"The Masked Singer" 2024 am 6. April: Wer ist raus nach Folge 1?

In der Auftaktfolge 1 von "The Masked Singer" gab es Enthüllungen. Wer raus ist und welche Masken gefallen sind, erfahren Sie im nachstehenden Artikel.

Drei Neuerungen gibt es in Staffel 10 von " The Masked Singer" 2024. ProSieben bietet in der diesjährigen Staffel 10 nicht nur einen Stream in Gebärdensprache an, es wird auch ein neues Rateteam und mehr Enthüllungen denn je geben.

Das neue Rateteam besteht aus Palina Rojinski und Rick Kavanian, die somit das Erbe von Rea Garvey und Ruth Moschner antreten. Bisher ist noch nicht klar, ob das bisherige Rateteam wieder zurück an das Ratepult kommen wird. Den Auftakt in die neue Staffel haben Palina Rojinski und Rick Kavanian schon gegeben und nun stellt sich die Frage: Wer ist raus nach Folge 1? Welche Masken sind gefallen? Wer versteckte sich unter den Kostümen? Auf all' diese Fragen liefert der Artikel antworten.

"The Masked Singer" 2024: Wer ist rausgeflogen am 6. April?

Laut Sendeterminen von "The Masked Singer" 2024 stand am 6. April Folge 1 auf dem Programm. Der Sender ProSieben, der auch die Übertragung übernimmt, hat sich in diesem Jahr etwas neues einfallen lassen, um den Ratespaß zu erhöhen. Es gibt in Staffel 10 mehr Enthüllungen als zuvor. Es fällt nicht nur in jeder Folge eine Maske, sondern es gibt auch ein zusätzliches Kostüm, das in jeder Folge von einem anderen Promi gespielt wird. Das Mysterium schlüpft daher in dieser Staffel in verschiedene Rollen. Somit wird es in jeder Folge zwei Enthüllungen der Masken und Kostüme in Staffel 10 geben.

In Folge 1 wurde nicht nur das Mysterium als Rolando Villazón enttarnt, sondern auch das Couchpotato. Hugo Egon Balder performte in Folge 1 als Couchpotato.

Hier erhalten Sie eine Übersicht, wer in Folge 1 ausgeschieden ist:

"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus?

Nach Folge 1 von "The Masked Singer" 2024 sind zwei Teilnehmer enttarnt worden, die dieser Übersicht entnommen werden können:

"The Masked Singer" 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Diese Masken sind weiterhin bei "The Masked Singer" 2024 dabei. Da noch nicht alle Masken vom Sender veröffentlicht wurden, können sich selbstverständlich noch Änderungen ergeben.

Die Zuckerwatte

Der Robodog

Das Krokodil

Das Mysterium

Das ist der Modus von "The Masked Singer" 2024

Prominente aus den verschiedensten Bereichen des Lebens kostümieren sich und tragen auf der "The Masked Singer"-Bühne selbstausgewählte Lieder vor. Vor jeder Aufführung gibt es ein kurzes Video zu den Prominenten, das den Zuschauern und dem Rateteam Tipps zur Person geben soll. Die Zuschauer haben dann die Möglichkeit in der Joyn-App abzustimmen. Wer die wenigsten Stimmen für den Auftritt erhält, muss die Maske fallen lassen und somit Gesicht zeigen. Das Rateteam kann den maskierten Promis Fragen stellen und zwischendurch auch Vermutungen dazu äußeren, mit welchem Promi sie es zu tun haben könnten. Zwei Masken ziehen ins Finale, wo dann im letzten Duell entschieden wird, wer die zehnte Staffel von "The Masked Singer" 2024 gewinnt.