"TV Total Autoball WM 2022": Wer sind die Fahrer und Moderatoren?

"TV Total Autoball WM 2022" auf ProSieben: Alle Infos über Fahrer, Moderatoren, Termin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung finden Sie hier.

Nachdem die letzte TV Total Autoball-WM nun schon einige Jahre zurückliegt, hängt sich ProSieben ein weiteres Mal an eine echte Fußball-WM dran. Der Sender kündigt die " TV Total Autoball WM 2022" in einer Pressemitteilung mit starkem Selbstbewusstsein an - wir müssten ersticken, wenn wir Ihnen das Originalzitat vorenthalten würden: ProSieben "zeigt das ausverkaufte WM-Finale live schon am 16. Dezember. Wenn die ganze Welt mit angehaltenem Atem zusieht, wie Bälle in Tore fliegen, rollen und geschossen werden, ist klar: Die ' TV total Autoball WM' kürt den wahren Weltmeister am Ball". Noch was unklar?

Termin der "TV Total Autoball WM 2022"

ProSieben hat die Live-Übertragung der "Autoball WM 2022" aus Hannover bei TV Total für Freitag, 16. Dezember 2022, angekündigt. Sendetermin ist die Primetime, also exakt 20.15 Uhr. Produziert wird die Show von Raab TV.

Die Fahrer bei "TV Total Autoball WM 2022"

Dies sind die bisher bekannten Matadore am Lenkrad - der Sender hat weitere prominente Fahrerinnen und Fahrer angekündigt, hält deren Namen aber bisher noch unter Verschluss.

Sébastien Ogier ( Frankreich ). Er ist der Ehemann von Moderatorin Andrea Kaiser

( ). Er ist der Ehemann von Moderatorin Sebastian Pufpaff ( Deutschland )

( ) Rúrik Gíslason ( Island )

( ) Eko Fresh ( Türkei )

( ) Jean Pierre "JP" Kraemer ( Bahamas )

"TV Total Autoball WM 2022" - Wer sind die Moderatoren?

Steven Gätjen

Steven Gätjen stammt aus den USA, er wurde am 25. September in Phoenix (Arizona) geboren. Sein deutscher Vater arbeitete dort als Arzt, die Familie zog nach Hamburg, als Steven drei Jahre alt war. Nach seinem Abi war er Zivi und machte anschließend ein Voluntariat bei OK Radio. Er hat an der University of California in Los Angeles und der Hollywood Filmschool in San Francisco studiert.

Andrea Kaiser

Andrea Kaiser wurde am 13. Februar 1982 in München geboren. Sie startete ihre Medien-Karriere als Moderatorin und Redakteurin bei Radio Arabella. Vor der TV-Kamera stand sie als erstes beim Disney Channel, es folgten Auftritte bei Sat.1 und im ZDF.

Kommentator des Wettkampfs ist Robert "Robby" Hunke

Übertragung der "TV Total Autoball WM 2022" im TV und Stream

Sollten Sie ein Anhänger des konventionellen Fernsehens sein, können Sie die "TV Total Autoball WM 2022" ganz normal im linearen TV-Programm von ProSieben verfolgen. Wenn Sie es lieber digital mögen oder am 16. Dezember 2022 zur besten Sendezeit etwas anderes oder gar etwas besseres vorhaben sollten, dürfen wir Sie auf Joyn verweisen. Das ist der Streaming-Dienst der Sendergruppe ProSiebenSat.1. Er überträgt die Sendungen der Gruppe zeitgleich.

Gibt es eine Wiederholung der "TV Total Autoball WM 2022"?

Auch hierzu kommt von Joyn eine zufriedenstellende Antwort: Jawoll! Der Streaming-Dienst hält alle Sendungen noch eine eine ganze Weile zum Abruf für Sie bereit.

Der Basis-Dienst von Joyn ist kostenlos. Wer es gern etwas komfortabler hätte, sei auf Joyn+ verwiesen. Für 6,99 Euro im Monat gibt es viele Serien und Shows bereits vor der Ausstrahlung, noch mehr Filme und Serien, Live-TV mit neun Pay-TV-Sendern, Originale und Exklusives sowie absolute Werbefreiheit - alles in HD. Diese Infos befinden sich auf dem Stand vom November 2022. Die jeweils aktuellen Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.