"The Masked Singer" 2023: Sendetermine von Staffel 8

2023 kehrt "The Masked Singer" mit Staffel 8 zurück. Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit auf ProSieben.

" The Masked Singer" ist wieder da: Das Konzept der Show auf ProSieben ist seit Beginn an gleich geblieben. Prominente Kandidatinnen und Kandidaten schlüpfen in jeder Folge in ein aufwendig gestaltetes Kostüm und performen mindestens einen Song auf der großen "The Masked Singer"-Bühne. Das Spannende dabei ist, dass weder die Jury im Studio, noch die Zuschauer vor den Bildschirmen wissen, welche Promis sich hinter den Masken verbergen.

Das primäre Ziel bei "The Masked Singer" lautet nicht, eine möglichst gute Gesangseinlage auf der Bühne zu präsentieren, sondern das Publikum mit einer einzigartigen Bühnenshow zu begeistern, ohne dabei etwas von der eigenen Identität preiszugeben. Nach jedem Auftritt haben das Rate-Team und die Zuschauer die Möglichkeit herauszufinden, wer sich unter dem Kostüm versteckt. Um dem Rätsel etwas näherzukommen, gibt es in jeder Folge ein kurzes Video mit Indizien, dass etwas über die maskierten Stars verrät.

Die Kandidatinnen und Kandidaten treten bei "The Masked Singer" auf der Bühne jeweils in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an. Wer am Ende jeder Show die wenigsten Publikumsstimmen erhalten hat, scheidet aus und muss seine wahre Identität preisgeben.

Wie steht es um Sendetermine und Sendezeit von "The Masked Singer?"? Die Antworten auf all diese Fragen und viele weitere Infos rund um "The Masked Singer" 2023 erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Staffel 8 von "The Masked Singer": Sendetermine 2023

Seit dem 1. April zeigt ProSieben immer samstags eine neue Folge von "The Masked Singer". Zum aktuellen Zeitpunkt hat der Sender die Anzahl an Episoden in Staffel 8 noch nicht offiziell bestätigt. Da sich die vorherigen Staffeln aber allesamt aus insgesamt sechs Folgen auseinandersetzen, prognostizieren wir auch für Staffel 8 erneut sechs neue Folgen. Für Staffel 8 von "The Masked Singer" wären das somit die neuen Sendetermine:

Folge 1: Samstag, 1. April 2023, ProSieben

Folge 2: Samstag, 8. April 2023, ProSieben

Folge 3: Samstag, 15. April 2023, ProSieben

Folge 4: Samstag, 22. April 2023, ProSieben

Folge 5: Samstag, 29. April 2023, ProSieben

Finale: Samstag, 6. Mai 2023, ProSieben

Zu dieser Sendezeit läuft Staffel 8 von "The Masked Singer"

2021 hat es die geheimnisvolle Gesangsshow in das Samstagabendprogramm von ProSieben geschafft. Zu sehen gibt es "The Masked Singer" 2023 seit April immer samstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Show wird live aus Köln ausgestrahlt.

Staffel 8 von "The Masked Singer": Alle Infos zur Übertragung

Im Free-TV findet die Übertragung von "The Masked Singer" 2023 wie gewohnt beim Sender ProSieben statt. Wer Staffel 8 zeitgleich zur TV-Ausstrahlung lieber online im Stream mitverfolgen möchte, kann dafür die kostenlosen Angebote vom ProSieben-Livestream und dem Streaming-Dienst Joyn nutzen.

"The Masked Singer" 2023: Das ist der Moderator

Genau wie die aufwendig gestalteten Kostüme ist auch Matthias Opdenhövel fester Bestandteil von "The Masked Singer" in Deutschland. Der Moderator führt auch in Staffel 8 wieder durch die Show auf ProSieben.

Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation bei "The Masked Singer" 2023. Foto: Benedikt Müller, ProSieben

Wer sitzt in Staffel 8 von "The Masked Singer" im Rate-Team?

Auch in Staffel 8 von "The Masked Singer" muss das Rate-Team wieder detektivisches Gespür beweisen. Um den maskierten Kandidatinnen und Kandidaten auf die Spur zu kommen, muss das Rate-Team nicht nur in der Lage sein, die Indizien der Videos ausreichend einordnen zu können. Dem Team wird auch ein gutes Gehör und ein geschultes Auge abverlangt. Voraussetzung ist natürlich auch, sich in der deutschen Promilandschaft gut auszukennen und dort bestenfalls viele Kontakte zu haben.

Kaum eine könnte dafür besser geeignet sein als Moderatorin Ruth Moschner. Bis auf eine Ausnahme in Staffel 3 war Ruth in jeder Staffel Teil des Rate-Teams bei "The Masked Singer" und dürfte daher bestens auf Staffel 8 vorbereitet sein.

Unterstützung erhält Ruth Moschner 2023 von Sänger Rea Garvey. Der ehemalige Frontmann-Sänger der Band Reamonn sitzt 2023 bereits das vierte Mal hinter dem Pult des Rate-Teams. In den vergangenen Staffeln konnte er mit einigen interessanten Hinweisen punkten.

Ruth Moschner und Rea Garvey sind im Rate-Team von "The Masked Singer" 2023. Foto: Willi Weber, ProSieben

Natürlich setzt sich das Rate-Team in Staffel 8 erneut aus drei Personen zusammen. In jeder neuen Folgen stehen Ruth Moschner und Rea Garvey ein prominenter Gast zu Seite. Wer wird den maskierten Promis auf die Schliche kommen?

Das sind die Masken in Staffel 8 von "The Masked Singer"

Auch 2023 stehen wieder Promis mit neuen Masken bei "The Maskes Singer" auf der Bühne. Den Designern werden hinsichtlich der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt. Die "The Masked Singer 2023"-Masken sind: