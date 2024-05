"Sing meinen Song" 2024 - Emilio im Porträt: Schon mit neun Jahren stand er vor der Kamera

Emilio ist bei "Sing meinen Song" 2024 dabei. Der Musiker kann auch auf seine Schauspiel-Karriere verweisen - zum Beispiel mit Bernd Eichinger. Hier sein Porträt.

Staffel Nr. 11 von " Sing meinen Song" steht ins Haus. Die Künsterinnen und Künstler der neuen Runde sind alle zum ersten Mal bei diesem Wechselbad der Songs auf der Bühne: "Juli"-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, "Broilers"-Frontmann Sammy Amara und Singer-Songwriter Tim Bendzko sind mit dabei. Gastgeber ist Popsänger und Liedermacher Johannes Oerding. Und für alle zusammen gibt es eine besondere Folge: Kein Geringerer als Rocklegende Peter Maffay bekommt als Special Guest seinen eigenen Abend. Auch Pop-Sänger Emilio gehört zu den Künstlern, die sich auf das musikalische Tauschgeschäft einlassen. Wir zeichnen Ihnen hier sein Porträt.

"Sing meinen Song" 2024 mit Emilio

Die Übertragung der neuen Staffel von "Sing meinen Song" 2024 begann am 23. April 2024 auf Vox - zur besten Lagerfeuerzeit natürlich, also um 20.15 Uhr. Emilio ist in Show Nr. 5 am 21. Mai 2024 dran. Die Ausstrahlung läuft - live allerdings leider nicht gratis - zeitgleich beim sendereigenen Streamer RTL+. Danach stehen die Tauschkonzert-Folgen, ebenfalls bei RTL+, noch eine ganze Weile zum Streamen bereit. Aktuelles und Näheres findet man jederzeit auf der Website des Anbieters.

Vox bringt jeweils anschließend an die Show - so gegen 22.15 Uhr - eine Doku zu dem betreffenden Künstler oder der Künstlerin. Am 21. Mai 2024 ist Emilio an der Reihe.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Emilio bei "Sing meinen Song" 2024: Er blickt auf eine lange Schauspiel-Karriere zurück

Emilio Sakraya Moutaoukkil aka Emilio ist als Schauspieler und Musiker aktiv. Hier zunächst sein Steckbrief:

Name Emilio Bürgerlicher Name Emilio Sakraya Moutaoukkil Beruf Schauspieler, Musiker Geburtstag 29. Juni 1996 Sternzeichen Krebs Geburtsort Berlin Größe 182 cm Socials Website

Insta

Emilio Sakraya Moutaoukkil, geboren als Kind marokkanisch-serbischer Eltern, verbrachte seine prägenden Jahre in Berlin, wo er nach eigenen Angaben bereits im zarten Alter von neun Jahren sein Faible für die Schauspielerei entdeckte - in "Speed Racer" spielte er (damals noch "uncredited") neben Filmgrößen wie Susan Sarandon und Benno Fürmann. Gleichzeitig faszinierte ihn schon mit elf Jahren die Welt der Musikinstrumente wie Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Neben seiner künstlerischen Neigung widmete er sich auch dem Karatesport und krönte sein Engagement im Jahr 2010 mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels.

Seit seinem Eintritt in die Filmbranche hat Emilio in diversen Filmproduktionen und Serien mitgewirkt, darunter in der Bernd-Eichinger-Produktion "Zeiten ändern sich" (2010), wo er den jungen Anis verkörperte. Es folgten "V8 - Du willst der Beste sein" (2013) und die "Bibi & Tina"-Filmreihe (2014-2017). Seine Vielseitigkeit unterstrich er auch in Produktionen wie "Die Rettung der uns bekannten Welt" (2021), wo er die zentrale Figur des Paul verkörperte.

Lesen Sie dazu auch

Seine schauspielerische Raffinesse demonstrierte Emilio weiterhin in Projekten wie dem Tatort "Das verschwundene Kind" (2019) sowie den Netflix-Serien "Warrior Nun" und "Tribes of Europa" (2019).

Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere entfaltete Emilio Sakraya Moutaoukkil auch sein musikalisches Talent. Erstmals unter seinem künstlerischen Pseudonym Emilio lancierte er im Jahr 2016 mit seiner Debüt-Single "Down by the Lake" seine musikalische Reise. Im Jahr 2019 veröffentlichte er insgesamt sechs Singles und sein erstes Studioalbum "Roter Sand" folgte ein Jahr später. 2022 kam sein zweites Album "1996" auf den Markt, das sowohl in Deutschland als auch in Österreich großen Erfolg feierte.

Im Jahr 2024 stellte sich Emilio der Herausforderung in der ProSieben-Show "Schlag den Star", wo er gegen den Rapper Bausa antrat. Trotz seines Einsatzes musste er letztendlich eine Niederlage hinnehmen.

Hier noch einmal seine TV-Filmografie in der Übersicht: