"The Tattooist of Auschwitz" auf Sky: Start und Handlung der Drama-Serie

"The Tattooist of Auschwitz" ist ab Mai auf Sky zu sehen. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream der Drama-Serie.

"The Tattooist of Auschwitz" erscheint im Mai 2024 auf Sky. Dabei handelt es sich um eine Literaturadaption, die auf dem gleichnamigen internationalen Bestseller von Heather Morris basiert und von der wahren Geschichte von Lali und Gita Sokolov inspiriert ist, die sich während des Zweiten Weltkriegs als Gefangene im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau kennenlernten.

Der Roman der neuseeländischen Autorin Heather Morris verkaufte sich weltweit über 12 Millionen Mal. Über die dadurch inspirierte Sky-Original-Serie äußerte sich Gary Sokolov, der Sohn von Lali und Gita Sokolov, wie folgt: "Der Respekt, der meinem Vater und meiner Mutter und ihrer Geschichte entgegengebracht wird, übersteigt alles, was ich mir hätte vorstellen können. Ich hoffe wirklich, dass die Welt das Gleiche empfindet. Das habe ich mir für meine Eltern gewünscht: Dass die Welt ihre Geschichte erfährt."

Wann startet "The Tattooist of Auschwitz" auf Sky? Worum geht es in der Drama-Serie und wie kann man die einzelnen Folgen im Stream verfolgen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen hier.

"The Tattooist of Auschwitz": Start, Folgen und Stream der Drama-Serie

"The Tattooist of Auschwitz" startet am Donnerstag, dem 9. Mai 2024 ab 20.15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky Atlantic. Die Drama-Serie besteht aus insgesamt sechs Episoden. Im Entertainment Plus Paket sind die Folgen bereits ab dem 8. Mai 2024 auf Abruf verfügbar. Neben Sky Atlantic ist "The Tattooist of Auschwitz" außerdem auf WOW TV zu sehen. Dort startet sie ebenfalls schon am 8. Mai. Um auf die Inhalte von Sky und WOW TV zugreifen zu können, ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das Entertainment Plus Paket von Sky kostet im Monat 15 Euro, ein WOW-Abo gibt es aktuell ab 7,99 Euro pro Monat.

Das ist die Handlung von "The Tattoist of Auschwitz"

Die Miniserie "The Tattooist of Auschwitz" erzählt die wahre Geschichte des slowakischen Juden Lali, der während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1942 in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. Im Zuge des Holocausts wurden dort über eine Million Jüdinnen und Juden ermordet.

Vor Ort wird Lali schon bald zu einem der Tätowierer ernannt, deren Hauptaufgabe darin besteht, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf den Arm zu stechen. Dabei lernt er eines Tages die junge Gita kennen, in die er sich verliebt und die seine Gefühle erwidert. Obwohl das Paar unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren Nazi-SS-Offizier Stefan Baretzki steht, sind Lali und Gita entschlossen, an ihrer Liebe und vor allem am Leben festzuhalten.

Rund 60 Jahre nach den Ereignissen im Konzentrationslager trifft der kürzlich verwitwete Lali die junge Autorin Heather Morris. Er entschließt sich dazu, seine Geschichte mit der Welt zu teilen. Während er Heather von seiner Vergangenheit erzählt, wird der mittlerweile 80-jährige Lali mit den traumatischen Erfahrungen in seiner Jugend konfrontiert. Gleichzeitig durchlebt er noch einmal die Erinnerungen, die er mit Gita verbindet.

Der Cast von "The Tattooist of Auschwitz": Diese Schauspieler sind mit dabei

In die Hauptrollen von Lali und Gita schlüpfen der britisch-US-amerikanische Schauspieler Jonah Hauer-King und die gebürtige Polin Anna Próchniak. Die Rolle des älteren Lalis übernimmt Harvey Keitel, während Melanie Lynskey in der Serie die Schriftstellerin Heather Morris verkörpert. Der Soundtrack zur Serie wurde von Hans Zimmer und Kara Talve komponiert.

Hier einmal die Darstellerinnen und Darsteller von "The Tattooist of Ausschwitz" im Überblick:

Rolle Darsteller/in Lali Sokolov (jung) Jonah Hauer-King Lali Sokolov (alt) Harvey Keitel Gita Furman Anna Próchniak Heather Morris Melanie Lynskey Stefan Baretzki Jonas Nay Maria Karin Ann Cilka Yali Topol Margalith Vlad Oleksandr Yatsenko Conrad Beka Bediana

"The Tattooist of Auschwitz": Der Trailer zur Serie

Auf YouTube gibt es einen Trailer zu "The Tattooist of Auschwitz". Einen ersten Eindruck von der Drama-Serie bekommen Sie hier:

Offizieller Trailer zu "The Tattooist of Auschwitz"