"The Sympathizer": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos zur Serie

Die Spionserie "The Sympathizer" wird von HBO produziert. Hier finden Sie Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Mit "The Sympathizer" nimmt der Streaminggigant HBO eine Agenten-Serie der etwas anderen Art in sein Repertoire auf. Anstelle der gewohnten Spione im Stil von britischen Gentlemen wie James Bond geht es bei "The Sympathizer" um einen vietnamesischen Spion. Dieser infiltriert auch keine böse Geheimorganisation, die die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Stattdessen geht der kommunistische Spion undercover nach Amerika, um den Klassenfeind auszuspionieren.

Die auf einer Buchvorlage basierende Serie ist dabei eine Mischung aus Thriller und Satire, die die Probleme eines halb französischen, halb vietnamesischen Kommunisten zeigt. Dieser muss sich in der verwirrenden Zeit des Vietnamkrieges zurechtfinden, was sich als alles andere als einfach erweist.

Wann ging "The Sympathizer" an den Start? Welche Schauspieler sind mit dabei? Wie viele Folgen gibt es? Wie genau sieht die Handlung aus? Wie kann man die Serie streamen? Hier erfahren Sie die Antworten zu diesen Fragen und finden außerdem einen Trailer zur Serie.

"The Sympathizer": Das war der Start der Spionage-Serie

Los ging es am 15. April 2024. In Deutschland wird die Spionage-Serie bei Sky ausgestrahlt, parallel zur US-Ausstrahlung auf dem Sender HBO. Somit fand die Übertragung der ersten Folge bei Sky in der Nacht vom 14. auf den 15. April 2024 statt. Seitdem steht immer montags eine neue Folge der Serie zur Verfügung.

Das sind die Folgen von "The Sympathizer"

Insgesamt umfasst die Serie sieben Folgen, die jeweils ca. 50 Minuten lang sind. "The Sympathizer" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Viet Thanh Nguyen, der für dieses Werk mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Noch sind nicht alle Namen der Folgen bekannt - sobald die Titel veröffentlich werden, werden sie hier an dieser Stelle ergänzt.

Hier finden Sie die Sendetermine der jeweiligen Folgen in einer Übersicht:

Folge 1: "Death Wish" am 15. April 2024

Folge 2: "Good Little Asian" am 22. April 2024

Folge 3: "Love It or Leave It" am 29. April 2024

Folge 4: "Give us some good lines" am 6. Mai 2024

Folge 5: "Titel noch nicht bekannt" am 13. Mai 2024

Folge 6: "Titel noch nicht bekannt" am 27. Mai 2024

Folge 7: "Titel noch nicht bekannt" am 3. Juni 2024

Die Besetzung von "The Sympathizer": Die Schauspieler im Cast der Serie

Die Serie lebt von den vielen vietnamesischen Schauspielern, die im Cast mit dabei sind. Doch es gibt mit Robert Downey Jr. auch einen echten Hollywood-Megastar, der in der Serie mitspielt. Dieser schlüpft dabei nicht nur in eine, sondern gleich in vier Rollen! Laut Sky verkörpert er "alle amerikanischen Gegenspieler des vietnamesischen Doppelspions, unter anderen einen CIA-Agenten, einen Politiker und einen Filmproduzenten". Die genauen Namen seiner Rollen sind allerdings noch nicht bekannt. Außerdem übernehmen Sandra Oh (bekannt aus "Grey's Anatomy) und Hoa Xuande weitere Hauptrollen in der Serie.

Hier haben wir Ihnen eine kurze Liste mit den bislang bekannten Schauspielern in der Besetzung der Serie zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Robert Downey Jr. ein CIA-Agent ein Professor der Orientalistik ein Senator der USA ein Regisseur Hoa Xuande The Captain Sandra Oh Ms. Sofia Mori Fred Nguyen Khan Bon Toan Le The General Nguyen Cao Ky Duyen Madame Alan Trong Sonny Vy Le Lana Kayli Tran Kommunistische Spionin Scott Ly Gunner Dao

Handlung bei "The Sympathizer"

Die Serie handelt von den letzten Jahren des Vietnamkrieges und dreht sich um einen halb französischen, halb vietnamesischen Kommunisten, der als Spion in die USA entsandt wird. Dabei werden nicht nur die Wirren des Vietnamkrieges in Vietnam selbst behandelt, sondern auch die Situation der vietnamesischen Einwanderer in den USA satirisch und kritisch beleuchtet.

Die Serie basiert auf dem Buch des vietnamesischen Autors Viet Than Nguyen. Hauptsächlich spielt die Handlung in den USA, wo der kommunistische Spion sich zurechtfinden muss. Dabei erkennt er, dass er Gefahr läuft, sich in der Konsumgesellschaft zu verlieren. Schließlich betrachtet er sich nicht mehr nur als Spion mit zwei Identitäten, sondern als jemand, der von zwei Seelen bewohnt wird.

"The Sympathizer": Der Trailer zur Serie

HBO hat bereits zwei Trailer zur Serie veröffentlicht. Diese finden Sie auf der YouTube-Seite von HBO Max. Hier haben wir für Sie den neusten Trailer für Sie:

"The Sympathizer" im Stream bei Sky

Parallel zur US-Ausstrahlung finden Sie seit dem Sendestart immer montags eine neue Folge auf Sky. Wenn Sie die parallele Ausstrahlung in der Nacht vom Sonntag auf Montag sehen möchten, müssen Sie sich zunächst mit der Originalfassung mit oder ohne deutschen oder englischen Untertiteln zufrieden geben. Die synchronisierte Version wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Sky Atlantic ausgestrahlt und gleichzeitig auf Abruf verfügbar gemacht, voraussichtlich ab Juni 2024. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Übertragung über den Streamingdienst WOW zu schauen. Informationen zum Inhalt und zu den Kosten des Streamingdienstes finden Sie auf der Webseite.

Um auf die Angebote von Sky zu zugreifen, benötigen Sie ein Abo des Anbieters. Dieser bietet Ihnen verschiedene Pakete je nach Bedarf und Preis. Um auf alle Angebote von Sky, inklusive der Bundesliga und Paramount+, zu zugreifen, ist das Paket mit dem Preis von monatlichen 35 Euro vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Sky.