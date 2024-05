"Sing meinen Song" 2024 mit Peter Maffay: Der Rockstar und Tabaluga-Autor im Porträt

Peter Maffay ist als Gast in der 11. Staffel von "Sing meinen Song" dabei. Hier gibt es alle Infos zu Alter, Musik und Werdegang der Rock-Legende.

Peter Maffay schaffte mit seinem Schlager-Hit "Du" 1970 seinen Durchbruch und prägte von da an das Genre - bis er später die Musikrichtung wechselte. Sein Weg ging mit dem in Deutschland 1,6 Millionen Mal verkauften Album "Steppenwolf" steil nach oben. Heute ist Maffay als einer der größten deutschen Rockstars bekannt. In diesem Jahr steht Maffay auf der Teilnehmerliste der Show "Sing meinen Song". Hierbei werden verschiedene Musikerinnen und Musiker eingeladen, um die Lieder der anderen zu interpretieren. Johannes Oerding ist nun in der vierten Staffel in Folge Showmaster - daher hat er sich für die 11. Staffel der Sendung nun etwas ganz besonderes überlegt und Maffay vor seiner Farewell-Tour einen Auftritt als Special Guest angeboten. Was steckt hinter dem Namen Peter Maffay? Und was macht er neben der Musik? Über den Werdegang des Künstlers informieren wir Sie hier.

Peter Maffay bei "Sing mein Song" 2024

Bei der Show " Sing meinen Song" treffen ausgesuchte Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen aufeinander. Jede und jeder erhält einen "Tauschabend", an dem die eigenen Songs von den anderen neu interpretiert werden. Auf diese Weise werden Lieder, die so schon zu Haufe gehört wurden, neu gedacht und erscheinen in neuem Glanz. Dabei gibt es in der vierten Folge eine Premiere: Erstmals überlässt Johannes Oerding seinen Abend einem Gast - und das ist in diesem Jahr niemand geringeres als Peter Maffay, wie es auf der Webseite von VOX heißt. Dieser blickt seinem Auftritt voller Vorfreude entgegen: "Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt!" Zu sehen ist die Episode laut der Sendetermine von "Sing meinen Song" 2024 am 14. Mai 2024 - wie gewohnt dienstags um 20.15 Uhr bei VOX.

Peter Maffay: Werdegang, Musik und soziales Engagement

Als Peter Alexander Makkay geboren, wurde sein Name im Zuge der musikalischen Karriere von seinem Entdecker und Produzenten Michael Kunze geändert. "Das würde sonst vielen Menschen ein Problem werden", erklärte der heutige Maffay in einem Interview mit ProSieben. Früh schon lernt der aus Rumänien stammende Künstler die Musik lieben: Als Kind spielte er Geige, bis er als Gitarrist Teil der Band The Dukes wurde - wie sie sich zumindest später nannte. Seine Schulzeit war nicht einfach: Mehrfach ist er im Gymnasium sitzengeblieben. Als es dort für ihn nicht mehr weiterging, gründete er mit seiner Schulfreundin Margaret Kraus ein Folk-Beat-Duo.

Nach der Entdeckung und seinen Anfängen als Schlagersänger, entschied sich Maffay für ein andere Musikrichtung. Als Rocklegende feierte er mit Hits wie "So bist Du" und "Über sieben Brücken musst Du gehen" große musikalische Erfolge. Einen Dämpfer musste er hinnehmen, als sein eigentlich Traum wahr wurde und er als Vorband auf den Konzerten seiner Lieblingsgruppe "The Rolling Stones" in Deutschland auftreten durfte. "Da flogen Tomaten und alles Mögliche auf die Bühne", erzählt er im ProSieben-Interview. Ausbremsen konnten diese Zwischenfälle Maffay allerdings nicht - bis heute hat er über 50 Millionen Tonträger verkauft. Dabei kommt er auf 50 Alben - über 20 davon konnten Platz eins der deutschen Charts erklimmen.

Daneben ist er in Zusammenhang mit Tabaluga bekannt: Das Musical mit Songs von Maffay wurde in ganz Deutschland gespielt und eine gleichnamige Kinderserie entwickelt. Außerdem engagiert sich der Musiker: Mit eigenen Stiftungen unterstützt er Kinder mit Benachteiligungen und positioniert sich gegen Rassismus und für den Tierschutz. Für sein Engagement hat der Musiker das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Steckbrief von Peter Maffay:

Name: Peter Maffay

Geburtsdatum: 30.08.1949

30.08.1949 Geburtsort: Brasov, Rumänien

Brasov, Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Alter: 74 Jahre

74 Jahre Größe: 168 cm

Peter Maffay war Juror bei "The Voice of Germany"

In der diesjährigen Ausgabe von "Sing meinen Song" tritt Peter Maffay nicht zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. So kennt man ihn bereits als Juror bei "The Voice of Germany". Im Jahr 2022 konnte er zusammen mit Mark Forster, Stefanie Kloß und Rea Garvey in der 11. Staffel der Show Gesangstalenten "Hilfestellung" geben, wie er es ProSieben gegenüber formulierte.