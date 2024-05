"The Masked Singer" am 4. Mai 2024: Wer ist raus nach Folge 5?

"The Masked Singer" 2024 läuft derzeit auf ProSieben. Weitere Masken sind gefallen. Wer ist raus nach Folge 5? Wer ist weiterhin dabei? Alle Infos gibt es hier.

Den Sendeterminen von "The Masked Singer" 2024 entsprechend stand gestern Folge 5 und damit das Halbfinale der Musikshow auf dem Programm. Das Konzept dabei: Woche für Woche performen namhafte Größen der deutschen Musikbranche in aufwendigen Kostümen einen Song, wobei ihre jeweilige Identität allerdings hinter Masken verborgen bleibt. Auffällig kostümiert versuchen sie sowohl das Publikum als auch das Rateteam von ihrer Performance zu überzeugen, um eine Runde weiter zu kommen.

Am Ende einer jeden Folge haben die Zuschauer die Möglichkeit, per Abstimmung darüber zu entscheiden, welche Maske in die nächste Runde einzieht und welche zittern muss. Auch in Folge 5 von "The Masked Singer" 2024 musste jemand die Show verlassen. Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier.

"The Masked Singer" 2024: Wer ist rausgeflogen am 4. Mai?

In dieser Staffel gibt es eine besondere Neuheit bei " The Masked Singer": Das Mysterium. Dieses Kostüm wird jede Woche neu enthüllt, da sich in jeder Folge ein anderer Musiker darunter verbirgt. Dementsprechend fallen bei "The Masked Singer" 2024 pro Woche gleich zwei Masken. In Folge 5 performte der Promi im Mysterium-Kostüm den Song "Moon River" von Audrey Hepburn aus dem Film "Breakfast at Tiffany’s" und begeisterte das Rateteam und das Publikum gleichermaßen. Erkannt wurde die Stimme aber nicht - erst bei der Enthüllung zeigte sich, dass Schlagersängerin Ireen Sheer unter der Maske steckte.

Hinter dem Kostüm Elgonia vermutete das Rateteam um Palina Rojinski und Rick Kavanian, das in Folge 5 von Jan Delay unterstützt wurde, die No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa. Als die Maske nach dem Voting schließlich fiel, stellte sich heraus, dass das Rateteam diesmal richtig lag - hinter dem Kostüm kam tatsächlich Nadja Benaissa zum Vorschein. Sie verpasste damit knapp das Finale.

"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus?

Diese Masken von The Masked Singer" 2024 sind bisher ausgeschieden:

Das Mysterium von Folge 1: Rolando Villazón

Die Couchpotato: Hugo Egon Balder

Das Mysterium von Folge 2: Giovanni Zarella

Der Babylöwe: Uschi Glas

Die Zuckerwatte: Annett Louisan

Der Robodog: Nazan Eckes

Das Mysterium von Folge 4: Vanessa Mai

Elgonia: Nadja Benaissa

Das Mysterium von Folge 5: Ireen Sheer

Welche Kandidaten sind bei "The Masked Singer" 2024 weiter dabei?

Einige Kostüme sind noch dabei und haben es ins Finale von "The Masked Singer" 2024 geschafft:

Der Floh

Das Krokodil

Der Flip Flop

So läuft die Übertragung von "The Masked Singer" 2024

An der Übertragung von "The Masked Singer" 2024 hat sich im Vergleich zu den vorherigen Staffeln nichts geändert: Ausgestrahlt wird die Sendung wie gewohnt auf ProSieben. Jeden Samstag gibt es um 20.15 Uhr eine neue Folge zu sehen. Für alle, die die Show nicht live am Samstagabend im Fernsehen verfolgen können, besteht die Möglichkeit, alle Episoden nachträglich über den Streamingdienst Joyn anzuschauen. Dort stehen sie nach der Erstausstrahlung kostenlos zur Verfügung.

