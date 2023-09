"ZDF Fernsehgarten" am 3.9.23: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Am 3. August 2023 läuft eine neue Folge vom "ZDF-Fernsehgarten" im TV und Stream. Alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

Am 7. Mai 2023 ist der TV-Klassiker "ZDF Fernsehgarten" in seine aktuelle Saison gestartet. Ursprünglich war geplant, dass Andrea "Kiwi" Kiewel die Show bis zum 24. September 2023 an insgesamt 19 Sonntagen präsentiert. Durch die Frauenfussball-WM kam dieses Jahr aber einiges aus dem gewohnten Takt, doch das Turnier gehört ja mittlerweile der Vergangenheit an. Im Moment scheint wieder Normalität zu herrschen - die Sendungen starten ab jetzt wieder um 12 Uhr und enden um 14.10 Uhr, so auch diesmal.

Am 3. September2023 geht die Show in ihre nächste Ausgabe. "Highway to Hell!", lautet die Parole des ZDF, denn im Fernsehgarten soll es in der neuesten Live-Show rockig zugehen.

Alle Infos zu dieser Folge - das Programm, die Gäste und die Modalitäten der Übertragung - finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 3. September 2023

Das Motto der Show am 3. September 2023 lautet "Rock im Garten". Hier noch einmal die komplette Liste:

09.07.2023: Es lebe der Sport

16.07.2023: Sommerparty

30.07.2023: Mallorca

13.08.2023: Schlagerfestival

27.08.2023: Partyspiele

03.09.2023: Rock im Garten

10.09.2023: Tiergarten

24.09.2023: Oktoberfest (ausverkauft - Warteliste)

Wie viel kostet ein Ticket für den ZDF-Fernsehgarten 2023?

Der "ZDF-Fernsehgarten" läuft den ganzen Sommer lang jeden Sonntag, das ist für die Fans der Show in Stein gemeisselt (diesmal haben ein paar Ausnahmen die Regel bestätigt). Wer den "ZDF-Fernsehgarten" 2023 vor Ort am Mainzer Lerchenberg live miterleben möchte, hatte schon seit dem 1. März 2023 die Chance dazu - da nämlich begann der Kartenvorverkauf. Auf der Ticket-Website des ZDF können Sie die Karten kaufen - falls für die aktuelle Saison 2023 überhaupt noch welche vorhanden sind.

Hier die Ticketpreise:

Rang Preis Stehplatz 10 € pro Person Sitzplatz 20 € pro Person Tischplatz 25 € pro Person

Beim Ticketkauf über Reiseveranstalter oder Busunternehmen muss man vorher ein Kundenkonto eröffnen.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 3. September 2023

Diese Gästeliste hat das ZDF veröffentlicht:

Mario Barth

Mando Diao

Ronnie Romero

Smash into Pieces

H.E.A.T

Angus McSix

Amberian Dawn

Cyan Kicks

Panos Kalifis

Crowne

Esther Ollick

Armin Morbach

Loni Baur

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 3. September 2023 live im TV und Stream

Für die Fans der klassischen - linearen - Fernseh-Übertragung ist das überhaupt kein Problem. Man schaltet einfach zur veröffentlichten Sendezeit das ZDF ein, und schon geht es los. Wer es gern zur gleichen Zeit, aber partout nicht analog möchte, ist bei der ZDF-Mediathek gut aufgehoben. Die nämlich bringt Andrea Kiewel und ihre Gäste simultan auf Ihr digitales Endgerät.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer aber zur linearen TV-Sendezeit keine Zeit und/oder Lust hat und trotzdem treuer "Kiwi"-Fan ist, findet natürlich auch eine Problemlösung: Die Wiederholung vom "ZDF Fernsehgarten" läuft noch eine ganze Weile in der Mediathek des ZDF. Das Video zu dieser Folge der Show ist voraussichtlich ab 3. September 2023 nachmittags verfügbar.