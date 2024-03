Coach bei "The Voice Kids" 2024: Smudo kämpfte mal für die Luca-App

Staffel 12 von "The Voice Kids" 2024 läuft seit März auf Sat.1. Als Coach mit dabei ist Smudo von den Fanta Vier. Wir stellen den Musiker im Porträt vor.

In der aktuellsten Staffel von " The Voice Kids" ist Smudo erneut als Juror und Coach dabei. Gemeinsam mit seinem Band-Kollegen Michi Beck nimmt er wieder auf einem der berühmten roten Drehstühle Platz. Im vorletzten Jahr konnten die beiden Rapper mit Georgia als Sieger aus der Show hervorgehen. In diesem Jahr werden die Karten natürlich wieder neu gemischt, aber Smudo und Michi werden ihr Bestes geben, um sich auch im Laufe der Sendetermine von Staffel 12 zu Siegern zu krönen. Im Free-TV wird "The Voice Kids" 2024 von Sat.1 übertragen.

Die beiden Helden von Fanta 4 haben bereits jede Menge Coach-Erfahrung bei "The Voice of Germany" gesammelt, wo sie schon fünfmal auf dem roten Doppelstuhl saßen und zwei Siege erringen konnten. Mit Charley Ann Schmutzler gewann Team Michi und Smudo im Jahr 2014. Ein Jahr später knüpften sie mit Jamie-Lee Kriewitz an ihren Erfolg an.

Neben Smudo und Michi unterstützen in Staffel 12 Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler und Wincent Weiss die Kids als Jury bei "The Voice Kids" 2024. Wir stellen ihnen den Rapper Smudo hier in unserem Porträt näher vor.

"The Voice Kids": Smudo heißt eigentlich Michael Bernd Schmidt

Smudo, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Michael Bernd Schmidt heißt, wurde am 6. März 1968 in Offenbach geboren, wuchs aber später in Gerlingen auf und legte dort 1988 erfolgreich seine Abiturprüfung ab. Bereits zwei Jahre vor seinem Schulabschluss gründete er 1986 mit Andreas Rieke das Musik-Projekt Terminal Team, dem sich später Michi Beck und Thomas D anschließen würden, woraus dann die heute bekannte Hip-Hop-Gruppe "Die Fantastischen Vier" entstand.

Neben der Musik hat Smudo vielseitige Interessen: Er lernte in den 80ern zu Programmieren und veröffentlichte selbst geschrieben Programme, die sogar in einem Computermagazin namens "INPUT 64" veröffentlicht wurden. Heute gehören vor allem schnelle Autos und das Fliegen von Flugzeugen zu seinen Leidenschaften. Smudo geht regelmäßig für das Rennteam "Four Motors" an den Start und hat schon erfolgreich an diversen Rennen teilgenommen. Darüber hinaus erwarb er 2005 eine Fluglizenz und genießt es im Cockpit seines zweimotorigen Flugzeugs die Welt von oben zu sehen.

Größe, Alter, Sternzeichen - Rapper Smudo im Kurzporträt:

Hier sind alle wichtigen Infos zu Coach bei "The Voice Kids" 2024: Smudo kämpfte mal für die Luca-Appum diesjährigen "The Voice Kids"-Coach Smudo im kurzen Überblick:

Name Smudo Vorname Michael Bernd Nachname Schmidt Land Deutschland Geburtsort Offenbach am Main , Hessen Familienstand verheiratet Geburtstag 06.03.1968 Sternzeichen Fische Größe 1,85 m Augenfarbe blau

"The Voice Kids": Smudo hat die Entwicklung der Luca-App unterstützt

Zur Eindämmung der glücklicherweise wohl inzwischen unter Kontrolle befindlichen Corona-Pandemie hat Smudo bei der Entwicklung der Luca-App beigetragen. Die App sollte als Kontaktpersonen-Nachverfolgung dienen, um Infektionsketten besser aufspüren zu können und weitere Corona-Fälle zu verhindern. Allerdings steht sie schon seit Längerem in der Kritik, da Experten auf einige Sicherheitslücken hingewiesen haben.

Smudo verteidigt die Luca-App und sieht keinen Grund dafür, diese schon wieder wieder zu deinstallieren. Smudos Ziel war es, mit Hilfe der App Auftritte wieder zu ermöglichen und dadurch seinen Künstlerkollegen zu helfen und wieder etwas Normalität zu schaffen. Das scheint gelungen, wenn auch bestimmt nicht ausschließlich durch Luca. (AZ)