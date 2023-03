The Taste 2023: Start, Sendetermine und Infos

Sat.1. zeigt die Show "The Taste" 2023: Alle Informationen über Start, Sendetermine und Hintergründe der Sendung erfahren Sie hier bei uns.

Sat.1 hat " The Taste" 2023 angekündigt. Diese Ausgabe der Show kommt als große Trösterin daher - einige Kandidatinnen und Kandidaten, die in vorigen Staffeln vor dem Siegertreppchen ins Straucheln geraten sind, dürfen noch mal - nach dem Motto "Zweite Chance". Wir versorgen Sie hier mit allen wichtigen Infos rund um die Kochshow.

Start von "The Taste" 2023

Sat.1 hat den Start von "The Taste" 2023 für Mittwoch, 3. Mai 2023, angekündigt. Die Show liegt auf dem besten Sendeplatz des Tages, also der Primetime - exakt 20.15 Uhr.

"The Taste" 2023: Die Sendetermine

Es gibt insgesamt sieben Folgen, die jeweils mittwochs ausgestrahlt werden. Dies sind demzufolge die Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 3. Mai 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

und bei Folge 2: Mittwoch, 10. Mai 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

und bei Folge 3: Mittwoch, 17. Mai 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

und bei Folge 4: Mittwoch, 24. Mai 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

und bei Folge 5: Mittwoch, 31. Mai 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

und bei Folge 6: Mittwoch, 7. Juni 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

und bei Folge 7: Mittwoch, 14. Juni 2023, 20.15 auf Sat.1 und bei Joyn

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Infos zu "The Taste" 2023

Das Motto von "The Taste" 2023 lautet: "Zweite Chance". Es geht um Koch-Talente, die in der Vergangenheit schon große Genüsse auf kleine Löffel gezaubert haben, aber nicht gewinnen konnten. Zum Beispiel Christa, die 2013 in der allerersten Staffel auf Platz 4 landete. Oder Egor, der sich 2014 eigentlich einen Job als Gast-Juror von "The Taste" erhofft hatte. Oder Tobi, der 2022 mit 18 Jahren der jüngste Teilnehmer ever war - auch er landete auf dem vierten Platz. Wer kann sich noch einmal ins Team seines damaligen Coaches kochen?

Jury

Lesen Sie dazu auch

Drei Altgediente und ein Newcomer bilden die Jury:

Alexander Herrmann

Alex Kumptner

Tim Raue

Nelson Müller

Nelson Müller ist ein Neuzugang in der Jury - 2022 war er Gast-Juror in der Jubiläums-Staffel von "The Taste". Sein O-Ton: "Letztes Jahr habe ich als Gast die Löffelkreationen der Kochtalente mit melodischen Themen zum Klingen gebracht. Dieses Jahr werde ich vielleicht ganz andere Töne anschlagen …", droht der neue "The Taste"-Coach und leidenschaftliche Musiker - augenzwinkernd natürlich.

Moderatorin

Angelina Kirsch moderiert "The Taste" zum zweiten Mal.

Kandidaten

Bisher hat Sat.1 nur diese Dame und diese beiden Herren bekannt gegeben:

Fleischermeisterin und Kochkurs-Leiterin Christa (56 Jahre alt, aus Nienhagen )

) Küchenchef und Fast-Sternekoch Egor (27 Jahre alt, aus Düsseldorf )

) Koch-Azubi Tobi (18 Jahre alt, aus Zorneding )

Sobald die Kandidatenliste vom Sender offiziell ergänzt wird, erfahren Sie es als Erstes - hier bei uns.

Übertragung

Die sieben Folgen von "The Taste" 2023 laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn. Sollten Sie ein eingeschworener Fan des konventionellen Fernsehens sein, können Sie "The Taste" 2023 ganz normal zu den angegebenen Sendezeiten im linearen TV-Programm von Sat.1 verfolgen.

Wenn Sie es aber lieber digital mögen oder just an den festen Terminen zur besten Sendezeit etwas anderes oder gar Besseres vorhaben, sind Sie bei Joyn in guten Händen. Das ist der Streaming-Dienst des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. Er überträgt alle Sendungen der Gruppe zeitgleich. Auch die Wiederholung steht Ihnen hier noch eine ganze Weile zur Verfügung.

Der Basisdienst wird völlig kostenlos angeboten, dazu muss man sich lediglich registrieren. Falls Sie das eine oder andere Extra wünschen, sollten Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die kann man sieben Tage gratis testen. Für anschließend 6,99 Euro im Monat bietet dieser Dienst nach eigener Aussage "mehr Serien und Shows bereits vor TV-Ausstrahlung, mehr Live TV mit sechs Pay TV Sendern" in HD-Qualität - ohne Werbung (Stand: 23. März 2023). Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.