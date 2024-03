"The Floor": Sendetermine, Übertragung und alle Infos zur neuen Quiz-Show

Mit "The Floor" zeigt Sat.1 eine neue Quizshow im TV. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Wiederholung und zum Moderator der Sendung.

Mit "The Floor" läuft eine neue Spielshow im deutschen Fernsehen. Die Sendung ist eine Art Strategie-Quiz-Show, in welcher zu Beginn rund einhundert Kandidatinnen und Kandidaten starten, aber am Ende nur eine Siegerin oder ein Sieger übrig bleibt. Es gilt also die Konkurrenz in Quizduellen zu schlagen. Sowohl die Themen, als auch die Art der Fragen sind immer unterschiedlich und variieren. Der Moderator führt in mehreren Folgen durch den Wettbewerb, wobei es sich um kein unbekanntes TV-Gesicht handelt.

Sie wollen noch mehr über das neue TV-Quiz erfahren? Wer ist der Moderator? Wo und wann läuft die Sendung? Lässt sich die Show nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Stream verfolgen? Gibt es eine Wiederholung? Alle Infos zu diesen Fragen erfahren Sie hier im Artikel.

"The Floor": Sendetermine und Spielprinzip der Quiz-Show

In der Quizshow "The Floor" werden Kandidaten in verschiedenen Themenbereiche geprüft, indem die Teilnehmer in Eins-gegen-Eins-Duellen ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Fragen reichen von der schnellen Erkennung von Fußballwappen über das Zuordnen von Bands zu ihren Songs bis hin zur Identifikation von Kinderserien anhand von Hinweisen. Die Show findet auf einem großen LED-Boden statt, der in hundert gleich große Quadrate unterteilt ist, die jeweils spezifische Wissensgebiete repräsentieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

In jeder der Folge gilt das selbe Prinzip: Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zu einem Quiz-Duell in dessen Wissensgebiet heraus. Mit jeweils 45 Sekunden auf dem Zeitkonto müssen die Duellanten abwechselnd Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr, wer zu lange braucht oder dessen Zeit zuerst abläuft, verlässt die Show. Der Gewinner übernimmt das Feld des unterlegenen Gegners. Wer am Ende allein auf dem "Floor" steht, gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro.

Mit insgesamt sechs Folgen startete "The Floor" am Donnerstag, den 29. Februar 2024. Seitdem laufen die restlichen fünf Folgen ebenfalls donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr im TV und Stream. Hier sind die einzelnen Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 29. Februar 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: Donnerstag, 07. März 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Donnerstag, 14. März 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Donnerstag, 21. März 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Donnerstag, 28. März 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Donnerstag, 04. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Übertragung von "The Floor" im TV und Stream

Am 29. Februar 2024 feierte die Quizshow "The Floor" auf Sat.1 und Joyn ihre Premiere. Mit insgesamt sechs Folgen ist die Sendung sowohl im klassischen Fernsehen bei Sat.1 als auch auf dem Online-Streaming-Dienst Joyn zu sehen.

"The Floor": Wer ist der Moderator der Show?

Matthias Opdenhövel zählt mittlerweile zu den prominentesten Moderatoren in Deutschland. Ursprünglich stammend aus der Kleinstadt Detmold, startete er seine Karriere lokal bei der Zeitung Lippische Rundschau. Nach einem Volontariat bei Radio Lippe führte ihn sein Weg zu Viva und schließlich zu ProSieben, wo er unter anderem Formate wie "Schlag den Raab" moderierte, bevor er seine Rolle in der "Sportschau" übernahm. Bis heute präsentiert er diese Sendung sowie diverse andere Spielshows, darunter nun "The Floor" auf Sat.1.

In "The Floor" lädt Show-Moderator Opdenhövel 100 quizfreudige Kandidatinnen und Kandidaten auf das Spielfeld der Show ein. Opdenhövel erklärt: "Das Themenspektrum ist enorm, der Zeitdruck lässt kaum Raum für Fehler." Am Ende wird nur ein Sieger hervorgehen. Zudem lasse sich die Show gut von zuhause aus mitspielen, meint der erfahrene Spiel- und Showleiter.

"The Floor": Gibt es eine Wiederholung?

Die einzelnen Folgen der Show laufen online auf Joyn. Dort stehen sie nach der Ausstrahlung in der Mediathek zur Verfügung. Neben der Möglichkeit, die Folgen im Stream anzuschauen, laufen diese auch als Wiederholung im Fernsehen. Kurze Zeit nach der Erstausstrahlung am Donnerstagabend werden die neuen Folgen jeweils am frühen Freitagmorgen gegen 1 bis 2 Uhr als Wiederholung im TV gezeigt.