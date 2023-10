Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen" 2023: Er ist der jüngste "Löwe"

Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen" 2023: Wer ist der neue Investor in der Sendung? Hier stellen wir ihn im Porträt kurz vor.

In der Sendung "Die Höhle der Löwen" werden seit 2014 die verschiedensten Geschäftsideen vorgestellt - Ziel ist es einen Investor zu finden, der die Idee für innovativ befindet. Die Übertragung von "Die Höhle der Löwen" findet seit der ersten Staffel auf Vox statt.

Als jüngster Investor, den es jemals in der Sendung gab, sitzt Tillmann Schulz seit Staffel 13 mit in der Jury. Wer ist der Familienunternehmer? In diesem Porträt gibt es alle Infos zu Tillmann Schulz.

"Die Höhle der Löwen" 2023: Tillmann Schulz im Steckbrief

Das sind die wichtigsten Infos zum Investor Tillmann Schulz, der dieses Jahr zum zweiten Mal bei "Die Höhle der Löwen" dabei ist.

Name: Tillmann Schulz

Alter: 33 Jahre

Geburtstag: 10. September 1989

Geburtsort: Dortmund

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: Familienunternehmer der MDS Holding und Gründer der Firma Motido

Porträt: Tillmann Schulz' Einstieg in das Unternehmertum

Da er aus einer Unternehmerfamilie stammt, stieg er nach dem Abitur 2009 und einer schließenden Banklehre als Bankkaufmann im Jahr 2012 in die MDS-Gruppe seiner Eltern ein. Er schrieb dazu auf seiner Homepage, er habe sich bereits als Kind für das Unternehmen interessiert: "Mein Lieblingsspielzeug war die Rechenmaschine auf dem Schreibtisch meines Vaters". 2015 gründete er die Firma Motido, die laut Handelsregisterdaten dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen im Außenhandel dient.

Seit 2020 ist er zusammen mit seinem Bruder Moritz Schulz Inhaber und Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers MDS Holding. Das Unternehmen wurde 1948 von seinem Großvater Helmut Schulz unter dem Namen MDS ein Importunternehmen gegründet und importierte schon 1949 Fisch aus Skandinavien. Heute hat die Firma ihr Sortiment stark erweitert und beliefert unter anderen Aldi und Lidl mit Lebensmitteln sowie mit Kosmetik- und Arzneiprodukten. Mit rund 400 Mitarbeitern umfasst die MDS mittlerweile 19 Tochterfirmen und gehört zur Umsatzklasse zwischen 100 bis 250 Millionen Euro.

Seit dem Frühjahr 2023 gehört Tillman Schulz zur Jury von "Die Höhle der Löwen" und ersetzt ab Staffel 13 den Manager und Unternehmer Dr. Georg Kofler. Als Investor soll Tillmann Schulz der Gründer-Show längerfristig erhalten bleiben. Neben Staffel 14 soll er auch noch bei Staffel 15 mit dabei sein.

Dabei war er bis zu seinem Einstieg in Staffel 13 ein echter Neuling im Bereich Start-Up, denn er hatte bis dahin noch nie in eine Unternehmensgründung Geld investiert. Nach eigener Aussage plant Schulz schon seit mehreren Jahren gemeinsam mit seinem Bruder erste Start-Up-Investments, weshalb die beiden 2019 die Venture-Capital-Firma namens Evenmore Ventures GmbH gründeten.

Tillman Schulz: Ein echter Dortmunder Jung'

Auf seiner Website schreibt Tillmann Schulz, ihm sei bewusst was für ein Privileg die Unternehmensführung sei. Er bezeichnet sich selbst als "direkter, ehrlicher Dortmunder Jung‘, mit echter Liebe zur Region und dem BVB." Auch sei er ein "Familienmensch", denn er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Darüber hinaus schreibt er von seinen sozialen Zielen, geht dahingehend aber nicht weiter auf sein ehrenamtliches Engagement ein. Auf seiner Homepage bietet er Bewerbern seine Hilfe an, ein Projekt zum Erfolg zu führen.