"The Masked Singer" 2024: Masken und Kostüme in Staffel 10

Aktuell läuft Staffel 10 von "The Masked Singer" 2024 auf ProSieben. Welche Masken und Kostüme sind diesmal dabei? Die Antwort haben wir hier für Sie.

" The Masked Singer" ist kein USA-Import, wie wohl die meisten vermuten würden. Das Showkonzept kommt aus Südkorea und wurde dort erstmals 2015 als "King of Mask Singer" ausgestrahlt. Deutsche TV-Produzenten wurden aber erst 2019 auf die Show aufmerksam, die im Juni des gleichen Jahres hierzulande das TV-Debüt feierte. Mittlerweile wurde "The Masked Singer" in mehr als 30 Länder exportiert. Die Übertragung von "The Masked Singer" 2024 übernimmt wie bisher ProSieben. Obwohl die Show erst seit fünf Jahren zum Programm vom Sender gehört, feiert das musikalische Maskenspektakel bereits das 10. Staffel-Jubiläum. ProSieben zeigt nämlich jährlich zwei neue Ausgaben und auch in diesem Jahr wird es voraussichtlich im Herbst eine weitere Staffel geben.

Hier möchten wir Ihnen die Masken und Kostüme vorstellen, die es in Staffel 10 von "The Masked Singer" 2024 zu enttarnen gilt. Der Heimatsender ProSieben schickt jedoch nicht nur neue Masken ins Rennen - es ist auch ein neues Rateteam damit beauftragt, den verkleideten Promis auf die Schliche zu kommen. Statt Ruth Moschner und Rea Garvey sind diesmal Moderatorin Palina Rojinski und Schauspieler Rick Kavanian mit der Detektivarbeit betraut.

"The Masked Singer" 2024: Masken in Staffel 10

Die Sendetermine von "The Masked Singer" 2024 stehen schon lange fest, doch bisher hat ProSieben noch nicht alle Masken der neuen Staffel enthüllt. Wir stellen Ihnen hier die Kostüme vor, die es in der zehnten Staffel der musikalischen Rateshow zu sehen gibt.

Der Robodog

Der Robodog. Foto: Seven.One/Nadine Rupp

Der Robodog ist ein modernes Spielzeug, dem nur die Batterie fehlt, um endlich seinem Traumjob nachgehen zu können: Security-Dog. Für das Fell des "Roboterhundes" wurde ausschließlich Fake-Fur verwendet, das in vielen kleinen Stücken aneinandergenäht wurde. Es ist dem Felltyp des Australian Shepherd nachempfunden.

Das Krokodil

Das Krokodil bei "The Masked Singer" Foto: Seven.One/Willi Weber

Das Krokodil ist aus der Computer-Spielwelt ausgebrochen, nachdem es dort den Endboss besiegt hat. Jetzt will es nur spielen - und zwar in der realen Welt. Dafür stellt es sich der Herausforderung bei "The Masked Singer". Der lange Schnabel des Krokodils beeinträchtigt dessen Sicht und auch der Kopf ist beinahe schon zu schwer, sodass es jederzeit nach vorne umkippen könnte. Für einen realistischen Look wurde in die Schuppen des Krokodils mehrere Löcher gestochen.

Der Flip Flop

Der Flip Flop bei "The Masked Singer". Foto: Willi Weber / ProSieben

Sommer, Sonne, gute Laune - all' das, was der Flip Flop verspricht. Er ist immer gut gelaunt und transportiert good vibes. Bei "The Masked Singer" möchte er zeigen, dass diese Schuhe immer angesagt sind - nicht nur am Strand.

Der Floh

Der Floh von "The Masked Singer" 2024. Foto: Willi Weber / ProSieben

Der Floh ist laut und frech. Seine Sprüche sind kaum zu überhören. Der Floh möchte nun die große "The Masked Singer"-Bühne für sich erobern. Dabei sitzt er auf einer Schnecke, die er als Mitfahrgelegenheit nutzt. Ihr Stoff wurde für die Schleim-Optik mit Kunststoff glasiert.

