"Sing meinen Song" 2024 mit Eko Fresh: Der Rapper ist auch Schauspieler & Entertainer

"Sing meinen Song" 2024 - Eko Fresh im Porträt: Wir stellen Ihnen den vielseitigen deutsch-türkischen Rapper, Schauspieler und Entertainer näher vor.

In der elften Staffel von " Sing meinen Song" fungiert Singer-Songwriter Johannes Oerding als Gastgeber. Zusammen mit einer Gruppe talentierter Künstler, darunter "Juli"-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko, präsentiert er bekannte Hits in neuen Interpretationen. Diese Künstler geben alle ihr Debüt in derVox-Sendung und teilen eine weitere Premiere miteinander: An einem Abend nimmt Rocklegende Peter Maffay als besonderer Gast am Tauschkonzert teil. Auch der Rapper Eko Fresh gehört zu den Künstlern, die in der Show auftreten. Wir stellen Ihnen den Musiker hier im Porträt näher vor.

"Sing meinen Song" 2024 mit Eko Fresh

Die Liste der Sendetermine von "Sing meinen Song" im Jahr 2024 enthüllen es: Die Premiere fand am 23. April 2024 um 20.15 Uhr auf Vox statt. In der sechsten Episode, am 28. Mai 2024, steht Eko Fresh im Rampenlicht. Online erfolgt die Ausstrahlung simultan über den Streamingdienst RTL+. Live ist das allerdings nicht kostenfrei. Nach der Erstausstrahlung sind die Tauschkonzert-Folgen für einige Zeit ebenfalls auf RTL+ zum Streamen verfügbar. Alle relevanten Bedingungen sind jederzeit auf der Website des Anbieters einsehbar.

Im Anschluss an jede Sendung präsentiert Vox gegen 22.15 Uhr eine Dokumentation über den jeweiligen Künstler oder die Künstlerin. Am 28. Mai 2024 steht also Eko Fresh im Mittelpunkt dieser Doku.

Eko Fresh bei "Sing meinen Song" 2024 - Rapper, Schauspieler, Influcencer

Hier kurz und knapp die wichtigsten Daten zu Eko Fresh:

Name Eko Fresh Bürgerlicher Name Ekrem Bora Beruf Rapper, Schauspieler, Influcencer, Entretainer Geburtstag 3. September 1983 Sternzeichen Jungfrau Geburtsort Köln Größe 183 cm Social Insta-Account von Eko Fresh

Website von Eko Fresh





Eko Fresh, der deutsch-türkische Rapper, erlangte nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch diverse Auseinandersetzungen in der Rapszene Bekanntheit. In zahlreichen Diss-Tracks lieferte er sich Wortgefechte mit verschiedenen deutschen Hip-Hoppern, unter ihnen sein einstiger Mentor Kool Savas. Heute ist Ekrem Bora, wie er bürgerlich heißt, weit mehr als nur ein Rapper. Er hat sich als Entertainer, Schauspieler und beliebter Gast in Film, Serie und Fernsehen etabliert.

Eko Fresh wurde als Sohn türkischer Eltern geboren und wuchs bei seiner Mutter in Mönchengladbach auf. Sein Vater ist der türkische Musiker Nedim Hazar, der 1980 als politischer Flüchtling nach Deutschland kam. Mit 15 Jahren begann Ekrem Bora zu rappen und nahm seinen Künstlernamen an. Im Alter von 17 Jahren wurde er von Kool Savas unter Vertrag genommen.

Hier einige Highlights seiner Karriere

2002: Unterzeichnung bei "Optik Records"

2003: Veröffentlichung der Single "König von Deutschland ", erreichte Platz 15 in den deutschen Single-Charts

", erreichte Platz 15 in den deutschen Single-Charts 2004: Gründung seines Labels "German Dream Entertainment" und Veröffentlichung seines Debütalbums "Ich bin jung und brauche das Geld"

2013: Erster Platz in den deutschen Album-Charts mit den Alben " Ekrem " und "Eksodus"

" und "Eksodus" 2018: Veröffentlichung des politischen Rap-Songs "Aber", der eine Diskussion über Migration und den Aufstieg der AfD auslöste

Auch als Schauspieler war Eko Fresh schon zu sehen: Seit 2014 hat er Auftritte in der Serie "Blockbustaz" (ZDF), außerdem spielte er eine Hauptrolle in "3 Türken & ein Baby" (2015). Er hat auch Erfolge als Songwriter, darunter als Co-Autor von Yvonne Catterfelds Hit "Du hast mein Herz gebrochen" (2004). Regelmäßige Auftritte in TV-Shows wie "Schlag den Star" und "Grill den Henssler" sowie der Podcast "Fresh Family" mit seiner Frau Sarah Bora (seit 2022) ergänzen die Liste seiner vielfältigen Aktivitäten.