Joy Denalane

Folge 8: 11. Juni 2024, Duette

In den vergangenen Staffeln wurde nach jeder regulären Episode des Tauschkonzerts auf VOX die "Sing meinen Song – Die Künstlerstories" präsentiert, in der ein 30-minütiges Porträt über die beteiligten Künstler gezeigt wurde. In den ersten fünf Staffeln wurde die Sendung von Jeannine Michaelsen moderiert, in den Staffeln 6 und 7 übernahm Annie Hoffmann diese Rolle. Seit Staffel 8 ist Laura Dahm für die Moderation der Künstlerstories verantwortlich. Auch in der 11. Staffel gibt es dieses Format.

Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2024

Wie bereits erwähnt, ist Johannes Oerding in Staffel 11 erneut der Gastgeber. Er und die sechs Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2024 tauschen wieder ihre Lieder und interpretieren sie neu. Außerdem ist ein besonderer Gast eingeladen. Diese Musiker sind mit dabei: