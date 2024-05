"ZDF-Fernsehgarten" am 5. Mai: Gäste, Programm und alle Infos

Am 5. Mai startet der "ZDF-Fernsehgarten" in die neue Saison. Hier gibt es Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Eine neue Saison der beliebten Sommer-Open-Air-Show "ZDF-Fernsehgarten" steht in den Startlöchern. Abermals begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel ihre Gäste und Zuschauer mit Live-Musik im ZDF-Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg. Das Event und die Sendung tragen einen Weltrekordtitel: 2014 schaffte es der "Fernsehgarten" in das Guinness Buch der Rekorde als die am längsten laufende Live-Oper-Air-Unterhaltungsshow. Auch Andrea "Kiwi" Kiewel ist seit langem bei der Show dabei. Von 2000 bis 2007 führte sie durch die Sendung, nahm 2008 eine Auszeit, und ist seit 2009 wieder Jahr für Jahr die Gastgeberin der Sendung.

Die diesjährige Saison beginnt am Sonntag, dem 5. Mai 2024. Doch wie sieht das Programm der Show aus? Welche Gäste sind mit dabei? Wo und wann wird der "Fernsehgarten" am Sonntag übertragen? Und gibt es vielleicht sogar eine Wiederholung der Sendung im TV? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Auftaktshow haben wir hier für Sie.

Das sind die Gäste beim "Fernsehgarten" am 5. Mai

Zwar gab es in der Programmvorschau des Senders noch keine Angaben zu den Gästen der Show, doch beim Ticketservice wurden die Namen der Künstlerinnen und Künstler der Auftaktsendung aufgelistet. Mit dabei sind unter anderem:

Tony Christie

Kerstin Ott

Howard Carpendale

Aura Dione

Siegfried & Joy

Alexander Kumptner

Dance4Fans

Tim Peters

RIKU RAJAMAA

Dario Rodriguez X Iggy

Es ist davon auszugehen, dass auch der ein oder andere Überraschungsgast dem "Fernsehgarten" zum Saison-Auftakt einen Besuch abstatten wird.

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 5. Mai

Ein genauer Ablaufplan von der Sendung am 5. Mai ist noch nicht angekündigt worden. Das Motto der ersten Show von 2024 lautet jedoch "Happy Garten!", sodass es neben der Live-Musik wohl auch den ein oder anderen Tipp für den heimischen Garten geben wird.

Außerdem sind mit Pierre Littbarski und Thomas Hässler gleich zwei Fußballexperten dabei. Diese kündigte Andrea Kiewel auf dem Instagram-Account der Sendung an. Dort sagte sie, "Bewirb Dich und spiele in unserer Livesendung am 5. Mai mit einem der beiden deutschen Fußball-Legenden Pierre (Litti) Littbarski oder Thomas (Icke) Häßler."

Zu gewinnen gibt es einen Kurztrip nach Berlin inklusive Tickets für das ZDF "EM-Studio" am 14. Juni 2024. Dort kann der Gewinner dann gemeinsam mit einer Begleitperson das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland sehen.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 5.5.2024

Die Live-Übertragung der Show am Sonntag, dem 5. Mai 2024, startet wie immer am Mittag um 12 Uhr im ZDF . Mit dem Beginn der diesjährigen Saison im Mai kommt immer sonntags eine neue Folge der Sendung. Sollten Sie einen der "Fernsehgarten"-Sendetermine verpassen, haben Sie die Möglkichkeit, die Folgen in der ZDF-Mediathek auch im Nachhinein anzusehen.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 5. Mai 2024 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der Sendung im linearen Fernsehen wurde nicht angekündigt. Allerdings haben Sie wie bereits erwähnt die Möglichkeit, die Sendung in der Mediathek des ZDF zu schauen. Dort stehen auch ältere Folgen der Sendung zur Verfügung.