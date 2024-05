"Die Landarztpraxis": So geht es in den ersten Folgen von Staffel 2 weiter

"Die Landarztpraxis" geht nach einer langen Pause mit Staffel 2 weiter. Hier gibt es alle Infos rund um den Inhalt der ersten drei Folgen.

Bei "Die Landarztpraxis" handelt es sich um die Vorabendserie des Senders Sat.1. Die von der Produktionsfirma Filmpool Entertainment entwickelte Serie spielt im fiktiven Dorf Wiesenkirchen am Schliersee und dreht sich um das Leben der Ärztin Dr. Sarah König, die gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo vor Ort einen Neuanfang wagt. Staffel 1 von "Die Landarztpraxis" bestand aus 60 Episoden und startete am 16. Oktober 2023 auf Sat.1.

Bereits im vergangenen November gab der Sender offiziell bekannt, eine zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben zu haben. Diese ist mittlerweile abgedreht und iauf Sendung. Seit dem 3. Mai 2024 gibt es die ersten drei Folgen der zweiten Staffel von "Die Landarztpraxis" exklusiv auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Die Erstausstrahlung im linearen Fernsehen erfolgt am Dienstag, dem 7. Mai.

Wie endete Staffel 1 von "Die Landarztpraxis" und wie geht es in den ersten Folgen der zweiten Staffel weiter? Wann genau gibt es die einzelnen Episoden im TV zu sehen? Alle Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier.

"Die Landarztpraxis": Folge 1 der 2. Staffel am 7.5.24

Wie bereits erwähnt, läuft die erste Folge der zweiten Staffel von "Die Landarztpraxis" am Dienstag, dem 7. Mai 2024 ab 19 Uhr auf Sat.1. Den Sendeterminen von Staffel 2 zufolge erscheint anschließend montags bis freitags jeden Abend eine neue Episode der Vorabendserie. Staffel 2 von "Die Landarztpraxis" ist mit insgesamt 80 Folgen etwas umfangreicher als die erste Ausgabe.

Wer sich die ersten drei Folgen vorab direkt nacheinander anschauen möchte, kann dafür die Plattform Joyn nutzen. Das Basisangebot ist kostenlos. Nach und nach werden dort alle Episoden der zweiten Staffel zur Verfügung stehen. Auf Joyn+ können Sie außerdem jeden Montag alle fünf neuen Folgen der Woche bereits vor der TV-Ausstrahlung ansehen. Joyn+ kostet 6,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar (Stand: Mai 2024).

Wie endete Staffel 1 von "Die Landarztpraxis"?

Rückblick: Am Ende der ersten Staffel von "Die Landarztpraxis" geriet Dr. Fabian Kroiß, der Lebensgefährte von Dr. Sarah König, auf dem Weg zu ihr in einen schweren Autounfall. Nachdem die Zuschauer zunächst im Unklaren darüber gelassen wurden, ob er diesen überlebt hat oder nicht, steht mittlerweile fest, dass Ersteres der Fall ist. Allerdings muss Fabian nach seinem Unfall mehrere Operationen über sich ergehen lassen und sich anschließend in der Reha von den Strapazen erholen. Die noch junge Beziehung zu Sarah, die ihm nicht von der Seite weicht, wird somit auf die Probe gestellt. Außerdem muss er dafür sorgen, dass die Menschen in Wiesenkirchen während ihrer Abwesenheit weiterhin ärztlich betreut werden können.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den ersten drei Folgen

Der Cast von "Die Landarztpraxis" bleibt in der zweiten Staffel weitestgehend unverändert. Es gibt allerdings ein neues Gesicht unter den Darstellern - Diane Willems verkörpert in den neuen Folgen Isabelle Kroiß, kurz Isa, die Schwester von Fabian Kroiß. Bereits in den ersten drei Episoden von Staffel 2 spielt sie eine tragende Rolle. Den Inhalt der Folgen 1 bis 3 haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Die erste Folge der zweiten Staffel von "Die Landarztpraxis" trägt den Titel "Wiedersehen in Wiesenkirchen" und handelt in erster Linie davon, dass Isa Kroiß nach dem schweren Unfall ihres Bruders in ihr Heimatdorf am Schliersee zurückkehrt, um ihn in der Praxis zu vertreten. Ihre Ankunft verläuft aber nicht ganz problemlos, denn nachdem sie zunächst ihrem heimlichen Jugendschwarm Lukas über den Weg läuft, erfährt sie auch noch eine harsche Zurückweisung durch ihren Vater Georg, der nicht gut auf seine Tochter zu sprechen ist. Isa wird schnell klar, dass ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit sie schneller einzuholen droht als gedacht.

Passend dazu lautet der Titel der zweiten Episode von Staffel 2 "Narben der Vergangenheit". Isa und Lukas müssen feststellen, dass sie beide die gleiche Ferienwohnung reserviert haben. Auf eine Lösung können sie sich vorerst nicht einigen. Isa muss sich zudem mit ihrem Vater Georg auseinandersetzen, der nichts unversucht lässt, um sie aus Wiesenkirchen zu vertreiben. Trost spendet ihr ausgerechnet Lukas, sodass sich die beiden allmählich wieder annähern. Unterdessen gibt es für Bergretter Max ein Wiedersehen mit jener Frau, die ihn und seinen Sohn Basti vor 15 Jahren verlassen hat.

In "WG wider Willen", der dritten Folge von Staffel 2, ist Isa fest entschlossen, sich gegen ihren Vater durchzusetzen. Dieser macht es ihr jedoch alles andere als leicht, in seiner alten Praxis Fuß zu fassen. Trotz der schwierigen Situation mit Georg erlebt Isa auch positive Momente - so lernt sie unter anderem ihre Nichte Leo kennen und verbringt einen schönen Abend mit Lukas. Ihre aufkeimenden Gefühle für ihn kommen ihr allerdings sehr ungelegen.