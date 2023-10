The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 6. Oktober

Am Freitag, den 6. Oktober, treten die nächsten Talente bei "The Voice of Germany" in den Blind Auditions auf. Wir präsentieren die Kandidaten und ihre Lieder.

Die neue Staffel von "The Voice of Germany" startete mit gleich fünf neuen Juroren. Seit Ende September suchen Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie das Geschwisterpaar Bill und Tom Kaulitz immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 nach den besten Gesangstalenten Deutschlands. Aktuell laufen noch jede Woche die Blind Auditions.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sechsten Folge vor und präsentieren ihre Lieder. Wer von ihnen kann die Coaches stimmlich beeindrucken?

Lieder und Kandidaten: Diese Talente singen bei "The Voice of Germany" am 6. Oktober

In Folge 6 am 6. Oktober treten insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an. Folgende Talente performen in der Folge ihre ausgewählten Songs:

Kevin (26, Bielefeld/Nordrhein-Westfalen)

Kevin ist Verpacker in einem Logistik-Unternehmen. In seiner Blind Audition performt er den Song "Rise Like A Phoenix" von Conchita Wurst.

Talent: Kevin Derbas Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Bianca (35, Mönchengladbach/Nordrhein-Westfalen)

Bianca ist Berufsmusikerin. Sie präsentiert in ihrer Blind Audition den Song "Er gehört zu mir" von Marianne Rosenberg.

Talent: Bianca Schnelle Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Valentina (35, Köln/Nordrhein-Westfalen)

Valentina arbeitet als Logopädin an einer Grundschule. In ihrem Auftritt singt sie "Runaway" von Aurora.

Talent: Valentina Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Malou (24, Köln/Nordrhein-Westfalen)

Malou ist Studentin für Soziale Arbeit und hat einen Job in der Kita. Sie versucht die Coaches mit "Rainbow Connection" von Kermit the Frog zu begeistern.

Talent: Malou Lovis Kreyelkamp Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Patrick (41, Kelkheim/Hessen)

Patrick ist evangelischer Pfarrer. Seine Blind Audition ist mit dem Song "Jessie" von Joshua Kadison.

Taelnt: Patrick Smith Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Maximilian (31, Neuberg an der Mürz/Österreich)

Maximilian arbeitet als Maschinenbautechniker. Er möchte die Jury mit "Sneak Preview" von ASD beeindrucken.

Taelnt: Maximilian Qunaj Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Jaqueline (34, Wachtberg/Nordrhein-Westfalen)

Jaqueline ist selbstständige Medientrainerin, Ergänzungslehrkraft in einer Grundschule und Masterstudentin in Kindheits- und Sozialwissenschaften. Sie singt "All Of Me" von Frank Sinatra.

Talent: Jaqueline Bloem Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Majanko (27, Wilhelmshaven/Niedersachsen)

Majanko studiert im dualen Studium Soziale Arbeit. Sein Auftritt wird den Song "Breakeven" von The Script präsentieren.

Talent: Majanko Bauer Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Cäcilia (31, Norderstedt/Schleswig-Holstein)

Cäcilia ist gelernte Kosmetikerin und Sängerin. Sie präsentiert der Jury das Lied "Durch Den Monsun" von Tokio Hotel.

Talent: Cäcilia Kubi Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Alexander (31, Mannheim/Baden-Württemberg)

Alexander ist Singer-/Songwriter und Schlagzeuglehrer. Sein Song in der Blind Audition ist "You´re Beautiful" von James Blunt.

Talent. Alexander Fechtig Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Julia (34, Bielefeld/Nordrhein-Westfalen)

Julia arbeitet als Anwendungsberaterin bei einer Softwarefirma und studiert Wirtschaftsinformatik. Bei ihrem Auftritt spielt sie den Song "Feels like Home" von Linda Ronstadt.

Talent: Julia Szatmári Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Rouven (20, Frankfurt am Main/Hessen)

Rouven studiert Jura und hat einen Job im Fanshop/Stadionkasse von Eintracht Frankfurt. In seiner Blind Audition singt er "Ich Will Nur" von Philipp Poisel.

Talent: Rouven Gruber Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

"The Voice of Germany": Wann kommt die nächste Folge?

Weiter geht es mit dem nächsten Sendetermin von "The Voice of Germany" am Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Dann wird die Sendung auf dem Fernsehsender ProSieben wieder ausgestrahlt. Auch hier treten die nächsten Talente mit ihren Songs noch in den Blind Auditions an.