Elgonia

Elgonia bei "The Masked Singer" 2024. Foto: Willi Weber / ProSieben

Mit viel Liebe zum Detail - Elgonia ist die Frühlingsbotin. Wenn die fröhliche Elfe die Fenster ihres Märchenschlosses öffnet, lässt sie Kirschblüten erblühen und den Frühling beginnen. Für Schnee und Kälte ist kein Platz.

Das Mysterium

In diesem Jahr gibt es bei "The Masked Singer" ein Kostüm, welches es dem Rateteam ganz besonders schwer machen soll: Das Mysterium. Der Name ist hier Programm, denn anders als die anderen Kostüme wird das Mysterium jede Woche enttarnt. Mit anderen Worten: Jedes Mal verbirgt sich ein anderer Star unter dem Kostüm, sodass Woche für Woche aufs Neue gerätselt werden muss. Insgesamt tarnt das Mysterium sechs verschiedene Promis. Damit ist das Kostüm eine absolute Neuheit bei "The Masked Singer" 2024.

The Masked Singer" 2024: Enthüllungen - Diese Kandidaten wurden enttarnt

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Kandidaten, die bereits enttarnt wurden:

Das Mysterium von Folge 1: Rolando Villazón

Das Mysterium in Folge 1 war Rolando Villazón. Foto: Willi Weber / ProSieben

Die Couchpotato : Hugo Egon Balder

Die Couchpotato war Hugo Egon Balder. Foto: Willi Weber / ProSieben

Wie der Name schon sagt, liebt es die Couchpotato auf dem Sofa zu liegen und Sportsendungen und Serien zu schauen - stundenlang. Sie trug ein Rückentrikot mit ihrer Lieblingszahl 10 - passend zur 10. Staffel von "The Masked Singer". Um die kartoffel-ähnliche Marmorierung zu erreichen, wurden der Couchpotato über mehrere Tage viele Schichten Farbe mit dem Airbrush aufgetragen. Nun ist die Maske gefallen.

Das Mysterium von Folge 2: Giovanni Zarella

Das Mysterium in Folge 2 war Giovanni Zarella. Foto: Willi Weber / ProSieben

Der Babylöwe: Uschi Glas

Der Babylöwe musste sein Gesicht in Folge 2 zeigen. Foto: Willi Weber / ProSieben

Weiches, flauschiges Fell, das immer warm hält. Dazu trug der Babylöwe immer eine Kapuze. Zu seinen Hobbys zählte das Lesen - so kann der Babylöwe in eine andere Welt eintauchen. Am liebsten zog es sich in seinem Baumhaus zurück und genießt die Ruhe - ein Unterschied zur lauten "The Masked Singer"-Bühne. Nun kann es sich wieder entspannen, die Reise ist vorbei. Unter der Maske versteckte sich Uschi Glas.

Die Zuckerwatte: Annett Louisan

Hinter der Zuckerwatte von "The Masked Singer" steckte die Sängerin Annett Louisan. Foto: ProSieben/Willi Weber

ProSieben beschreibt die Zuckerwatte als "süß, flauschig und unwiderstehlich". Sie lebt in einer zuckrigen Glitzerwelt, in der sie einen Candyshop betreibt. Nach Feierabend steht bei der Zuckerwatte jedoch der Nervenkitzel im Vordergrund, denn in Wirklichkeit ist sie eine adrenalin-liebende Draufgängerin. Die pinke Süßigkeit sucht bei "The Masked Singer" das Abenteuer ihres Lebens. In Folge drei wurde sie demaskiert, Annett Louisan steckte hinter der Fassade.

"The Masked Singer" 2024: Ablauf der Show

Prominente werden in aufwendige Kostüme gehüllt und geben dann auf der Bühne selbst ausgewählte Lieder zum Besten. Vor dem Auftritt wird ein Video gezeigt, das dem Rateteam und den Zuschauern Tipps zur Identität des maskierten Promis gibt. Die Zuschauer dürfen in der Joyn-App abstimmen - wer die wenigsten Stimmen hat, wird demaskiert und muss die Show verlassen. Das Rateteam darf den maskierten Promis Fragen stellen und zwischendurch auch Vermutungen dazu äußeren, wer sich unter den Masken verbirgt. Zwei Masken schaffen es bis ins Finale, wo dann im letzten Duell entschieden wird, wer die zehnte Staffel von "The Masked Singer" 2024 gewinnt.

