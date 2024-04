"The Masked Singer" am 27. April 2024: Wer ist raus nach Folge 4?

"The Masked Singer" 2024 ging in eine neue Runde. Eine Maske ist gefallen. Wer ist raus nach Folge 4? Wer ist weiterhin dabei? Wir haben die Details.

Der Terminkalender hat es vorausgesagt: Bei den Sendeterminen von "The Masked Singer" 2024 stand gestern Folge 4 auf der Agenda. Jede Woche performen Stars aus ganz Deutschland in den extra angefertigten Kostümen einen Song. Sie verbergen dabei ihre Identität unter auffälligen und fantasievollen Masken und versuchen das Publikum und das Rateteam von der Performance zu überzeugen, um eine Runde weiter zu kommen. Die Zuschauer haben am Ende die Möglichkeit abzustimmen.

Auch in Folge 4 von " The Masked Singer" 2024 musste jemand die Show verlassen. Wer das ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Wissenswertes gibt es hier.

"The Masked Singer" 2024: Wer ist rausgeflogen am 27. April?

Jede Woche fällt eine Maske bei "The Masked Singer" 2024, besser gesagt sogar zwei. Denn in diesem Jahr gibt es eine Neuheit. Es werden in jeder Folge zwei Masken enthüllt. Einerseits ein herkömmliches Kostüm und andererseits das Mysterium, das in jeder Show eine neue Identität erhält.

In Folge 4 saß im Rateteam ein Gast am Pult: Die Jury bestand in dieser Woche aus Rick Kavanian, Palina Rojinski und Vivi Geppert. Das Team lag richtig und enthüllte den Robodog, unter dem sich Nazan Eckes versteckte.

Das Mysterium wurde ebenfalls enttarnt. Das Rateteam war sich sicher, dass sich eine professionelle Sängerin darunter verstecken muss. Am Ende war es Vanessa Mai.

"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus?

Diese Masken von The Masked Singer" 2024 sind bisher ausgeschieden:

Das Mysterium von Folge 1: Rolando Villazón

Die Couchpotato: Hugo Egon Balder

Das Mysterium von Folge 2: Giovanni Zarella

Der Babylöwe: Uschi Glas

Die Zuckerwatte: Annett Louisan

Der Robodog: Nazan Eckes

Das Mysterium von Folge 4: Vanessa Mai

Welche Kandidaten sind bei "The Masked Singer" 2024 weiter dabei?

Einige Kostüme sind noch dabei und können weiterhin bei "The Masked Singer" 2024 teilnehmen:

Elgonia

Der Floh

Das Krokodil

Der Flip Flop

So läuft die Übertragung von "The Masked Singer" 2024

Neues Rateteam, neue Masken, neues Konzept. Der Modus der Sendung hat sich etwas verändert. Was sich allerdings nicht änderte ist die Übertragung von "The Masked Singer" 2024. Diese wird wie gewohnt von ProSieben gehandelt. Jeden Samstag zur selben Sendezeit, läuft eine neue Sendung um 20.15 Uhr. Für alle, die die Show nicht live am Samstagabend im Fernsehen verfolgen können, gibt es eine weitere Möglichkeit. Denn über den Streamingdienst Joyn stehen alle Episoden direkt nach der Erstausstrahlung kostenlos bereit.

Das sind die Gewinner von "The Masked Singer" 2024

