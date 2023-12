"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Gast-Stars im Finale am 8. Dezember

Das große Finale von "The Voice of Germany" 2023 steht an. Hier erfahren Sie alles über die Kandidaten und ihre Lieder beim letzten Auftritt der Show.

Bereits seit Beginn der Sendetermine von "The Voice of Germany, Staffel 13, kämpfen die Kandidaten um den Einzug ins Finale. Nun haben dies einige von ihnen geschafft. Die letzten verbliebenen Gesangstalente treten nun also am 8. Dezember im großen Finale gegeneinander an. Nachdem sie bereits die Sing-Offs, die Battles und die übrigen Live-Shows überstanden haben, ist dies die letzte große Hürde vor dem Sieg. Dieser gebührt allerdings nur einem einzigen der "The Voice of Germany "2023-Teilnehmer. Daher müssen diese im Finale noch einmal ihr gesamtes Können unter Beweis stellen.

Mit welchen Liedern treten die Kandidaten im großen Finale an? Aus welchen Teams stammen die diesjährigen Finalisten? Welche Stars sind diesmal zum Finale eingeladen worden? Hier erfahren Sie alles rund um die Teilnehmer und die geplanten Songs für das "The Voice of Germany"-Finale 2023.

"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder im großen Finale am 8. Dezember

Das Teilnehmerfeld bei "The Voice of Germany" 2023 hat sich im Verlauf der letzten Sendungen rapide gelichtet. Nun sind aus den Teams der "The Voice of Germany"-Coaches nur noch fünf Kandidaten übrig. Diese haben in der finalen Show der Staffel die Chance darauf, mit ihrer Performance den Sieg einzufahren. Mit welchen Songs sie diese Chance zu nutzen gedenken, ist allerdings ein Geheimnis. Im Gegensatz zu den vergangenen Shows sind die geplanten Songs fürs Finale eine Überraschung.

Die folgenden Kandidaten haben es bis ins Finale geschafft und kämpfen am 8. Dezember um den Sieg:

Joy Esquivias

Joy Esquivias Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Die 26-jährige Mannheimerin ist das letzte verbliebene Teammitglied von Coach Shirin David. Im Halbfinale war sie mit dem dem Bruno Mars-Hit "Grenade" aufgetreten.

Egon Herrnleben

Egon Herrnleben Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Mit seinen 40 Jahren ist Egon deutlich älter als die anderen Finalisten. Der Bayer aus Team Ronan hatte im Halbfinale mit dem Klassiker "Don't Stop Believing" von Journey gepunktet.

Emely Myles

Emely Myles Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Die 33.jährige Emely ist aus dem Nachbarland Österreich angereist, um sich den Sieg bei "The Voice of Germany" 2023 zu holen. Sie ist das zweite Mitglied von Team Ronan, das es ins Finale geschafft hat. Diese Leistung hat sie ihrer Performance von Lady Gagas "I'll Never Love Again" im Halbfinale zu verdanken.

Malou Lovis Kreyelkamp

Malou Lovis Kreyelkamp Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Die Coaches Bill & Tom Kaulitz schicken die 24-jährige Kölnerin Malou Lovis Kreyelkamp ins Finale. Sie hatte sich mit "People Help The People" von Birdy im Halbfinale durchgesetzt.

Desirey Sarpong Agyemang

Desirey Sarpong Agyemang Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Giovanni Zarrella schickt mit Desirey eine gerade erst 21-jährige Duisburgerin ins Finale. Das junge Talent hatte mit ihrer Performance von Alicia Keys "Falling" im Halbfinale geglänzt.

"The Voice of Germany" 2034: Diese internationalen Stars sind mit dabei

Im Gegensatz zu den Songs der Finalisten wurden die Gäste des Finales bereits bekannt gegeben. Denn wie schon in der Vergangenheit, so werden die Finalisten auch dieses Jahr wieder von internationalen Stars unterstützt. Dabei handelt es sich sowohl um ehemalige Coaches aus früheren Staffeln als auch um bisher noch nicht in der Show zu Gast gewesene Sänger. Diese sind selbstverständlich nicht irgendwer, sondern können sich mit Fug und Recht echte Weltstars nennen.

Diese internationalen Stars konnten für das "The Voice of Germany"-Finale 2023 gewonnen werden:

James Blunt

Emeli Sandé

Joy Denalane

Denalane Giant Rooks

Nico Santos

Rea Garvey

"The Voice of Germany": So wird das Finale am 8. Dezember übertragen

Die Übertragung von "The Voice of Germany" 2023 fand wieder sowohl auf Sat.1 als auch auf ProSieben statt. Die beiden TV-Kanäle hatten sich mit der Ausstrahlung der Folgen abgewechselt. Das große Finale ist ebenfalls wieder nur auf einem der Sender zu sehen - und zwar auf Sat.1. Dort wird die Finalshow am 8. Dezember ab 20.15 live übertragen.

Alternativ gibt es selbstverständlich auch beim großen Finale die Option, das Ganze im Livestream bei Joyn zu sehen. Um dieses Angebot nutzen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Ein solches ist bei dem Streaminganbieter ab 6,99 Euro pro Monat zu haben.