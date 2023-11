"Sommerhaus der Stars" gestern am 7. November: Wer ist raus in Folge 9?

In Folge 9 verlassen gleich zwei Paare das "Sommerhaus der Stars". Wer ist raus am 7. November 2023? Alle Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

Gleich zwei Paare mussten in der gestrigen Folge das " Sommerhaus der Stars" verlassen. Eines hat das Haus freiwillig verlassen, ein anderes wurde rausgewählt. Was ist passiert gestern in Folge 9? Alle wichtigen Infos zur aktuellen Episode von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 finden Sie hier.

"Sommerhaus der Stars": Wer ist raus gestern in Folge 9?

Gleich zu Beginn der neunten Folge verabschiedet sich ein Pärchen frewillig. Sie sind der Meinung, sie seien die schwächsten im Haus und hätten keine Chance auf den Sieg. Für Tim Toupet und Carina Krone heißt es deswegen Koffer packen. Wie bei fast allen Paaren hat die Zeit im Sommerhaus ordentlich auf die Laune geschlagen und vor allem die Beziehung belastet. Der freiwillige Ausstieg bedeutet damit gleichzeitig, dass Ricarda Raatz und Maurice Dziwak noch eine weitere Chance auf den Sieg bekommen und nicht gehen müssen.

Auch in dieser Folge gab es außerdem zwei Spiele. Im ersten setzten sich Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu gegen Pia Tillmann und Zico Banach durch und erhielten somit Nominierungsschutz. Einen Schutz, den Pia und Zico gut gebrauchen könnten. Das zweite Spiel "Ich dreh gleich durch" gewannen dann Serkan Yavuz und Samira Klampfl. Auch dieses Paar erhielt somit Nominierungsschutz. Am Ende ist dieser Nominierungsschutz wie immer entscheidend. Pia und Zico haben diesen in Spiel 1 knapp verpasst und müssen somit jetzt das Haus verlassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wer ist alles raus beim "Sommerhaus der Stars" Staffel 8?

Nach Folge 9 sind offiziell mehr Paare ausgeschieden, als weiter dabei sind. Einige wurden von der Gruppe rausgewählt, einige sind freiwillig gegangen und zwei Paare wurden sogar des Hauses verwiesen. Nachdem es zu Gewalt im Haus kam, wurden Gigi Birofio und Dana Feist und Walentina Doronina und Can Kaplan vom Sender eliminiert. Hier finden Sie nocheinmal einen Überblick über alle bisher ausgeschiedenen Kandidaten:

Claudia Obert und Max Suhr

und Eric und Edith Stehfest

Walentina Doronina und Can Kaplan

und Can Kaplan Gigi Birofio und Dana Feist

Tim Toupet und Carina Krone

und Pia Tillmann und Zico Banach

"Sommerhaus der Stars": Wer ist weiter dabei?

Erfahrungsgemäß brechen viele Beziehungen im "Sommerhaus der Stars" auseinander. Die ständige Beobachtung, das Leben auf engen Raum mit den anderen Paaren und die Spiele sind eine echte Zerreißprobe für die Paare. Die übrig gebliebenen Teams haben diese bisher überlebt, wenn auch nicht ganz ohne Streitereien. Diese Paare haben weiterhin die Chance auf den Sieg und damit auf den Titel "Promi-Paar des Jahres" und 50.000 Euro:

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

und Vanessa Nwattu Justine Dippl und Arben Zekic

Serkan Yavuz und Samira Klampfl

und Hanna Sökeland und Jessica Huber

"Sommerhaus der Stars": Wiederholung von Folge 9 ansehen

Eine offizielle Wiederholung der neunten Folge im linearen TV-Programm wird es nicht geben. Wer gestern Abend nicht vor dem Fernseher saß, kann sich die Folge jedoch trotzdem noch im Nachhinein anschauen. Auf RTL+ stehen die Episoden der 8. Staffel von "Sommerhaus der Stars" sowohl eine Woche vorher als auch nach offiziellem Sendetermin zur Verfügung. Hierzu benötigt man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Dieses kostet aktuell 6,99 Euro pro Monat.