"Sommerhaus der Stars": Droht eine neue Prügel-Szene? Streit eskaliert nach Vorfall

Ein Streit im "Sommerhaus der Stars" eskaliert zwischen Aleks, Vanessa und Serkan, nachdem Aleks bei Serkans Plänen nicht mitspielt und sich provozieren lässt.

In Folge sieben des "Sommerhaus der Stars" stoßen Serkan Yavuz und Samira Klampfl als Nachrücker dazu und treiben sofort ihr Unwesen. Fast hatte sich der Verdacht eingeschlichen, dass nun Ruhe im Sommerhaus nach der Ohrfeigen-Szene zwischen Gigi Birofio, Can Kaplan und Walentina Doronina eingekehrt, die sogar zur Anzeige eines Sommerhaus-Produktionsmitarbeiters führte. Aber nichts da - dafür sorgt Serkan.

"Sommerhaus der Stars": Serkan Yavuz schmiedet Rauswurfpläne

Serkan stichelt gegen Zico Banach und Pia Tillmann - beziehungsweise versucht sich als Alphatier aufzuführen und seinen Schäfchen zu sagen, wen sie rauszuwählen haben. Gemeint sind Zico und Pia, da sie ein starkes Paar seien und nicht damit rechnen würden. Er versucht Aleks und Vanessa, Maurice und Ricarda sowie die Neulinge dieser Woche Hanna Sökeland und Jessi Huber von seinem Plan zu überzeugen. Blöd nur, dass ausgerechnet Pia und Zico sich im Spiel sichern und nicht mehr gewählt werden können. Was nun? Der neue Plan: Justine Dippl und Arben Zekic sollen nun gewählt werden, da es sonst wohl Maurice und Ricarda treffen würde.

Ein bisschen erinnert uns dieses versuchte Schachspiel an Ex-Bachelor Andrej Mangold zurück, der ebenfalls versucht hat, alle immer von seinem Plan zu überzeugen oder zu steuern. Von Erfolg gekrönt war das aber nicht, aber sei es drum. Wie geht es nun weiter? Der Tag der Entscheidung steht und was passiert als nächstes?

Sommerhaus der Stars: Arben, Maurice, Samira, Hanna, Ricarda, Jessi Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars": Aleks und Vanessa spielen bei Serkans Rauswurfplan nicht mit

Serkan hat die Rechnung ohne Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu gemacht, denn die haben keine Lust sich als Marionetten benutzen zu lassen. Sie wählen eben nicht Justine und Arben, sondern Maurice und Ricarda. Das findet Serkan alles andere als lustig: "Du bist krank, Alter! Aleks, was will man von dir erwarten? Du hast deine Exfreundin in einer Show betrogen." Also wieder die alter Leier - alle, die etwas gegen Aleks sagen, stürzen sich auf die Vorgeschichte aus "Temptaion Island". Und gerade bei diesem Thema hat Aleks eine kurze Zündschnur, wie sich bereits bei den letzten Folgen zeigte.

"Sommerhaus der Stars": Streit eskaliert - Aleks schießt gegen Serkan

"Ich habe mir deinen Plan angehört, aber du bist ein falscher Fünfziger. Ich werde euren Plan nicht mitspielen", so Aleks zu Serkan, der das umdreht und Aleks als "falschen Fünfziger" bezeichnet und meint, er habe sein Gesicht verloren. Dann streiten sich die beiden, wer als nächstes aus dem " Sommerhaus der Stars" fliegt. "Endlich wird Deutschland euer Gesicht sehen", klatscht Serkan noch schadenfroh zu Aleks und Vanessa hinüber. Auch der Vermittlungsversuch von Justine, die beiden Streithähne zu beruhigen, bringt da wenig.

"Sommerhaus der Stars": Aleks erwähnt Serkans Tochter und bringt alle gegen sich auf

Und dann bricht es aus Aleks heraus: "Eure Tochter wird sich in zehn Jahren für euch schämen!" Da brechen erst recht alle Dämme - auch bei Vanessa. Die schreit Aleks nur an und lässt ihn nicht zu Wort kommen: "So etwas sagt man nicht! Spinnst du? So etwas sagt man nicht. Über die Tochter redet man nicht! Nein, es reicht!" Die verbliebenen Sommerhaus-der Stars-Kandidaten halten währenddessen Serkan zurück. Samira flieht Tränen überströmt und wird von Pia und Ricarda getröstet und meint nur: "Das ist krank!" Vanessa wirf Aleks nur hinterher: "Jetzt hast du es verkackt! Das sage ich dir als deine Partnerin! Peinlich bist du!" Auch "eklig" findet Vanessa Aleks Aussage und er hätte sich nicht so provozieren lassen sollen.

Aleks versucht sich im Interview zu erklären was er mit dieser Aussage gemeint habe: "Als er hier reinkam, Zico verraten wollte, eine neue Allianz gründen wollte, dass er alle eliminieren wollte, das ist Verrat. Das ist für mich falsch. Das ist für mich hinterhältig. Und jeder, der ihm nahe steht, wird sich für dieses Verhalten schämen. Das wollte ich damit aussagen. Nicht mehr und nicht weniger."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Sommerhaus der Stars" 2023: Fans auf Instagram stehen Aleks bei

Samira und Serkan finden Aleks respektlos und werfen ihm vor über Leichen zu gehen und eine "Naturkatastrophe" zu sein. Die Eskalations-Szene zwischen Aleks, Vanessa und Serkan gibt es im Stream bei RTL oder auch direkt im Kurzklipp bei RTL.

Auf Instagram sieht es etwas anders aus, denn da stehen viele hinter Aleks und schreiben sie seien "Team Aleks", auch wenn sie nicht unbedingt ein Fan von ihm seien. Serkan kommt auf Instagram bei den Fans nicht wirklich gut weg. Und vor allem, dass Pia und Zico

"Sommerhaus der Stars": Fans halten nach Rauswurf zu Aleks

Nachdem nun Schluss ist bei Aleks und Vanessa, fängt natürlich die Spekulationskette an, wer als Sieger beim Sommerhaus rausgeht. Die Fans auf Instagram sind enttäuscht, dass Aleks und Vanessa so kurz vor knapp gehen müssten und noch zwei Nachrückerpaare ins Finale kommen und wünschen sich eine Anpassung der Regel, da sie es als "unfair" empfinden. Viele Fans hoffen daher, dass Serkan und Samira nicht gewinnen. "Wenn Serkan gewinnt, schaue ich das Sommerhaus nie wieder", so eine Nutzerin. Einige Nutzer hätten sich gewünscht, dass Aleks und Vanessa weiterkommen. Wieder andere sehen den Fehler teilweise aber bei Aleks selbst, da er Serkan zustimmte, Pia und Zico rauszuwählen.

Jetzt bleibt nur abzuwarten, wer sich den Sieg im Sommerhaus-Finale am Dienstag, 14. November holt.