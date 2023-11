Gewinner bei "The Voice Rap" 2023: Wer ist im Voting?

Wer wird der Gewinner bei "The Voice Rap" 2023? Hier erfahren Sie, wer es am 2. November 2023 ins finale Voting geschafft hat.

Die erste Staffel von "The Voice Rap by CUPRA" hatte am 2. November 2023 auf Joyn ihr Finale. Die vier Finalisten namens Caddy Pack, Ezo, Erda und CEO traten in der letzten Folge gegeneinander an.

In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über das Finale von "The Voice Rap" 2023 und beantworten die Frage, welche beiden Kandidaten nun die Chance auf den Sieg haben, mit dem man sich auch für das Halbfinale von "The Voice of Germany" qualifiziert.

Letzte Folge von "The Voice Rap" 2023: So lief das Finale

Die Finalisten Caddy Pack, Ezo, Erda und CEO standen vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Im Finale performten sie jeweils gemeinsam mit ihrem Coach Songs aus deren Diskografie, also allen veröffentlichten Tonträgern der Künstler. Dabei hatten die Talente die Freiheit, entweder die Originalstrophen des ausgewählten Songs zu rappen oder eigene Texte auf den Beat zu schreiben.

Den ersten Höhepunkt des Finales bildete die Performance von Caddy Pack und ihrem Coach King Kool Savas, die den Song "Nichts bleibt mehr" präsentierten. Dieser Song schien Caddy Packs bislang bewegte Rap-Karriere zu spiegeln. Caddy Pack setzte ihren eigenen englischsprachigen Part auf die bereits vorhandene Instrumentalmusik und überraschte am Ende sogar mit einigen deutschen Zeilen. "Du lebst und atmest Hip-Hop", würdigte Savas ihr Talent anschließend für die Performance.

Dardan und CEO entschieden sich für den Song "Gasolina", bei dem CEO mit seiner energiegeladenen Performance und seinem textsicheren Vortrag zu überzeugen wusste. Anschließend erhielt CEO sogar eine indirekte Einladung, als Backup für Dardans kommende Tournee zu fungieren. Ezo und Kool Savas präsentierten den Song "Aura", der mit Samples aus Hans Zimmers "Inception"-Score bestückt war - Ezo lieferte dazu laut den Coaches eine emotionale und kraftvolle Darbietung.

Anschließend rundeten Erda und Dardan das Finale mit dem Song "Kadale" ab. Erda durchlief bei "The Voice Rap" eine emotionale Achterbahnfahrt. Trotz starker Auftritte in den Blind Auditions und soliden Leistungen in den Workshops hatte sie in der Battle-Phase mit gelegentlichen Textproblemen zu kämpfen.

Sieger bei "The Voice Rap" 2023: Wer ist im Voting?

Nach den abwechslungsreichen Auftritten der Finalistinnen und Finalisten war es an den Coaches, eine letzte schwierige Entscheidung zu treffen. Welches ihrer Talente bleibt am Ende zur Wahl des Siegers übrig?

In der ersten Entscheidung musste Coach King Kool Savas zwischen Caddy Pack und Ezo wählen, um einen von ihnen ins Voting um den Sieg von "The Voice Rap" zu schicken. Am Ende entschied sich King Kool Savas für Leon Weick aka Ezo. Caddy Pack verabschiedete sich erhobenen Hauptes.

Dann war Dardan an der Reihe, der zwischen Erda und CEO wählen musste. Nach lobenden Worten für beide Talents, entschied sich Dardan schließlich für Dominic Krämer aka CEO, der damit ebenfalls die Chance auf den Sieg erhält. Nun obliegt es dem Publikum, den letztendlichen Gewinner zu bestimmen. Dies kann bis zum 17. November erfolgen. Die Abstimmung kann in der Joyn-App, aber auch über Telefon und SMS durchgeführt werden.

Für die beiden Kandidaten kann unter der Nummer 01379 78 78 mit der jeweiligen Endnummer abgestimmt werden. Ezo hat dabei die 01 am Ende und für CEO gilt es die 02 anzuhängen. Der siegreiche Kandidat wird sich im Halbfinale mit den vier Coaches von "The Voice of Germany" und ihren Talenten messen und somit das Wettkampffeld dort noch einmal neu aufmischen.

Wiederholung des Finales von "The Voice Rap" 2023

Das Publikum hat nun das letzte Wort, um den Gewinner von "The Voice Rap" 2023 zu bestimmen. Die Auflösung erfolgt am 17. November in SAT.1 und auf Joyn.

Bis dahin können Sie die finale Folge in voller Länge auf Joyn nachschauen. Zudem läuft das Finale von Folge 8 auch noch am Donnerstag, den 9. November im TV auf ProSieben um 22.50 Uhr.